     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Deutsche Bahn: Untergang auf Schienen - Symbol für Deutschland?

    Die Deutsche Bahn: Das ist nicht nur ein Verkehrsunternehmen; das ist ein nationales Desaster, ein Symbol für alles, was in Deutschland schiefläuft. Ein marodes Monument deutscher Inkompetenz – Korruption, Chaos und der Untergang auf Schienen.

    Von Meinrad Müller

    Stellen Sie sich vor: Ein Land, das sich als Ingenieurswunder der Welt präsentiert – mit Autobahnen ohne Tempolimit, Weltmarktführern in der Autoindustrie und einer Wirtschaft, die auf Präzision schwört. Und dann die Deutsche Bahn. Das ist nicht nur ein Verkehrsunternehmen; das ist ein nationales Desaster, ein Symbol für alles, was in Deutschland schiefläuft.

    Korruption, die sich wie ein Krebsgeschwür durch den Konzern frisst; Politiker, die ihre Kumpel mit Millionengehältern belohnen; eine Pünktlichkeit, die sich auf unter 60 Prozent beläuft; und ein Versagen auf allen Ebenen, das Milliarden kostet und das Vertrauen in den Staat zerfrisst. Die DB ist nicht nur unpünktlich – sie ist der Inbegriff deutschen Versagens. Und jetzt, mit einer neuen Chefin unter fragwürdigen Beschlüssen, wird aus dem Problem ein Witz. Lassen Sie uns das Chaos aufdröseln.

    Schmiergelder, Vetternwirtschaft, Korruptionskarussell

    Die Deutsche Bahn ist kein Eisenbahnunternehmen mehr – sie ist ein Korruptionskarussell. Schon 2024 sorgten Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft für Schlagzeilen: Mitarbeiter einer Bahn-Tochter wurden wegen Bestechlichkeit verdächtigt, weil sie Aufträge an Firmen vergaben, die "Zuwendungen" flossen. Über 80 Prozent des Umsatzes einer Baufirma kamen aus DB-Aufträgen – und das nur, weil Schmiergelder den Weg ebneten. Sechs Millionen Euro allein 2020/2021: Das ist nicht Peanuts, das ist systematische Plünderung des Steuerzahlers.

    Schauen wir zurück: Der Skandal um DB International in Griechenland, wo 315.000 Euro aus den Bahnkassen abgezweigt wurden, um Auftraggeber zu bestechen. Die Bahn entließ über 30 Mitarbeiter, zog sich aus "korruptionsanfälligen" Ländern zurück – und was änderte sich? Nichts. Bei Stuttgart 21, dem Milliardengrab, warnten Whistleblower vor Korruption: Unnötige Aufträge, Missmanagement, 600 Millionen Euro Mehrkosten durch fragwürdige Vergaben. Die Financial Times deckte es auf, die Bahn untersuchte – und fand "kein Fehlverhalten". Klar, intern deckt man sich.

    Und die typischen Fälle? Manipulationen bei Einkäufen, Weitergabe interner Infos an Kumpelfirmen, überhöhte Rechnungen von Auftragnehmern mit zu wenigen Mitarbeitern. Die DB hat sogar ein "Hinweismanagement" für Korruptionsfälle – als ob das die schwarzen Schafe verscheucht. Stattdessen: Ein Konzern, der jährlich 20 Milliarden Euro einkauft und Begehrlichkeiten weckt, ohne echte Kontrollen. Transparency International lobt die "Prävention", aber Fakten sprechen eine andere Sprache: Korruption ist hier Normalität, kein Ausreißer.

    Politikkorruption: Vom Kanzleramt zur Bahn – Die Drehtür für Politkasper

    Noch schmieriger wird's, wenn Politik ins Spiel kommt. Die DB ist ein Staatskonzern, und Politiker nutzen das als Rentenbonus. Nehmen wir Ronald Pofalla: Der Ex-Kanzleramtschef (CDU) wechselt 2014 zur Bahn – und Staatsrechtler nennen es "bezahlte Korruption". Interessenskonflikte? Klar, er könnte im Amt schon DB-Interessen bedient haben, um sich den Posten zu sichern.

    Und jetzt? Der neue Chefwechsel 2025: Richard Lutz fliegt raus, weil die Krise zu groß wurde. Sein Nachfolger? Evelyn Palla, designierte Chefin, wird morgen vom Aufsichtsrat – also von politisch beeinflussten Gremien – bestätigt. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt sie vor, als wäre das ein Neuanfang. Aber hallo: Palla kommt aus dem DB-System, kennt McKinsey und österreichische Bahnen – wo's übrigens besser läuft. Ist das Meritokratie oder Kumpanei?

    Bei Stuttgart 21: Politiker drängten auf Tempo, ignorierten Warnungen vor Korruption, um Wahlsiege zu feiern. Der Bund pumpt Milliarden rein, ohne echte Aufsicht. Und der Datenskandal 2015? 173.000 Mitarbeiter überwacht wegen "Korruptionsverdachts" – ein Massenüberwachungsfeldzug, der Politiker und Datenschützer empörte. Die Politik schaut weg, weil die DB ihr Spielplatz ist: Posten für Treue, Subventionen für Missmanagement.

    Der neue Chef unter Beschluss: Palla als Placebo für ein krankes System

    Am 22. September 2025: Schnieder präsentiert die "Agenda für zufriedene Kunden" und Palla als Retterin. Der Aufsichtsrat nickt ab – ein Beschluss, der nach politischer Absicherung riecht. Palla verspricht "Aufräumen", aber warnt: "Nichts wird schnell gehen."

    Und was macht Schnieder? Er senkt die Pünktlichkeitsziele! Von 70 Prozent bis 2026 auf 70 Prozent bis 2029. Das ist kein Plan, das ist Kapitulation. Der Betriebsrat kritisiert: Schnieder ende Lutz' Vertrag vorzeitig, obwohl er "erst Strategie, dann Personal" versprach. Palla soll den Konzern schlanker machen, InfraGo unabhängiger – aber mit 22 Milliarden Schulden und 760 Millionen Verlust im ersten Halbjahr 2025? Das ist ein Beschluss für Kontinuität, nicht für Wandel. Die Politik schiebt eine Frau nach vorn, um Kritik abzufedern – und senkt die Messlatte.

    Unpünktlichkeit als Nationalhymne: 59,6 Prozent – und das ist noch geschönt

    Pünktlichkeit? Ein Witz. Im August 2025: Nur 59,6 Prozent der Fernzüge pünktlich (unter 6 Minuten Verspätung). Im ersten Halbjahr: Über ein Drittel verspätet. Und der Skandal: Die DB lässt Züge ausfallen, um die Statistik zu polieren! Interne Chats enthüllen: "Zug fällt zur Verbesserung der Statistik ab Köln aus." Der ICE 616 von München nach Hamburg endete 400 km zu früh – Fahrgäste gestrandet, Statistik gerettet. Ausgefallene Züge zählen nicht als verspätet. Der Spiegel deckt es auf, die Bahn dementiert: "Schönt keine Statistiken." Aber interne Vermerke lügen nicht.

    Baustellen? Bis 2036 sperrt die DB 40 Strecken monatelang – Hamburg-Berlin seit August 2025 komplett dicht. Investitionen? Zu spät, zu wenig. Die Schweiz schafft 90 Prozent Pünktlichkeit mit weniger Geld und Bevölkerung. Hier? Rekordtief 62,5 Prozent 2024. Und Preise steigen: Deutschlandticket auf 63 Euro 2026. Für Chaos zahlen wir mehr.

    Versagen auf allen Ebenen: Von maroden Gleisen bis zur Nullnummer-Politik

    Die DB versagt überall. Infrastruktur: Marode Schienen, veraltete Stellwerke aus Kaiserzeiten. DB Cargo: Größere Probleme als gedacht, Werkstätten schließen. Personal: Zu wenig, überarbeitet. Und die Politik? Der Bund erkennt den Bedarf, finanziert aber nicht. 2,5 Milliarden fehlen bis 2029. Der Wissenschaftliche Beirat kritisiert: "Das ist ein Skandal." Wirtschaftskraft zermürbt, Milliardenschäden – und niemand rechnet sie aus.

    Auf X tobt's: "DB streicht Züge für Statistik!" "Senkt Ziele, um zu scheitern!" Der Fahrgastverband: "Ausfälle im Sinne der Fahrgäste? Lächerlich."

    Symbol für Deutschland: Hier regiert das Chaos

    Die DB ist Deutschland in Nuce: Großkotziges Versprechen, erbärmliches Ergebnis. Wir predigen Klimaschutz, pumpen Milliarden in "Starke Schiene" – und enden mit einem Netz, das wie ein Flickenteppich zerfällt. Im Ausland lachen sie: Schweiz, Österreich, Japan – pünktlich, zuverlässig. Hier? Ein Staatskonzern, der Vertrauen zerstört. Die Energiewende scheitert am Transport; die Wirtschaft am Stillstand. Die DB ist unser Spiegel: Bürokratisch, korrupt, unfähig.

    Zeit für Revolution

    Genug der Ausreden. Die DB braucht keine neue Chefin – sie braucht eine Enteignung der Verantwortung: Unabhängige Aufsicht, echte Sanktionen für Korruption, Milliarden-Investitionen ohne Vetternwirtschaft. Sonst bleibt sie, was sie ist: Ein Symbol für ein Land, das auf Schienen ins Abseits rast. Steigen Sie aus, solange's geht – oder fordern Sie Veränderung. Die Gleise laufen aus.

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Net-Tipps

    Alternativer Newsticker

    Bitcoin News
    Top Videos
    Podcast Max & Mross
    Videos: Relax-Kanal

    Kleinanzeigen:

    Italien Spitzen-Balsamico
    Original, der Beste, 25 Jahre
    https://balsamico.shop/de/

     

    WERBEN auf MMnews

     

    Aktuelle Presse
    Seit Cannabis-Legalisierung weniger jugendliche Konsumenten

    Nach der Teillegalisierung von Cannabis ist die Zahl der minderjährigen Konsumenten gesunken, während die Zahl junger Erwachsener mit Cannabis-Konsum gestiegen ist. Das geht aus der aktuellen [ ... ]

    Kassenärzte-Chef warnt vor Rationierung von Hüft-OPs

    Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnt davor, Hüftoperationen ab 80 Jahren zu rationieren. "Der Vorschlag, Menschen ab einem bestimmten Alter die Leistungen [ ... ]

    Insa: AfD klar vor Union - Linke überholt Grüne

    Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu und liegt nun klar vor der Union. Das meldet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am Sonntag [ ... ]

    CSU fordert Einschränkung der EU-Freizügigkeitsregeln

    Gegen Fälle von möglichem Sozialbetrug durch EU-Ausländer in Deutschland fordert die CSU die EU-Kommission zum Handeln und der Verschärfung der EU-Freizügigkeitsregeln auf. Der [ ... ]

    Umfrage: Auch Unionswähler für höhere Erbschaftssteuern
    Umfrage: Auch Unionswähler für höhere Erbschaftssteuern

    Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für höhere Erbschaftssteuern auf große Vermögen aus. Wie eine Forsa-Umfrage für den "Stern" ergab, fänden das 57 Prozent der Deutschen [ ... ]

    Ramelow nennt Spahns Strategie vor Richterwahl "selten dämlich"

    Zwei Tage vor der geplanten Wahl drei neuer Bundesverfassungsrichter durch den Bundestag wächst in der Linken die Kritik am Agieren von CDU und CSU. Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow warf [ ... ]

    Dembele gewinnt erstmals Ballon d`Or

    Ousmane Dembélé hat erstmals den Ballon d`Or gewonnen. Der französische Nationalspieler von Paris Saint-Germain erhielt die Auszeichnung am Montagabend im Pariser Théatre du Chatelet. Der [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.