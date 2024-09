US-Zinssenkung: Ein Alarmsignal

Die USA und die globale Wirtschaft taumeln auf eine Rezession zu und die Entscheidung der Fed ist ein letzter verzweifelter Versuch, den Absturz zu verhindern. Es bleibt aber zweifelhaft, ob die Abwärtsspirale damit aufgehalten werden kann.

Von Steve Meissner

Die US-Notenbank Federal Reservet die Zinsen in einem ungewöhnlich starken Schritt gesenkt – und das sollte uns beunruhigen. Zinssenkungen sind kein Zeichen von Stärke, sondern ein verzweifelter Versuch, eine drohende Krise abzuwenden. Ist dies der Vorbote einer wirtschaftlichen Katastrophe? Immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass die USA und womöglich die Weltwirtschaft am Abgrund stehen.

Ein verzweifelter Schritt der Fed

Die Theorie hinter Zinssenkungen ist simpel: Günstigeres Geld soll den Konsum ankurbeln und Investitionen fördern. Doch warum greift die Fed jetzt zu diesem Mittel? Wenn es der Wirtschaft wirklich so gut ginge, wie die politischen Führer uns weismachen wollen, warum braucht es dann diesen Eingriff? Eine Zinssenkung ist keine Erfolgsmeldung – sie ist das Eingeständnis, dass die US-Wirtschaft schwächelt. Sie signalisiert: Etwas läuft gewaltig schief.

Die wahren Gründe: Mehr als nur eine kleine Delle

Die Gründe für diese Maßnahme sind vielschichtig, und sie sind besorgniserregend. Trotz niedriger Arbeitslosenzahlen und eines scheinbar boomenden Aktienmarkts deutet vieles auf tieferliegende Probleme hin. Die Inflation hat die Kaufkraft der Verbraucher untergraben, und Schlüsselindustrien wie das verarbeitende Gewerbe und die Bauwirtschaft sind stark geschwächt. Hinter den glänzenden Zahlen der Wirtschaft verbergen sich Risse, die immer größer werden.

Dazu kommen die geopolitischen Spannungen, die das Wachstum weiter belasten. Der Handelskrieg mit China, die Unsicherheiten um die Energiepreise und die schleppende globale Nachfrage setzen den USA und anderen Volkswirtschaften schwer zu. In diesem Zusammenhang ist die Zinssenkung nicht nur eine lokale Reaktion, sondern ein globales Alarmsignal. Wenn die USA in die Rezession rutschen, zieht das die Weltwirtschaft mit.

Zinssenkung: Ein ineffektives Pflaster für tiefe Wunden

Die Fed steht vor einem grundlegenden Dilemma. Die Zinsen sind bereits niedrig, sodass der Spielraum für weitere Senkungen äußerst begrenzt ist. Wenn die Wirtschaft jetzt nicht anspringt, was kommt als Nächstes? Zinssenkungen allein können tieferliegende strukturelle Probleme nicht lösen. Die Schuldenberge, die sich in den USA und weltweit aufgetürmt haben, lassen sich nicht mit billigem Geld wegspülen. Im Gegenteil: Sie wachsen weiter und bereiten den Boden für die nächste Krise.

Und was passiert mit den Aktienmärkten? Schon jetzt sind sie durch die jahrelange Nullzinspolitik künstlich aufgebläht. Eine weitere Zinssenkung könnte diese Blase nur noch größer machen. Das Platzen wäre eine Katastrophe von historischem Ausmaß.

Der psychologische Teufelskreis

Es geht nicht nur um Wirtschaftsdaten. Zinssenkungen senden ein Signal – und das Signal der aktuellen Maßnahme lautet: „Wir haben ein Problem.“ Konsumenten und Unternehmen könnten in Erwartung einer Krise ihre Ausgaben drosseln und Investitionen zurückstellen. Ein Teufelskreis könnte in Gang gesetzt werden, in dem das Vertrauen schwindet, die Nachfrage sinkt und die Wirtschaft weiter abschmiert.

Die Illusion kurzfristiger Stabilität

Zinssenkungen können vielleicht kurzfristig beruhigen, aber sie verdecken das eigentliche Problem. Sie sind das wirtschaftspolitische Äquivalent zu einem Schmerzmittel – die Symptome werden gelindert, aber die Krankheit bleibt. Wenn die strukturellen Probleme der US-Wirtschaft nicht angegangen werden – etwa die steigende Ungleichheit, die sinkende Produktivität und die wachsende Verschuldung – dann ist die Rezession keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“.

Eine tickende Zeitbombe

Die Zinssenkung der Fed mag als kurzfristige Maßnahme gerechtfertigt erscheinen, doch sie ist in Wahrheit ein verzweifelter Akt, der nur verdeutlicht, wie ernst die Lage ist. Die USA und die globale Wirtschaft taumeln auf eine Rezession zu, und die Entscheidung der Fed könnte als letzter verzweifelter Versuch in die Geschichte eingehen, den Absturz zu verhindern. Es ist jedoch fraglich, ob dieses Mittel noch funktioniert. Sollte es versagen, stehen wir vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale, aus der es so schnell kein Entrinnen geben wird.

Fazit: Die Zinssenkung in den USA ist kein Zeichen von Stärke. Sie ist ein Alarmsignal, das die wachsende Gefahr einer Rezession enthüllt. Wenn die Politik weiterhin auf kurzfristige Lösungen setzt, ohne die tiefen Probleme anzugehen, droht ein wirtschaftlicher Crash – mit potenziell verheerenden Folgen.