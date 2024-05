75 % Steuern, Rente ungewiss: Lohnt sich arbeiten noch?

Steuern sind Raub - sagt Deutschlands bekanntester Steuerberater Stilianos Brusenbach. Im Interview mit Michael Mross fordert er ein Jahr Lohnsteuerfreiheit für alle!

Insgesamt gibt es in Deutschland fast 40 unterschiedliche Steuerarten, von der Alkoholsteuer bis zur Zweitwohnungsteuer einiger Gemeinden. Hinzu kommen noch zahlreiche Abgaben und Gebühren sowie natürlich die GEZ. Obendrauf noch übertriebene Bußgelder und Strafen im Straßenverkehr. Am Ende bleibt vom sauer Verdienten kaum noch was übrig.

Deutschlands bekanntester Steuerberater Stilianos Brusenbach sagt, dass die Steuerquote derzeit 75 % beträgt. Im Interview mit Michael Mross fordert er ein Jahr Steuerfreiheit für alle!