Microsoft: Eigene Atomkraftwerke um KI mit Strom zu versorgen?

Das Training und der Unterhalt von Künstlicher Intelligenz erfordert Unmengen an Strom für die Datencenter. Microsoft will jetzt offenbar eigene Mini-AKWs der "nächsten Generation" bauen - damit KI wachsen kann.

Die Aufbau von "Künstlicher Intelligenz" ist ein unglaublich energieintensiver Prozess mit einem immensen CO2-Fußabdruck. Der Betrieb von Rechenzentren erfordert eine absurd hohe Menge an Strom, die erhebliche Mengen an Treibhausgasemissionen erzeugen kann - abhängig natürlich von der Energiequelle.

Jetzt berichtet The Verge, dass Microsoft so stark auf KI setzt, dass es einen Plan vorantreibt, sie mithilfe von Kernreaktoren zu betreiben. Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige legt nahe, dass das Unternehmen seine Energieinfrastruktur mithilfe von kleinen modularen Reaktoren (SMR) ausbauen möchte.

Zumindest in der Theorie sind SMRs billiger zu bauen und flexibler als vollständige Kernkraftwerke. Und zumindest in den USA gibt es einige Dynamik hinter der Idee - die US-Nuklearregulierungsbehörde hat erst letztes Jahr ein Design des in Oregon ansässigen Kernreaktorunternehmens NuScale Power genehmigt. Bevor Microsoft jedoch auf Kernenergie zur Schulung seiner KIs setzen kann, wird es noch viele andere Hürden zu bewältigen haben.

Zum einen muss es ein funktionierendes SMR-Design beschaffen. Dann muss es herausfinden, wie es an hochangereichertes Uran kommt, das diese kleinen Reaktoren typischerweise benötigen, wie The Verge feststellt. Schließlich muss es eine Möglichkeit finden, all diesen radioaktiven Abfall langfristig zu lagern.

Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat auch einen Inkubator für SMR-Designs namens TerraPower gegründet. Allerdings hat TerraPower nach einer Erklärung gegenüber CNBC "derzeit keine Vereinbarungen zum Verkauf von Reaktoren an Microsoft".

Neben der Kernspaltung investiert Microsoft auch in die Kernfusion, ein weitaus ehrgeizigeres Unterfangen, angesichts der vielen Jahrzehnte der Forschung, die noch nicht zu einem praktikablen Energiesystem geführt haben.

Dennoch hat das Unternehmen in diesem Jahr einen Strombezugsvertrag mit Helion, einem Fusions-Startup, das von OpenAI-CEO Sam Altman gegründet wurde, unterzeichnet, in der Hoffnung, ab 2028 Strom von ihm kaufen zu können.

Unabhängig davon, woher Microsoft seinen Strom bezieht, hat das Unternehmen derzeit massive Strom- und Wasserkosten zu tragen - und angesichts des wachsenden Hypes um KI werden diese Kosten voraussichtlich nur noch steigen.