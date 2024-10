Deutschland: Kaputt in 10 Jahren?

Maschinenbauer warnen vor Deindustrialisierung Deutschlands. Die Wirtschaft schlägt Alarm. Statt Standortfaktoren zu verbessern, sei das genaue Gegenteil passiert. Die Zeit läuft ab.

Deutschlands Maschinenbauer warnen vor einer Abwanderung der Industrie. "Noch sind wir nicht deindustrialisiert. Wenn wir nicht sofort gegensteuern, wird das aber passieren. Deindustrialisierung ist eine valide Bedrohung", sagte Bertram Kawlath, der neu gewählte Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der "Welt am Sonntag". "Wenn in Deutschland weiterhin so wenig investiert wird, beschleunigt sich der Abstieg, der gerade an immer mehr Stellen sichtbar wird."