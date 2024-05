Deutschland: Absturz

Die Wirtschaftsdaten verschlechtern sich immer mehr, aber die Regierung steuert nicht gegen. Im Gegenteil. Damit ist der Wohlstand in Deutschland in Zukunft in akuter Gefahr. Was kann man tun?

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im März auf einen weiteren Höchstwert gestiegen. Insgesamt zählten die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 1.297 Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften. Damit wird der jüngste Rekordwert, der im Februar gemessen wurde, nochmals um neun Prozent übertroffen.

Die Produktion in Deutschland ist zuletzt gesunken. Laut der aktuellsten verfügbaren Daten für den Monat März meldete das Statistische Bundesamt am Montag einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent. Das Minus folgt auf einen Anstieg im Vormonat um 2,1 Prozent (vorläufiger Wert: +2,0 Prozent).

Michael Mross im Gespräch mit Dominik Kettner:

