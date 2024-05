Deutschlands Wirtschaft zerstören? Mross bei Bachheimer

Vermögensregister, Freiheit, Wirtschaft: Gold-Guru Thomas Bachheimer im Gespräch mit Michael Mross. Wie lange hält die deutsche Industrie das destruktive Handeln der Regierung noch aus?

Inflation

Ein Problem für die deutsche Wirtschaft war zuletzt die hohe Inflation. Die Beschäftigten haben immer weniger Geld in der Tasche. Vor allem die Verbraucher reagierten verunsichert, der Konsum gab deutlich nach.

Energiepreise

Die hohen Energiepreise werden von Wirtschaftsvertretern seit Jahren als Hindernis genannt. DIW-Chef Marcel Fratzscher hat die Kosten zuletzt beziffert: Die hohen Energiepreise hätten das Wachstum im Jahr 2022 um 2,5 Prozentpunkte gesenkt und rund 100 Milliarden Euro gekostet. Für die Jahre 2023 und 2024 sei eine ähnliche Größenordnung anzusetzen.

Steuern

Als Nachteil des Standorts Deutschland gilt auch die Last an Steuern und Abgaben. Dies wird bereits bei den Haushaltseinkommen sichtbar. Bei einem verheirateten Paar mit Kindern liegt die Quote an Steuern und Sozialabgaben bei 40,8 Prozent, das ergab im vergangenen Jahr eine Auswertung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Bürokratie

Ein neues Lieferkettengesetz, das die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern im Auge hat. Neue Auflagen aus der EU für Chemikalien und anderes mehr: Jede neue Vorschrift ist meist gut gemeint, erzeugt aber Kosten für Unternehmen und streut neuen Sand ins Getriebe.