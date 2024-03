Droht eine neue Bankenkrise wegen Immo-Crash?

Die Krise bei Gewerbe-Immobilien spitzt dramatisch zu. Kracht es demnächst bei den Banken? 2023 waren bei deutschen Kreditinstituten knapp 300 Milliarden Euro an Krediten für Gewerbeimmobilien in Deutschland offen.

Wiederholt sich die Subprime-Krise? In den USA haben viele Regionalbanken schon finanzielle Probleme, weil die Preise für Büros und Gewerbeimmobilien fallen. Deutsche Institute sind bisher verschont geblieben, doch neue Daten deuten darauf hin, dass die Krise langsam ankommt. Insider sprechen bereits von einem Crash im Zeitlupentempo. Deutschen Krediinstitute haben knapp 300 Milliarden Euro an Krediten für Gewerbeimmobilien allein in Deutschland offen.

