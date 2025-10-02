Shutdown: USA bald Failed State?

US Government Shutdown 2025: Ein peinliches Spektakel – Politiker zerstören die Supermacht. 750.000 Beamte ohne Lohn, Soldaten unbezahlt, Parks zu, Forschung gestoppt, Trump droht mit Massenentlassungen.

Von einem Beobachter, der die USA respektiert, aber Washington verachtet.

Shutdown: Die USA, Weltmacht mit Atomwaffen und Raumfahrt, schaltet sich selbst ab – weil der Kongress keinen Haushalt beschließt. Seit Mitternacht 30. September 2025 ist der Shutdown Realität: 750.000 Beamte ohne Lohn, Parks zu, Forschung gestoppt, Trump droht mit Massenentlassungen. Unwürdig für eine Demokratie! Republikaner und Demokraten streiten um Gesundheitskosten, während Trump den "Deep State" angreift. Das ist kein Chaos, das ist Zerstörung.

Ursachen: Ego statt Verantwortung

Der Kongress scheiterte an einer Funding Bill – trotz republikanischer Mehrheit. Republikaner wollten eine Verlängerung, Demokraten forderten ACA-Subventionen und mehr Medien-Gelder. Trump nutzt den Shutdown als Waffe: "A lot of good can come down from shutdowns", droht er. Eine Uhr auf Whitehouse.gov zählt "Demokraten-Shutdown"-Stunden. Unwürdig!

Folgen: Alltagscollaps

750.000 Beamte furloughed (beurlaubt ohne Bezahlung, aber mit Hoffnung auf späteren Lohn), 400 Mio. USD tägliche Verluste. Parks schließen, FDA stoppt Kontrollen, Flüge verzögern sich, NIH-Trials pausieren. ACA-Kosten steigen, WIC und Food Stamps stocken, Soldaten unbezahlt. Trump droht mit 300.000 Entlassungen. GDP-Verluste drohen, wie 2018/19.

Unwürdig und zerstörerisch

Ein Land wie die USA verdient keinen Zirkus: Parks geplündert, Websites down, während Politiker twittern. Trump verletzt Ethikregeln mit "Democrats caused shutdown"-Posts. X tobt: "Shutdown is here!"

Politiker zerstören Amerika

Trump und der Kongress sabotieren das Land: Partisanenkrieg statt Kompromiss. Vertrauen sinkt, Wirtschaft schwächelt, China und Russland lachen.

Dieser Shutdown ist ein Skandal. Wichtig ist jetzt, dass Politiker für Fehler zur Rechenschaft gezogen werden – sonst wird aus der Supermacht ein Failed State.