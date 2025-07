EU: Der dreckige Gas-Deeal mit den USA

Am 27. Juli 2025 zog Donald Trump die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen über den Tisch. Heraus kam ein verheerender, ökonomisch idiotischer Deal. Er verpflichtet die EU, in den nächsten drei Jahren US-Gas für 750 Milliarden Dollar zu kaufen.

Von Meinrad Müller

Zur Vorgeschichte: Am 29. Juli 2025 beschloss die US-Regierung, Kohlendioxid (CO₂) sei keine Gefahr mehr. Obamas altes Dekret wird gestrichen. Das Gas, das bei der Verbrennung entsteht, ist chemisch gesehen dasselbe, das wir alle auch ausatmen. Ende der Hexenjagd in den USA auf das CO₂-Molekül, das Pflanzen zum Leben brauchen und Wälder wachsen lässt. Aber die EU erkennt diese Logik nicht an.

Deutschlands staatlicher Gasimporteur jubelt

Zwei Tage später, am 31. Juli 2025, erklärt Deutschlands staatlicher Gasimporteur Uniper, 2016 aus E.ON hervorgegangen, dass er bereit ist, große Mengen Frackinggas aus den USA einzukaufen. Und wieder eine Vorgeschichte dazu:

Dieses Gas wird in Amerika mit Chemie und Druck aus dem Boden geholt, unter großem Energieaufwand verflüssigt, in Spezialtanks gefüllt und 7000 Kilometer über den Atlantik gefahren. Ziel: deutsche Haushalte und Industrieöfen. Und am Ende, egal ob russisch oder amerikanisch: bei der Verbrennung entsteht wieder das böse CO₂. Punkt.

Angebetetes goldenes CO₂-Kalb der EU

In Deutschland regiert weiter ein Glaube wie im Mittelalter: CO₂ sei des Teufels. Das Goldene CO₂-Kalb wird angebetet, Industrie und Politik werfen täglich neue Opfergaben hin. Private Haushalte zahlen, Betriebe verlieren Jobs und Wettbewerbsfähigkeit. Was hat es in den letzten 20 Jahren gebracht? Nichts. Wer den Irrweg anspricht, wird an den Pranger gestellt.

Aus dem angeblich bösen Molekül wird ein Milliardengeschäft für Amerika – und eine endlose Rechnung für uns.