Uran-Aktien vor Mega-Boom?

Steht die Kernenergie vor einer Renaissance? Der Uran-Preis steigt und mit ihm die Uran-Aktien. Welche Werte sind jetzt attraktiv?

Kernenergie trägt rund zehn Prozent zur weltweiten Stromproduktion bei. Ende 2022 umfasste der Kernkraftwerkspark 438 Reaktoren in 33 Ländern. Davon decken 13 Länder – darunter die Schweiz – mehr als einen Viertel ihres Strombedarfs mit Kernkraftwerken. 19 von 36 OECD-Ländern erzeugen Strom mit Kernkraftwerken. Der Anteil der Kernenergie beträgt in 9 dieser 20 Länder rund 30 Prozent und im Schnitt aller OECD-Länder rund 18 Prozent (Daten 2021).

In der Europäischen Union beträgt der nukleare Anteil 25 Prozent. Sechs neue Einheiten gingen im Jahr 2022 ans Netz, fünf wurden stillgelegt. Die USA erzeugten im Jahr 2022 mit 92 Anlagen (2 stehen in Bau) am meisten Atomstrom, vor China (55 Reaktoren), Frankreich (56 Reaktoren) und Russland (37 Reaktoren).

Derzeit sind dem weltweit 53 Reaktoren im Bau, davon 21 in China, acht in Indien und jeweils drei in Russland, Südkorea und der Türkei. In der EU sind es einer in Frankreich und zwei in der Slowakei, dazu kommen zwei in Großbritannien. Frankreich plant den Bau von 14 neuen Atomkraftwerken, um wenigstens einen Teil seiner alternden Meiler zu ersetzen. Drei Atomkraftwerke mit sechs Reaktoren hat Schweden derzeit. Nach dem Willen der Regierung könnten zehn neue Reaktoren dazukommen.

Uran-Aktien

Cameco ist einer der größten ist einer der größten Uran-Produzent aus Kanada. Das Unternehmen aus Saskatchewan ist das Ergebnis des Zusammenschlusses der früheren Saskatchewan Mining Development Corporation und der Eldorado Nuclear Limited im Jahr 1988 und zeichnet verantwortlich für rund ein Sechstel der globalen Produktion von Uran. Immer mehr Analysten setzen das Unternehmen auf die Kaufliste.

NexGen Energy Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, saubere Energie als Brennstoff für die Zukunft bereitzustellen. Das Unternehmen ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und Bewertung sowie der Erschließung von Urangrundstücken in Kanada beschäftigt.

Strathmore Plus Uranium ist ein Newcomer im Sektor unter der Regie von Dev Randhawa, selbst ein "Uran-Urgestein". Dev Randhawa ist eine Ikone der nordamerikanischen Uran-Industrie und ein Wyoming-Kenner obendrein. Er gründete seiner Zeit die bekannte Strathmore Minerals, deren Aktie von 8 Cent auf 5,30 Dollar explodierten. Mit einem wachsenden Projektportfolio, zu dem übrigens auch die ehemalige Uran-Mine Night Owl mit großen Uran-Mineralisierungen gehört, könnte sich die kleine Company zu einer der renditeträchtigsten Adressen im Uransektor entwickeln.

F3 Uranium ist einer der Player aus dem Athabasca-Becken, Kanada. Der Explorer nennt 14 hochwertige Projekte im Hotspot der kanadischen Uran-Szene sein Eigen, die zum Teil inmitten der Uranbaisse zu Schnäppchenpreisen eingesammelt wurden. Zahlreiche der Liegenschaften finden sich im Umfeld bekannter Uranvorkommen, was für weitere Uran-Entdeckungen spricht.So könnte Fission 3.0 eine stark gehebelte Option auf steigende Uranpreisesein.

Michael Mross im Gespräch mit Wieland Arlt, Präsident der internationalen Vereinigung technischer Analysten (IFTA):

