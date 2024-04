Die Fakten zu CO2

Mehr CO 2 ist nicht die Ursache, sondern die Folge der Erderwärmung. Ob das schädlich ist, ist völlig unbewiesenen. Ursache für den CO 2 -Anstieg in der Luft sind höhere Meerestemperaturen, die im Wasser gelöstes CO 2 freigeben.

von Prof. Dr. Ing. Hans-Günter Appel

Würde das Gas sich am Boden ansammeln, wäre Deutschland mit 85 cm CO 2 bedeckt. Alles Leben würde in dieser Schicht ersticken. Zum Glück verteilt sich das CO 2 durch Wind und Diffusion in der Atmosphäre weit unter die kritische Grenze von 5 Prozent, ab der deutliche Vergiftungserscheinungen auftreten.

Wenn das CO 2 aus fossilen Brennstoffen aller Länder gleichmäßig auf der Oberfläche der Erde verteilt würde, ergäbe das immer noch eine Schicht von 8 cm pro Jahr. Verteilt in der Erdatmosphäre wäre das ein Zuwachs von etwa 10 ppm (parts per million) oder 0,001 Prozent.

Die Meere haben 50-mal mehr CO 2 als die Atmosphäre

In den Meeren ist über 50-mal mehr CO 2 gelöst als in der Luft. Die gelösten Gase im Meer und in der Luft stehen im Gleichgewicht. Sie haben den gleichen Partialdruck. Das heißt, wenn der CO 2 -Gehalt in der Luft durch Nutzung fossiler Brennstoffe steigt, wird bis auf 2 % das emittierte CO 2 in den Meeren gelöst. Der Zuwachs an CO 2 in der Luft liegt damit bei 0,2 ppm/Jahr. Das sind 2 CO 2 -Moleküle / 10.000.000 Luftmoleküle. Eine winzige Menge.

Die Nutzung fossiler Brennstoffe erhöht die CO 2 -Konzentration im System Wasser – Luft nur geringfügig. Dem stehen Verluste gegenüber. Der Pflanzenwuchs braucht viel CO 2 aus der Luft und für Wasserpflanzen auch aus dem Wasser. Die meisten Pflanzen verwesen und geben dann das CO 2 wieder frei. Ein Teil wird aber von Erde bedeckt und bleibt als Torf, Kohle, Erdöl und Erdgas im Boden. Kalzium bindet CO 2 zu Kalkstein und entzieht dem Wasser-Luft-System dauerhaft CO 2 als Muscheln, Knochen und Korallen. CO 2 wurde im Laufe der Erdgeschichte durch diese Deponierungen in der Erde ständig weiter verringert. Ob die derzeitige Nutzung der fossilen Brennstoffe und das Brennen von Kalkstein diesen Prozess stoppt oder gar umkehrt, ist offen.

Konzentration von Gasen im Wasser

Die Löslichkeit von Gasen im Wasser fällt mit steigender Temperatur. Mit anderen Worten, durch höhere Wassertemperaturen steigt der Partialdruck des in den Meeren gelösten CO 2 über den Partialdruck in der Atmosphäre. CO 2 entweicht, bis die Partialdrücke wieder gleich sind. Maßgeblich für den Anstieg des CO 2 in der Atmosphäre dürften daher gestiegene Meerestemperaturen sein.

Mindestgehalt von CO 2 in der Luft für den Pflanzenwuchs?

CO 2 und Wasser sind die Grundstoffe für den Pflanzenwuchs. CO 2 wird über die Blätter aus der Luft gefischt. Das ist mühsam, denn es gibt nur 1 CO 2 -Molekül unter 2500 Luftmolekülen. Einige Pflanzenfamilien haben durch diesen geringen Gehalt Wachstumseinbußen. Es muss gefragt werden, warum die Weltklimaretter bisher keine Angaben über den CO 2 -Mindestgehalt in der Luft zur ausreichenden Ernährung von Mensch und Tier gemacht haben?

Fossile Brennstoffe sind nicht schädlich

Nach den genannten Daten führt die Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl zu keiner nennenswerten Änderung des CO 2 -Anteils im System Meere – Atmosphäre der Erde. Der Einfluss der Menschen auf die Geo-Physik ist zu winzig. Ursache für den deutlichen CO 2 -Anstieg in der Luft in den letzten 200 Jahren dürften weitgehend höhere Meerestemperaturen sein, die im Wasser gelöstes CO 2 freigeben. Politik und Forschung sollten sich verstärkt den Ursachen der Meererwärmung zuwenden, statt CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu verteufeln. Denn dies ist ein Irrweg.

