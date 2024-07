Finanzmärkte reagieren kaum auf zunehmende geopolitische Risiken

Börsen reagieren nicht auf die innenpolitischen Ereignisse in den USA. Geopolitische Risiken werden ebenfalls ignoriert. Doch im Osten braut sich was zusammen. Der serbische Präsident sieht die Gefahr eines großen europäischen Kriegs in den nächsten 3 Monaten.

Von Andreas Männicke

Der Mordanschlag auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung wirft viele Sicherheitsfragen auch für die kommenden Wahlkampfveranstaltungen auf.

Und das in einer Situation, wo man beim Machtkampf „G 7 versus BRICS Plus“ und der Gefahr eines 3. Weltkriegs durch eine Eskalation beim Ukraine-Krieg einen klaren Kopf behalten muss. Joe Biden hatte nicht nur einige Aussetzer beim Rededuell mit Donald Trump im CNN, sondern bei seiner Abschlusserklärung verwechselte er beim NATO-Gipfel versehentlich auch Selinskyi mit Putin.

Deutschland soll eine Führungsrolle in der NATO bekommen

Nach dem Beschluss der NATO sollen im nächsten Jahr in Wiesbaden alle logistischen Pläne und Transportaktivitäten im Fall eines Krieges koordiniert werden. Ein weiteres NATO-Büro soll in Kiew eingerichtet werden. Deutschland soll auch in militärischer Hinsicht eine Führungsrolle in Europa wahrnehmen und Bundeskanzler Scholz bekräftigte, dass Deutschland dem nachkommen werde. Die EU will nun auch mehr eigene Waffen entwickeln, um von den USA unabhängiger zu werden und die Wehrbereitschaft erhöhen. Ab 2026 sollen auch Langstrecken- und Überschallraketen der USA mit einer Reichweite von 2000 bis 2800 km in Deutschland positioniert werden, die dann auch Russland direkt angreifen können. Damit wird Deutschland aber auch mehr und mehr zur Zielscheibe Russlands im Konfliktfall. Putin ist empört und enttäuscht über diese Entwicklung, denn im Grundsatz wünscht er sich nach dem Krieg nach wie vor eine friedvolle Zusammenarbeit mit Deutschland.

EU kritisiert Orbans „Friedensmission“ als EU-Ratspräsident

Der ungarische Präsident Orban war in seiner Funktion als EU-Ratspräsident in einer „Friedensmission“ in die Ukraine, nach Russland, China und in die USA geflogen, um den Gesprächsfaden für Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Er wurde sofort von der EU gerügt, dass er dafür kein Mandat habe. Er spricht aber für Millionen von Europäern, die sich keinen Krieg mit Russland wünschen und die auch den Krieg in der Ukraine möglichst bald mit diplomatischen Gesprächen beenden wollen. Die Friedensmission von Orban ist im Grundsatz zu begrüßen, aber wo bleibt die Friedensmission von Bundeskanzler Scholz und der EU?

Putin macht neue Friedensvorschläge…

Putin hat nun mehrfach signalisiert, dass er gesprächsbereit sei und er hatte auch eigene Vorschläge gemacht, wie man den Frieden herstellen kann. Der wichtigste Part dabei ist, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird und dies wäre für die Erhaltung des Weltfriedens auch ein gute Voraussetzung. Auch sollte Deutschland lieber eine Führungsrolle als unabhängiger, souveräner und neutraler Staat bei der Herbeiführung eines Friedens sein, anstatt den Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen zu wollen, was kaum möglich sein wird und zu einem 3. Weltkrieg führen kann.

… und Trump unterbreitet einen Friedensplan unter 5 Bedingungen

Die wichtigsten Widersacher bei dem Stellvertreterkrieg USA gegen Russland auf ukrainischen Boden sind aber die USA und Großbritannien, die schon im April 2022 verhinderten, dass es nach den erfolgreichen Friedensverhandlungen in Istanbul zu einem Frieden kommt. Trump hat seinen Friedensplan mit 5 Bedingungen schon vorgestellt, den er auch wohl umsetzen wird, wenn er im November zum neuen US-Präsidenten gewählt wird. Und seine Chancen stehen dafür nach den bisherigen Umfragen gar nicht so schlecht. Trump will erzwingen, dass es sehr schnell zu Friedensgesprächen kommt, sonst würde er die Unterstützung der Ukraine aufgeben. Auch nach seinem Vorschlag kann die Ukraine auf absehbare Zeit kein NATO-Mitglied sein, was ein sehr vernünftiger Vorschlag ist.

Der serbischen Präsident Vučić warnt vor einem großen europäischen Krieg

Im Sommer dürfen nun nicht nur US-Langstreckenraketen vermehrt auf Ziele in Russland schießen, wo die Gefahr besteht, dass dabei auch russische Zivilisten sterben, sondern es sollen auch die FH 16 Kampfjets zum Einsatz kommen. Auf beides wird Russland eine Antwort haben. Das bedeutet aber auch, dass die Gefahr besteht, dass der Krieg noch brutaler wird und immer mehr eskalieren wird, bis zur realen Gefahr eines 3. Weltkriegs. Genau das will Orban aber verhindern, aber die EU will das offensichtlich nicht als Handlanger der USA.

Auch der serbische Präsident Alexandar Vučić sieht die reale Gefahr eines großen europäischen Kriegs in den nächsten 3 Monaten. Es gibt erstaunlich wenige in Deutschland, die diese Gefahr teilen und dafür auf die Straße gehen, um für Frieden und einen sofortigen Waffenstillstand zu protestieren. Übrigens auch gegen Israel, wo es ein Kriegsverbrechen gegen wehrlose Flüchtlinge nach dem anderen im Gaza-Gebiet zu beklagen gibt. Auch hierfür müsste Joe Biden längst ein Machtwort sprechen und einen Waffenstillstand herbeiführen. Er tut es aber nicht.

Neue Allzeit-Hochs an der Wallstreet

Die Weltbörsen ignorieren die realen geopolitischen Eskalations- und Kriegsgefahren vollkommen. Im Gegenteil: angeregt durch die besser als erwarteten US-Inflationszahlen im Juni („nur“ 3 Prozent zum Vormonat anstelle der erwarteten 3,1 Prozent Inflation) stiegen die US-Indices auf neue Allzeithochs und der DAX ist nahe dem alten Allzeithoch. Auch Microsoft und Apple erreichten neuen Allzeit-Hochs und zogen als marktschwerste Titel der Welt mit einem Marktwert von jeweils über 3 Billionen US-Dollar die US-Indices nach oben. Am meisten konnte aber Tesla mit einem Kurssprung von über 40 Prozent in 1 Monat von 180 auf 248 USD zulegen. Es besteht die Hoffnung, dass die FED nun doch schon im September zur ersten Zinssenkung um 0,25 Basispunkte bereit ist, nachdem die EZB diesen Schritt bereits vollzogen hat. Davon profitierte wieder auch der Goldpreis, der auf über 2.400 USD/Unze zulegen konnte, was nun unweit des alten Allzeit-Hochs ist. Der US-Dollar schwächte sich leicht auf 1,09 EUR/USD ab. Der Brentölpreis blieb stabil bei 85 USD/Barrel.

Weiterhin Outperformancechancen in Osteuropa

Noch besser als der DAX-Index schnitten aber viele Börsen-Indices aus Osteuropa ab. Besonders positiv entwickelten sich die Börsen au der Balkan-Region bzw. aus Südosteuropa (Slowenien +26%, Rumänien +20%, Serbien +16%, Bulgarien +14%), sondern auch in Kasachstan (+28%), die alle den DAX (+11%) klar outperformen konnten. Aber auch der ungarische Aktienmarkt überzeugt mit einem Plus von 14 Prozent seit Jahresbeginn in Euro (in Forint sogar +17 Prozent. Die Aktien aus Osteuropa sind dabei wesentlich preiswerter als westliche Aktien und haben auch höhere Dividendenrenditen. Es lohnt sich für Anleger daher weiterhin, sich auch in Osteuropa zu positionieren.

Nach dem Krieg auf die Ukraine setzen

Nach dem Krieg dürften insbesondere die sprichwörtlich ausgebombten Kurse von Aktien aus der Ukraine sehr chancenreich sein. In Georgien sind im Oktober Parlamentswahlen und hier könnte es nach dem neuen „Agenten-Gesetz“ sogar ein neues „Maidan“ geben und damit einen weiteren Konflikt zwischen den USA/EU und Russland. Die EU hat den EU-Beitrittsprozess vorerst ausgesetzt und die USA drohen mit Sanktionen gegen Georgien.

Freedom Broker bietet Marktzugang nach Kasachstan

