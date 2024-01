Empfänger-Liste: So verprasst der Staat unser Geld in alle Welt

200.000 Euro für den Aufbau eines "Gender Data Lab" in Ruanda, 20 Millionen für Radwege in Lima (Peru), 1 Miilarde für "Klimafreundliche Mobilität" in Indien. Die brisante Empfänger-Liste von deutschem Steuergeld - und wofür es verschwendet wird.

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Hier die ganze Liste der Empfänger-Länder von deutschem Steuergeld. Die Nehmerländer müssen ihre Ansprüche nur richtig framen, dann fließt das Geld in Strömen. Besonders beliebt sind die Themen "Erneuerbare Energie", "Klimawandel", Gender. So spendierte die Regierung 200.000 Euro für ein Gender Data Lab in Ruanda - wie aus einer kleinen Anfrage der CDU CSU Fraktion hervorgeht. Ob das Geld je angekommen ist, bzw. ob es nicht zweckentfremdet wurde, bleibt im Dunkeln. Das gilt wohl auch für die anderen Milliarden-Geschenke in alle Welt.

Tatsächlich befinden sich die Steuereinnahmen auf Rekord. Niemals hat der Staat mehr Geld von seinen Bürgern eingenommen. Trotzdem will die Regierung immer mehr. Das liegt unter anderem an den Ausgaben für alle Welt. Auch die Entwicklungshilfe ist auf Rekord. Die neu eingeführte "Klima-Hilfe" für arme Länder wurde letztes Jahr spendabel von vier auf 6 Milliarden erhöht. Das Geld fließt zum Teil in finsterste Schurkenstaaten und Diktaturen. Auch China erhält Unterstützung aus Deutschland.

Steuereinnahmen auf Rekord:

Entwicklungshilfe auf Rekord:

Quelle: Statista -

2022 Entwicklungshilfe: 33,3 Milliarden Euro, also + 5 Mrd. gegenüber 2021 Quelle

2024 Bürgergeld 39 Mrd. Quelle

2023 Migration 50 Mrd. Quelle

Liste: Geld in alle Welt - und für was?

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMWK NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions) Fazilität Haushaltskühlungssektor: Grüne Kühlschränke für Haushalte Kolumbien 4.612.250,00 BMWK Erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch in Chile (SSRE) Chile 1.735.135,00 BMWK NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions)-Fazilität: Emissionsarme Reiserzeugung in Thailand Thailand 8.100.715,00 BMWK Energiespar-Contracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulan Bator Mongolei 6.196.637,00 BMWK Programm Klimapolitik Brasilien (PoMuC) Brasilien 11.250.000,00 BMWK NDC (Nationally Determined Contributions) Peru: Unterstützung bei der Umsetzung der nationalen Klimawandelstrategie Peru 6.400.000,00 BMWK Aufbau der institutionellen Kapazitäten zur Umsetzung der NDCs (Nationally Determined Contributions) Tunesiens Tunesien 4.000.000,00 BMWK Projekt für Klimapolitik und Biodiversität in Thailand Thailand 10.000.000,00 BMWK Strategische Erschließung wirtschaftlicher Minderungspotenziale durch den Einsatz Erneuerbarer Energien (ExploRE) Indonesien 5.350.000,00 BMWK Kapazitätsentwicklung zum Aufbau eines Monitoring, Berichts- und Verifikationssystems für Treibhausgas-Emissionen in der Türkei Türkei 7.125.000,00 BMWK URBAN: Urbaner Resilienzaufbau und Umwelt: Innovative Stadtplanung für Resilienz mit naturbasierten Lösungen und Klimarisikomodellen in Thailand Thailand 407.355,00 BMWK BVT (Beste verfügbare Techniken) für Ukraine - Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung der europäischen Richtlinie 2010/75/EG über Industrieemissionen und Förderung der Anwendung von besten verfügbaren Techniken (BVT) in der Industrie Ukraine 10.000.000,00 BMWK Energieeffizienter Stadtteil Lemberg Ukraine 4.999.999,30 BMWK Treibsand: Minderung der Folgen des Klimawandels im Mekong-Delta durch Einbindung des privaten und öffentlichen Sektors in der Sand-Industrie Vietnam 2.889.619,37 BMWK Vietnam Naturbasierte Lösungen für Anpassung in der Landwirtschaft durch Transformation des Privatsektors (VN-ADAPT) Programm Vietnam 14.979.483,00 BMWK Schutz und Integriertes Management von Meeres- und Küstenbiodiversität (TerraMar) Brasilien 7.987.999,95 BMWK Erhalt von besonders schützenswerten Primärwäldern und Altbeständen in ausgewählten Nationalparks der ukrainischen Karpaten Ukraine 3.980.304,87

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMWK Saubere, bezahlbare und sichere Energie für Südostasien (CASE) Indonesien, Philippinen, Thailand, Vietnam 29.950.000,00 BMWK BUILD ME: Erhöhung der Ambitionen zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudestandards in der MENA-Region Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Marokko, Tunesien 5.712.129,30 BMWK Urban-Act: Integrierte städtische Klimaschutzmaßnahmen für kohlenstoffarme und widerstandsfähige Städte China, Indonesien, Indien, Phillipinen, Thailand 22.625.000,00 BMWK Die kohlenstoffarme Gebäudewende in Asien (ALCBT) Indonesien, Indien, Kambodscha, Thailand, Vietnam 17.978.439,00 BMWK Förderung von Klimastrategien in Ländern mit schneller Motorisierung Kenia, Marokko, Vietnam 8.500.000,00 BMWK Ökosystembasierte Anpassung und Waldwiederaufbau in vulnerablen ländlichen Gemeinden des Biologischen Korridors in der Karibik Kuba, Dominikanische Republik, Haiti 19.999.576,00 BMWK Umsetzung regionaler und nationaler Anpassungsprioritäten in Zentral- und Westafrika (PACO) Benin, Kongo 19.632.346,91 BMWK Assessment and Communication of Climate Impacts of Food Paraguay, Thailand, Südafrika 3.332.608,00 BMWK Nachhaltigkeitsziele: Unterstützung von Review- und Implementierungsprozessen Global 7.000.000,00 BMWK Politikberatung für eine klimaresiliente Wirtschaftsentwicklung Georgien, Kasachstan 6.000.000,00 BMWK Transparentes Monitoring in der Praxis: Unterstützung für MRV (Measuring Reporting and Verification) von Minderungsaktivitäten im Landnutzungsektor nach Paris Côte d’Ivoire, Äthiopien, Peru, Papua Neuguinea 2.977.095,00 BMWK Transformative Wege: Führung und Ausweitung von Schutz und nachhaltiger Nutzung der Biodiversität durch indigene Völker und lokale Gemeinschaften Kenia, Peru, Philippinen, Thailand 11.487.402,00 BMWK Climate Action Tracker Global 7.018.435,00 BMWK Klimakapazitätsbildung: Risikovorhersage und - Minimierung Brasilien, Äthiopien, Indien, Peru,Tansania 6.869.213,15 BMZ Informatisierung der Steuerverwaltung Kamerun 5.000.000,00 BMZ Programm Randstädtische Wasser- und Sanitärversorgung Benin 15.000.000,00 BMZ Jugendfreundliche Dienste Kenia 6.500.000,00 BMZ Programm zur Förderung der Energieeffizienz und des Zugangs zu Energie Senegal 37.000.000,00 BMZ Nachhaltige Stromversorgung in der Southern Division Sambia 18.500.000,00





Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMZ responsAbility Participations (Beteiligungen an Finanzinstitutionen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sich auf die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Niedrigeinkommenshaushalte und kleinste, kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert haben) Alle Entw.Länd. 18.186.130,00 BMZ Kavango Zambesi Transfrontier Conservation Area (grenüberschreitendes Naturschutzgebiet) (KAZA TFCA) Phase III Südafrikanische Entwicklungsgem einschaft (SADC) 15.500.000,00 BMZ Kommunaler Umweltschutz II (Inv.) Kolumbien 80.515.693,17 BMZ Berufliche Bildung und Jugendbeschäftigung II Togo 5.000.000,00 BMZ Gute Regierungsführung und Dezentralisierung II Togo 12.000.000,00 BMZ Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft II Togo 12.000.000,00 BMZ Urbane Klimaanpassung in Zentralamerika - Komponente Honduras Honduras 8.000.000,00 BMZ Regionales Programm Umwelt und Klima im Wassersektor Zentralafrikanisc he Republik (Andenpakt) 120.655.989,51 BMZ Office du Niger - Bewässerung N'Débougou IV in Mali Mali 22.000.000,00 BMZ Programm kleinstädtische Wasser- und Sanitärversorgung Mali 16.000.000,00 BMZ Programm ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft - Ernährungssicherung und Kleinbewässerung (PISA II) Niger 43.000.000,00 BMZ Bildung/Schulinfrastruktur Honduras 15.000.000,00 BMZ WAPP (West African Power Pool) - Übertragungsleitung Ghana - Côte d'Ivoire, (Teilabschnitt Côte d'Ivoire) Cote d'Ivoire 30.000.000,00 BMZ Bildung für eine integrale Entwicklung - URL III El Salvador, Guatemala y Honduras 8.435.000,00 BMZ Unterstützung der sambischen grenzüberschreitenden Schutzgebiete Sambia 2.000.000,00 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität Indien 86.978.571,27 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität Indien 48.668.601,54 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität Indien 70.979.813,20 BMZ Klimafreundliche ÖPNV- Systeme in Lateinamerika Zentralafrikanisc he Republik (Andenpakt) 106.524.721,60 BMZ Schwerpunktprogramm Gesundheit, Komponente "Mutter-Kind Versorgung" Phase IX (Investition) Kirgisistan 4.000.000,00 BMZ Modernisierung von medizinischen Multiprofilzentren der Gebietsebene III Usbekistan 8.500.000,00 BMZ Modernisierung der medizinischen Multiprofilzentren III (Begleitmaßnahme) Usbekistan 500.000,00 BMZ Bewässerungsprogramm Wasser und Klimawandel II (BM) Bolivien 2.000.000,00 BMZ Betriebsfonds für ländliche Wasserinfrastruktur (BM) Tunesien 2.500.000,00

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMZ Programm nachhaltige Waldbewirtschaftung im Kongobecken-Unterstützung des grenzüberschreitenden Nationalparks BSB Yamous Zentralafrikanisc he Forstkommission (COMIFAC) 10.000.000,00 BMZ Städtische Wasserversorgung Sekundärstädte VI Kongo, Dem.Rep. 27.500.000,00 BMZ Nachhaltige Urbane Mobilität in ausgewählten Städten Perus Peru 57.975.860,54 BMZ Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Chishimba Falls Sambia 11.500.000,00 BMZ Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Chishimba Falls Sambia 30.000.000,00 BMZ Modernisierung der Stromverteilung - Smart Grids Phase I Bangladesch 131.233.760,17 BMZ GET FiT (Global Energy Transfer Feed-in Tariff) Mosambik Mosambik 25.000.000,00 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität II Indien 84.626.905,26 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität II Indien 43.408.885,23 BMZ EDM (Programm zur Netzmodernisierung Mosambik 5.785.141,69 BMZ Programm EDM (Electricidade de Moçambique) kleinstädtische Wasser- und Sanitärversorgung (VPT 1) Mali 22.000.000,00 BMZ GET FiT (Global Energy Transfer Feed-in Tariff) Sambia Sambia 31.000.000,00 BMZ Kommunalfinanzierung Tunesien 45.000.000,00 BMZ Ländliches Umweltkataster (CAR) III Brasilien 10.000.000,00 BMZ Förderung der beruflichen Bildung Südafrika 8.250.000,00 BMZ Berufliche Bildung und Jugendbeschäftigung III Togo 7.000.000,00 BMZ Kommunalfinanzierung (BM) Tunesien 3.000.000,00 BMZ Bewirtschaftungsplan und Rehabilitierung des Kanals Laaroussia im Rahmen von IWRM (Integriertes Wasserressourcenmanagement) (BM) Tunesien 1.000.000,00 BMZ Bewirtschaftungsplan und Rehabilitierung des Kanals Laaroussia im Rahmen von IWRM (Integriertes Wasserressourcenmanagement) (BM) Tunesien 4.000.000,00 BMZ Wasserkraftwerk Ruzizi III Ruanda 15.000.000,00 BMZ TFCA (Transfrontier Conservation Area grenzüberschreitendes Naturschutzgebiet) Fazilität Südafrikanische Entwicklungsgem einschaft (SADC) 12.000.000,00 BMZ Biodiversität und Naturschutzgebiete Paraguay 6.000.000,00 BMZ Förderung der beruflichen Bildung (IKT) Kenia 5.000.000,00 BMZ Regionales Ausbildungszentrum für Gesundheitslogistiker Eurasische Wirtschaftsunion 10.000.000,00 BMZ Regionales Referenzlabor und Labor-Netzwerk in der EAC Ostafrikanische Gemeinschaft) zur Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen Eurasische Wirtschaftsunion 10.000.000,00 BMZ Regionales Referenzlabor und Labor-Netzwerk in der EAC (Ostafrikanische Gemeinschaft) zur Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen Eurasische Wirtschaftsunion 2.000.000,00 BMZ Regionales Referenzlabor und Labor-Netzwerk in der EAC (Ostafrikanische Gemeinschaft) zur Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen Eurasische Wirtschaftsunion 500.000,00

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMZ Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins und Süd-West Burkina Faso 10.500.000,00 BMZ Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins und Süd-West - BM Burkina Faso 1.500.000,00 BMZ Kommunale Infrastruktur für Umwelt und Tourismus Tranche A Georgien 81.212.374,10 BMZ Förderung der Energieeffizienz und des Zugangs zu Energie, Phase II Senegal 20.000.000,00 BMZ Verbesserung der Mutter-Kind-Versorgung in entlegenen Regionen Nepal 10.000.000,00 BMZ EC (European Commission)/FI EU-IPA (Instrument of Pre-accession Assistance) EFSE (European Fund for Southeast Europe) - Promoting SME (Small and Medium Entrepreneurs) recovery and competitiveness Südosteuropa 7.850.000,00 BMZ Weiterentwicklung der Mikrofinanzinitiative für Sub-Sahara-Afrika II (MIFSSA, 6. Tranche) Afrika NA 4.384.855,38 BMZ Weiterentwicklung der Mikrofinanzinitiative für Sub-Sahara-Afrika II (MIFSSA, 6. Tranche) Afrika NA 603.838,19 BMZ Investitionsfonds Nationalparks Madagaskar V (MNP) Madagaskar 12.000.000,00 BMZ EDM (Electricidade de Moçambique) Short Term Investment Plan (STIP) – Übertragung (Modernisierung veralteter 66 kV Umspannstationen, Stromleitungen und Transformatoren im Südnetz Mosambiks) Mosambik 9.000.000,00 BMZ Regionale Stromübertragungsleitung Mosambik-Malawi Mosambik 30.000.000,00 BMZ Programm zur Stärkung zentraler Governance Strukturen (VPT) Benin 14.300.000,00 BMZ Förderung der Erneuerbaren Energien Senegal 27.000.000,00 BMZ Menschenrechte/ Bekämpfung von Kinderhandel und Kinderarbeit (Kinderfonds) VI (VPT II) Burkina Faso 6.000.000,00 BMZ Nachhaltige Stadtentwicklung - Smart Cities Indien 164.577.625,90 BMZ Instrumente zur nachhaltigen Finanzierung des Meeresschutzes in der Karibik Karibische Gemeinschaft (CARICOM) 25.700.000,00 BMZ Programm Förderung Solarenergie und Energieeffizienz Senegal 7.000.000,00 BMZ Programm nachhaltige Waldbewirtschaftung im Kongobecken-Unterstützung des grenzüberschreitenden NP BSB Yamoussa Zentralafrikanisc he Forstkommission (COMIFAC) 3.000.000,00 BMZ Aufbau eines Fahrradwegnetzes im Metropolbereich Lima Peru 20.000.000,00 BMZ Nachhaltiges Ressourcenmanagement in Kamerun Kamerun 15.000.000,00 BMZ Gesundheitssystemstärkung in Côte d'Ivoire II Cote d'Ivoire 12.500.000,00 BMZ Gesundheitssystemstärkung in Côte d'Ivoire II Cote d'Ivoire 1.210.000,00 BMZ Förderung der Agrarfinanzierung in Uganda Uganda 20.000.000,00 BMZ Förderung zertifizierte Waldbewirtschaftung (VP) Zentralafrikanisc he Forstkommission (COMIFAC) 10.000.000,00

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro BMZ Elektrifizierung ländlicher Regionen durch Erneuerbare Energien (BM) Madagaskar 1.000.000,00 BMZ Gesundheitsprogramm Phase II Kamerun 8.000.000,00 BMZ HIV-AIDS-Prävention in Zentralafrika V Zentralafrikanisc he Wirtschafts und Währungsgemei nschaft (CEMAC) 20.000.000,00 BMZ Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität durch boden- und wasser konservierende Maßnahmen (SEWOH) - VPT Burkina Faso 4.000.000,00 BMZ Programm Dezentralisierung und Kommunalentwickung III (FDC III) Burkina Faso 10.000.000,00 BMZ Nachhaltige Finanzierung des nationalen Schutzgebietssystems in Peru II Peru 25.000.000,00 BMZ Programm Wasserverlustreduktion II Peru 10.000.000,00 BMZ Naturschutzstiftung Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA), Finanzierungsfenster Niger Niger 25.000.000,00 BMZ "Kleinstädtische Wasser- und Sanitärversorgung, Phase III" Mali 10.000.000,00 BMZ Bildung Schulinfrastruktur II Honduras 10.000.000,00 BMZ Umweltgerechtes Recycling und Entsorgung von E-Schrott, Phase I Ghana 10.000.000,00 BMZ Schutz des Managua-Sees entlang des Südufers Nicaragua 18.000.000,00 BMZ Ländliche Finanzierung Benin II (VPT) Benin 10.000.000,00 BMZ Ländliche Finanzierung Benin II (VPT) Benin 4.514.653,00 BMZ Integriertes Wasser-Ressourcen-Management im Rahmen der Lake Victoria Basin Commission Ostafrikanische Gemeinschaft (E.A.C.) 20.000.000,00 BMZ Förderung der AccèsBanque (AccessBank) Madagascar Madagaskar 4.000.000,00 BMZ Wasser- und Sanitärversorgung in den Regionen Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins und Sud-Oue Burkina Faso 17.000.000,00 BMZ Wasser- und Sanitärversorgung in den Regionen Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins und Sud-Oue Burkina Faso 17.000.000,00 BMZ Natural Disaster Fund (Global Parametrics) Alle Entw.Länd. 23.000.000,00 BMZ Klima- und umweltfreundliche Stadtentwicklung Zentralafrikanisc he Republik (Andenpakt) 149.807.911,92 BMZ Amazonienfonds, Phase II Brasilien 24.000.000,00 BMZ Amazonienfonds, Phase II Brasilien 9.920.000,00 BMZ Energie für nachhaltige Entwicklung: Solarkraftwerk für die Côte d'Ivoire im Kontext des West African Power Pool (WAPP) Cote d'Ivoire 27.000.000,00 BMZ Wiederaufbau Darfur Sudan 10.000.000,00 BMZ Regionale Lastverteilzentren für Stromnetzstabilität Cote d'Ivoire 15.000.000,00 BMZ Regionales Referenzlabor und Labor-Netzwerk in der EAC (ostafrikanische Gemeinschaft) zur Ostafrikanische Gemeinschaft(E. A.C.) 13.000.000,00

Beteiligte auf deutscher Seite Projekt1 Partnerland Volumen in Euro Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen II BMZ Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak (UFK (ungebundene Finanzkredite) mit Bundesdeckung) Irak 90.000.000,00 BMZ Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak (UFK (ungebundene Finanzkredite) mit Bundesdeckung) Irak 140.000.000,00 BMZ Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak (UFK (ungebundene Finanzkredite) mit Bundesdeckung) Irak 185.000.000,00 BMZ Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak (UFK (ungebundene Finanzkredite) mit Bundesdeckung) Irak 40.000.000,00 BMZ Abwasserentsorgungsprogramm in Zentralamerika Zentralamerikani sche Entwicklungsban k (BCIE) 93.743.656,09 BMZ Reproduktive Gesundheit VII (Gutscheinvorhaben Mutter- und Kind Gesundheit) Jemen 5.000.000,00 BMZ Rehabilitierung des Wasserkraftwerks Ruzizi II Wirtschaftsgemei nschaft der Länder der Großen Seen (CEPGL) 32.500.000,00 BMZ GET FIT (Global Energy Transfer Feed-in Tariff) Namibia Programm Namibia 20.000.000,00 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität IV Indien 156.534.800,64 BMZ Klimafreundliche urbane Mobilität IV Indien 206.018.172,16 BMZ Energieeffizienzprogramm Indien Indien 122.748.763,98 BMZ REDD( (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) Early Movers REM Kolumbien II Kolumbien 20.000.000,00 BMZ Sektorprogramm Gesundheit VI (Investition) Kirgisistan 9.000.000,00 BMZ Sektorprogramm Gesundheit VI (Begleitmaßnahme) Kirgisistan 1.000.000,00 BMZ Modernisierung von medizinischen Multiprofilzentren der Gebietsebene IV (Inv.) Usbekistan 10.300.000,00 BMZ Programm Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung Sucre IV Bolivien 9.000.000,00 BMZ Modernisierung von medizinischen Multiprofilzentren der Gebietsebene IV (BM) Usbekistan 1.000.000,00 BMZ Dezentralisierung / Kommunalfinanzierung II Tunesien 3.000.000,00 BMZ Dezentralisierung / Kommunalfinanzierung II Tunesien 36.670.000,00 BMZ Programm Privatsektorförderung - Treuhandbeteiligung Innovative Landwirtschaft Indien 10.000.000,00 BMZ Reproduktive Gesundheit III Niger 15.000.000,00 BMZ Rehabilitierung und Ausbau des Verteilnetzes Togo Togo 10.000.000,00 BMZ Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung in Timbuktu Mali 6.500.000,00 BMZ Nachhaltige Stadtentwicklung - Smart Cities (BM) Indien 2.000.000,00 BMZ Klimafreundliche Urbane Mobilität III (BM) Indien 2.000.000,00