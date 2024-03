Börsen: Rheinmetall explodiert

Mit steigender Kriegsgefahr steigen auch die Rüstungsaktien. Insbesondere Rheinmetall zählt zu den Gewinnern. JPMorgan: derzeit der am besten positionierte Rüstungskonzern der Welt. Kurs Ziel 600 Euro.

Rheinmetall Aktie 1 Jahr:

Rheinmetall hat eine massive Rallye an der Börse hinter sich. Innerhalb der letzten zwei Jahre haben sich die Aktie fast verfünffacht. Jetzt setzt JPMorgan noch eins drauf und präsentiert das höchste aller Kursziele.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 455 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rüstungskonzern, nachdem dieser jüngst sein Zahlenwerk vorgelegt hatte. Rheinmetall scheine angesichts seines Produktportfolios und seiner starken Kundenbeziehungen in Mittel- und Osteuropa derzeit der am besten positionierte Rüstungskonzern in der Welt zu sein. Perry verwies zudem auf die Annahme des Vorstandschefs, dass sich der Umsatz innerhalb von sieben Jahren verdoppeln könne.

Ein neues Ziel gibt derweil auch Oddo BHF aus. Dieses wurde ebenfalls deutlich von 350 auf 520 Euro angehoben. Nach dem deutlichen Kursanstieg zuletzt und angesichts eines nur noch geringen Potenzials stufte Oddo Rheinmetall allerdings von „Outperform“ auf „Neutral“ ab.

Vorstand macht Kasse

Am Mittwoch war die Rheinmetall-Aktie noch unter Druck geraten. CEO Armin Papperger hatte Anteile im Wert von nahezu fünf Millionen Euro verkauft. Gemäß einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung über Stimmrechte verkaufte er Aktien im Gesamtwert von 4.906.492,60 Euro. Das schickte die Titel am Mittwoch mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel.