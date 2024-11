Trump-Beben: US-Börsen kräftig nach oben, Euro runter, Bitcoin Rekord

Der Sieg Donald Trumps führt zu Kursturbulenzen an den Finanzmärkten. Der Euro stürzt ab, US-Märkte vorbörslich stark nach oben, besonders Tech-Aktien gewinnen. Bitcoin erklimmt neue Rekordhöhen.

Bestimmendes Thema an den Börsen ist der von mehreren TV-Sendern ausgerufene Wahlsieg Donald Trumps. "Der Bitcoin bricht auf ein Rekordhoch aus. Der S&P 500 steht kurz davor", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Der Deutsche Aktienindex dagegen steht moderat, die chinesischen Börsen stark unter Verkaufsdruck. Absicherungen wie Gold werden verkauft."

Für die Wall Street sei ein Wechsel von Demokraten zu Republikanern dagegen statistisch das beste aller Börsenszenarien, so Stanzl. "Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Trump den Kongress auf seine Seite ziehen und dann voll durchregieren kann. Das scheint der Wall Street unerwarteterweise zu schmecken", sagte er.

Der Euro war am Mittwochmorgen deutlich schwächer: Ein Euro kostete 1,0743 US-Dollar (-1,66 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9308 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,25 US-Dollar, das waren 128 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Bitcoin erreichte am Mittwochmorgen bereits neue Rekord-Höhen. Trump hatte sich immer wieder als Befürworter der Kryptowährung in Szene gesetzt.