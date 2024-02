Rente vor Kollaps

Dem staatlichen Rentensystem droht der Kollaps. Dieser ist programmiert und unaufhaltsam. Aber auch Lebensversicherungen sind als Altersvorsorge in Gefahr! Was tun?

Der programmierte Renten-Kollaps: Bereits heute reichen die Beitragszahlungen der aktiv Erwerbstätigen nicht aus, um die Renten zu finanzieren. Aktuell beträgt der Bundeszuschuss zur Rentenkasse rund 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind ca. 30% der gesamten Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Tendenz weiter steigend. Denn die Lebenserwartung und damit die Dauer der Rentenzahlungen nimmt zu, während im Verhältnis dazu die Zahl der Erwerbstätigen aufgrund stagnierender Geburtenzahlen sinkt. Damit wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis das auf dem Umlageverfahren beruhende staatliche Rentensystem kollabiert.

"Lebensversuicherungen" legaler Betrug?

Bund der Versicherten e. V. (BdV) : „Lebensversicherungen sind legaler Betrug.“ Mit diesem Satz verärgerte der BdV in den frühen 1980er-Jahren die Versicherer. Der Verband der Lebensversicherungsunternehmen strengte sogar eine Unterlassungsklage an – und bescherte dem Verbraucherschutzverein damit unfreiwillig einen seiner ersten großen Erfolge. Am 03. Juni 1983 wies das Landgericht Hamburg die Klage ab. „Lebensversicherungen zur Altersvorsorge sind auch 40 Jahre später noch Murks! Nach wie vor vertreibt die Branche diese völlig ungeeigneten Produkte und verhindert so, dass Menschen bedarfsgerecht fürs Alter vorsorgen“, sagt BdV-Vorstandssprecher Stephen Rehmke.

Diese Kritik bezieht sich nicht nur auf Kapitallebensversicherungen, sondern auch auf private Rentenversicherungen, Fondspolicen sowie Riester- und Rürup-Rentenversicherungen. „All diese Produkte helfen weder bei der Altersvorsorge noch bei der Vermögensbildung. Sie sind intransparent und überteuert“, sagt Rehmke. Außerdem arbeitet die Branche bei Rentenversicherungen mit überzogenen Lebenserwartungen, was im Ergebnis dazu führt, dass die „garantierten“ Leistungen geringer ausfallen als das, was die Versicherten an Prämien gezahlt haben.

Michael Mross im Expertengespräch:

