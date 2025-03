Boykott von US-Produkten wegen Trump?

Bei einem Handelskrieg gibt es am Ende nur Verlierer. Der Verbraucher zahlt die Zeche. Angeblich will Eine Mehrheit der Deutschen nun US Produkte boykottieren. Die mediale Aufrüstung gegen die USA ist in vollem Gange.

Das Handelsblatt verbreitet heute folgenden Artikel:

Eine deutliche Mehrheit der Verbraucher in Deutschland könnte sich angeblich vorstellen, als Reaktion auf die Politik von US-Präsident Donald Trump amerikanische Produkte zu boykottieren. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Civey im Auftrag des Handelsblatts. Danach gaben 64 Prozent der Befragten an, Produkte von US-Herstellern „auf jeden Fall“ oder „eher“ meiden zu wollen. Nur 24 Prozent würden das „auf keinen Fall “ tun.



Etliche Kunden scheinen dies auch bereits praktisch umzusetzen. So gaben 51 Prozent der Befragten an, dass die Politik von Trump bereits Einfluss darauf hat, ob sie im Supermarkt Produkte oder Marken von US-Herstellern kaufen. Bei Verbrauchern über 65 Jahren liegt dieser Anteil schon bei 62 Prozent.



Damit regt sich auch in Deutschland Widerstand gegen die protektionistische Politik der USA. Ausgehend von Kanada und Dänemark hat sich eine Bewegung formiert, die US-Produkte boykottieren will, um ein Zeichen gegen die amerikanische Politik der Strafzölle und der Konfrontation mit bisherigen Partnern zu setzen.