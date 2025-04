USA: Sind die Regale bald leer?

In den USA gibt es Hamsterkäufe zu Produkten, die in Zukunft entweder erheblich teurer werden oder gar nicht mehr vorhanden sind. Was die Menschen kaufen, lässt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes zu.

Von Meinrad Müller

Für Anleger ist der Blick in den Einkaufswagen oft aufschlussreicher als jede Konjunkturprognose. Wenn Bürger beginnen, alltägliche Produkte zu hamstern, spricht das nicht für Kauflaune, sondern für Vertrauensverlust. Das derzeitige Konsumverhalten in den USA bietet einen selten klaren Blick auf die wirtschaftliche Verfassung des Landes. Die Nachfrage nach importierten Alltagsgütern wie Katzenfutter, Olivenöl oder Elektronikartikeln steigt sprunghaft an. Das ist kein Markttrend, sondern ein Frühindikator für strukturelle Nervosität. Wer als Investor amerikanische Konsumwerte hält, sollte diese Signale ernst nehmen.

Die Regale für bestimmte Produkte sind leer.

Laut *Washington Post* führt die Einführung neuer Abgaben durch die Trump-Regierung zu auffälligen Vorratskäufen. Auf chinesische Produkte wurden 125 Prozent Zoll erhoben. Weitere 75 Staaten sehen sich mit Abgaben von zehn Prozent konfrontiert. Die Regelung gilt zunächst für drei Monate. Die Reaktion folgt prompt:

Was die Menschen kaufen, lässt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes zu. Besonders stark gefragt sind Schokolade, Asia-Saucen, Tiefkühlgerichte, elektrische Haushaltsgeräte und insbesondere Katzenfutter. Viele dieser Waren stammen aus Ostasien oder Europa. Dass sie nun gehamstert werden, zeigt: Die Versorgungssicherheit wird nicht mehr als selbstverständlich angesehen.

Für Investoren ist das ein deutliches Zeichen.



Wenn Konsumenten ihre Ausgaben nicht mehr nach Bedarf, sondern nach Angst strukturieren, wirkt sich das auf Produktionsketten, Lagerkosten und Absatzverteilungen aus. Einzelhändler berichten von ungewöhnlichen Schwankungen. Online-Plattformen verzeichnen unerwartete Nachfragespitzen. Unternehmen, die stark von Importen abhängig sind, geraten unter Druck. Firmen, die innerhalb der USA produzieren oder auf lokale Lieferketten setzen, könnten hingegen profitieren.

Ein Blick in den Einkaufswagen offenbart mehr



Er zeigt das Ergebnis jahrzehntelanger Deindustrialisierung. Wer heute Katzenfutter aus 8000 Kilometern Entfernung bezieht, kann sich auf keine heimische Fertigung verlassen. Fabriken wurden geschlossen, ganze Landstriche entvölkert, Know-how ausgelagert. Nun zeigt sich die Quittung.

Die derzeitige Vorratsbeschaffungswelle ist daher kein kultureller Reflex, sondern eine wirtschaftliche Notmaßnahme. Die USA haben in vielen Bereichen die Fähigkeit zur Selbstversorgung verloren. Diese Schwäche wird durch Zölle sichtbar gemacht, aber nicht verursacht. Sie liegt tiefer und reicht bis in die Struktur des Arbeitsmarktes.

Für Anleger, die auf Stabilität und verlässliche Nachfrage setzen, lohnt sich die genaue Beobachtung. Der Konsum ist nicht irrational. Er ist rational unter instabilen Bedingungen. Und genau das macht ihn für die Kapitalmärkte so bedeutsam. Der Inhalt der Einkaufswagen wird zum ökonomischen Barometer.

Was einst Toilettenpapier war, ist heute Katzenfutter. Die Bedeutung ist dieselbe: Ein Volk beginnt, sich gegen Unsicherheiten zu wappnen. Die Regale mögen leer sein, aber die Botschaft ist deutlich.