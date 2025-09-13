LIVE CALL BÖRSE Kurs-Raketen: Gold, Silber, Uran!

     

    Klüssendorf begrüßt Spahn-Äußerungen zu Erbschaftsteuerreform

    SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat die Äußerungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur ungleichen Verteilung von Vermögen in Deutschland und zu einer möglichen [ ... ]

    EU-Kommission will Mitte Dezember über Verbrenner-Aus beraten
    EU-Kommission will Mitte Dezember über Verbrenner-Aus beraten

    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Vertreter der Autoindustrie wollen sich Mitte Dezember mit den Ergebnissen der Überprüfung der Flottengrenzwerte befassen, die seit Juli [ ... ]

    Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus

    Der Polestar-Chef Michael Lohscheller hält Forderungen nach einer Verschiebung des Verbrenner-Aus für fehlgeleitet. "Wer jetzt zurückrudert, verspielt Vertrauen - und das kostet langfristig [ ... ]

    Bundesliga: Leverkusen trotzt Unterzahl und besiegt Frankfurt 3:1

    Bayer Leverkusen hat im Freitagabendspiel der Bundesliga Eintracht Frankfurt mit 3:1 besiegt. Schon früh brachte Álex Grimaldo die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß in [ ... ]

    Wahl neuer Verfassungsrichter soll am 25. September stattfinden
    Wahl neuer Verfassungsrichter soll am 25. September stattfinden

    Der Zeitplan für die Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht steht. Am 22. September soll der Wahlausschuss zusammentreten und über die von der SPD nominierte Kandidatin Sigrid [ ... ]

    2. Bundesliga: Bielefeld schlägt Magdeburg - Paderborn siegreich

    Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld am Freitagabend den 1. FC Magdeburg mit 2:0 besiegt, während der SC Paderborn 07 im Parallelspiel gegen den VfL Bochum mit 1:0 gewann. Auf der [ ... ]

    E3-Außenminister verurteilen Angriffe Israels in Doha

    Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs sowie die Außenministerin des Vereinigten Königreichs verurteilen die Angriffe Israels vom 9. September in Doha in einer gemeinsamen Erklärung. [ ... ]

