Böhmermann: 651.000 Euro vom ZDF?

Laut Medienberichten kassiert Jan Böhmermann 651.000 Euro pro Jahr. Der ZDF-Polit-Clown sagt, das sei falsch. Was er nicht sagt: Wie viel kriegt er dann? Und was kostet die Produktion? Transparenz? Fehlanzeige.

Es steht angeblich in einem Geheimvertrag: Jan Böhmermann erhält vom ZDF eine jährliches Honorar von 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer. So berichtet u.a. die Springer Presse. Aber damit nicht genug. Der "Komiker" will angeblich mehr. Und das ist jetzt nicht mehr komisch, sondern eher gierig - auf Kosten des Zwangsgebührenzahlers. Bis 2025 soll die Summe auf 713.000 Euro jährlich steigen. Das geht aus dem Dreijahresvertrag hervor, den das ZDF Ende 2022 mit dem TV-Komiker geschlossen hat. Über die geheimgehaltenen Summen berichtet nun die „Welt am Sonntag“.

Damit lägen Böhmermanns aus dem Rundfunkbeitrag finanzierte Einkünfte noch deutlich über dem Gehalt des ZDF-Intendanten Norbert Himmler, das zuletzt netto 372.000 Euro im Jahr betrug (ohne Zulagen und Sachbezüge).

Der Vertrag mit Böhmermann soll, so die WamS, senderintern für Diskussionen sorgen. Das ZDF habe dazu – „unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen“ – keine Angaben machen wollen.

Welche Beträge das ZDF darüber hinaus der 2020 gegründeten Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH überweise, welche Böhmermanns Show produziert, sei unklar, schreibt die „WamS“.

Das sagt Böhmermann

Jan Böhmermann selbst reagierte am Sonnabend über seinen Twitter-Account (der speziell für Michael Mross gesperrt ist "You are blocked") auf den Bericht: „Diese von der Springerpresse herbeispekulierten, kolportierten Honorare sind komplett falsch und haben absolut nichts mit der Realität zu tun! Würden diese Zahlen stimmen, wäre ich längst wütend zum Privatfernsehen gewechselt!“

Der Satiriker reagiert mit Satire – wenig überraschend. Unterdessen mehrt sich die Kritik an den Summen, die der Entertainer für seine Arbeit beim Zweiten Deutschen Fernsehen verdient. Der Unternehmer und Autor Mario Lochner twitterte, er habe Böhmermann unterschätzt: „Selbst 651.000 plus Euro im Jahr dank Zwangsgebühren kassieren – und ständig den linken Einpeitscher gegen die ‚bösen Reichen‘ spielen – das ist wirklich gute Satire!“

