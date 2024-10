Liste: Die 500 reichsten Deutschen

Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche. Mit einem geschätzten Vermögen von fast 44 Milliarden Euro führt der Handelspatriarch die aktuelle Rangliste des manager magazins mit den 500 reichsten Deutschen an.

Mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro ist Lidl-Gründer Dieter Schwarz (85) der reichste Deutsche. Der Unternehmer aus Heilbronn verdrängt damit Susanne Klatten(62) und Stefan Quandt (58) auf Rang 2 in der aktuellen Reichstenliste des manager magazins. Die Geschwister sind Großaktionäre des Autokonzerns BMW, dessen Wert an der Börse in den vergangenen zwölf Monaten um etwa ein Fünftel zurückgegangen ist. Auf Platz 3 rangiert mit einem geschätzten Vermögen von 33,8 Milliarden Euro wie im Vorjahr die Familie Merck, der die Mehrheit am gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern aus Darmstadt gehört.

Das ergibt die neueste Schätzung des manager magazins, das jedes Jahr eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen veröffentlicht. Den Daten zufolge sind zahlreiche Großvermögen in den vergangenen zwölf Monaten gewachsen. Seit 2023 haben die Buchvermögen der Top 500 um insgesamt 53 Milliarden Euro auf gut 1,1 Billionen Euro zugelegt. In absoluten Zahlen ist das ein neuer Rekord. Allerdings blieb der Zuwachs von 4,9 Prozent deutlich hinter der heimischen Börsenentwicklung zurück: Der Dax 40 legte im selben Zeitraum um knapp 28 Prozent zu.

Insgesamt gibt es aktuell 249 Milliardäre in Deutschland – 23 mehr als im vergangenen Jahr. Auch das ist ein neuer Rekord. Seit das manager magazin im Jahr 2001 die Liste der reichsten Deutschen erstmals veröffentlicht hat, gab es noch nie mehr Milliardäre im Land. Die Zahl umfasst Individuen ebenso wie Großfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam kontrollieren.

Bewertungsgrundlage für die Rangliste sind Recherchen in Archiven und Registern, bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst. Die Vermögen werden konservativ bewertet, Aktienkapital nach den Schlusskursen vom 13. September 2024, nicht börsennotierte Unternehmen nach Umsatz, Profitabilität und Marktstellung. Alle Vermögensangaben sind Schätzungen.

Die Liste weist auch aus, welche Hochvermögenden ihre Unternehmensanteile in Stiftungen eingebracht haben. Unter den Top Ten trifft dies beispielsweise auf die Familien Albrecht und Heister, die hinter Aldi Süd und Aldi Nord stehen, sowie auf Lidl-Gründer Dieter Schwarz zu.

Liste der 500 reichsten Deutschen (Bezahl): manager magazin