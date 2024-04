Die schlechteste Regierung aller Zeiten

Die Ampel fährt Deutschland an die Wand - und erhöht dabei das Tempo. Umkehr ist nicht in Sicht. Die Steuern steigen, das Geld wird in aller Welt verprasst, der arbeitende Bürger verarmt.

