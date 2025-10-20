     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Showdown in Budapest: Frieden oder 3. Weltkrieg?

    US-Präsident Donald Trump hält die Weltbörsen weiter in Atem. Jeder Tag mit neuen Überraschungen. Wichtige Verhandlungen mit Putin in Budapest. Trump will in der Ukraine einen Waffenstillstand herbeiführen. - Geopolitische Spannungen, auch mit China, nehmen zu.

    Von Andreas Männicke

    Donald Trump versucht, diplomatische Erfolge zu erzielen: Nach Vermittlungen in Israel plant er nun Gespräche mit Wladimir Putin in Budapest über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine. Ein Erfolg wäre positiv – doch die EU hat jüngst das 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, was die Lage komplexer macht.

    Zeitgleich ist ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Ende Oktober angesetzt. Ziel ist eine Deeskalation bei Exportkontrollen seltener Erden – ein Scheitern könnte jedoch die Spannungen verschärfen. Innenpolitisch wächst in den USA der Protest gegen Trumps Regierungsstil, parallel dauert der Government Shutdown an. Zudem belasten Probleme bei Regionalbanken die Stabilität.

    Russland: Verhandlungen schwierig – Donezk bleibt strittig

    In Budapest will Trump offenbar eine Waffenruhe verhandeln. Für den Moment hat die US-Regierung auf die Lieferung von Tomahawk-Raketen verzichtet, um eine Eskalation zu vermeiden. Putin fordert die Anerkennung von Donezk, wäre aber nach Medienberichten bereit, andere Gebiete im Osten abzutreten – politische Garantien bleiben jedoch umstritten.

    Innenpolitische Spannungen in den USA

    Der Haushaltsstreit und der anhaltende Shutdown belasten die USA. Millionen Protestierende demonstrieren gegen Trumps Stil; das Thema innere Sicherheit beherrscht die Debatte. Wirtschaftlich sind vor allem die Fragen nach der zukünftigen Zinspolitik der FED und die Stabilität regionaler Banken relevant.

    Frankreich als EU-Sorgenkind

    Frankreich ringt um einen Haushalt. Die Regierung ist fragil, Proteste sind programmiert. Ratinganpassungen und steigende Renditen setzen Banken unter Druck, obwohl der CAC 40 bislang resilient geblieben ist.

    Marktlage: Aktien- und Rohstoffmärkte

    Die großen Aktienmärkte zeigen sich robust: S&P 500, NASDAQ und DAX notieren mit deutlichen Jahresgewinnen. Besonders auffällig ist die Rally bei Edelmetallen, während Öl aufgrund eines Angebotsüberhangs nachgab. Kryptowährungen haben jüngst auf hohem Niveau korrigiert.

    Osteuropa: Outperformance und Chancen

    Osteuropäische Börsen gehören zu den stärksten Performern weltweit. Beispiele:

    • Slowenien (SBI): +46 %
    • Tschechien (CTX): +40,5 %
    • Ungarn (HTX): +32,7 %
    • Rumänien (ROTX): +28 %
    • Polen (PTX): +34,5 %

    Viele Indizes outperformen den DAX deutlich. Insbesondere Banken und Branchen mit regionalem Fokus zeigen starke Bewegungen. Anleger sollten einen Blick auf unterbewertete Titel in der Region werfen – von Baltikum über Südosteuropa bis zu den GUS-Staaten.

    Die nächsten Monate werden politisch und wirtschaftlich entscheidend: Diplomatische Verhandlungen, Zinspolitik und geopolitische Spannungen werden die Märkte weiter bewegen. Osteuropa bleibt ein interessanter Investment-Backlog mit attraktiven Chancen für langfristig orientierte Anleger.

    Bestellen Sie jetzt auch den kostenlosen Newsletter von Andreas Männicke mit aktuellen News über die Welt- und Ostbörsen und über die BRICS unter www.eaststock.de .  Melden Sie sich auch unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, wenn Sie Interesse an einem neuen BRICS Newsletter von Andreas Männicke haben.

     

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Ökonom sieht Deutschland wieder als kranken Mann Europas
    Ökonom sieht Deutschland wieder als kranken Mann Europas

    Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche hat der Ökonom Daniel Stelter Deutschland wieder als kranken Mann Europas bezeichnet. "Ja, das kann man sagen. Auch wenn wir nicht der einzige [ ... ]

    Prominente Grüne wollen "verpflichtendes Gesellschaftsjahr"

    Prominente Grüne machen sich in einem Antrag für den Bundesparteitag Ende November für ein geschlechterübergreifendes, verpflichtendes Gesellschaftsjahr stark. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk [ ... ]

    Linksfraktionschef nennt CDU-Umgang mit AfD "brandgefährlich"

    Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, hat Forderungen nach einer Annäherung der CDU an die AfD sowie jüngste Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz und [ ... ]

    Bahn zieht Konsequenzen nach Unglück in Garmisch-Partenkirchen

    Knapp dreieinhalb Jahre nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 hat die Deutsche Bahn (DB) umfangreiche Konsequenzen gezogen. Neben dem Austausch von rund zwei Millionen [ ... ]

    Staatsminister Weimer unter Druck - Schützenhilfe von Nouripour

    Der Verlag des früheren Debatten-Magazins von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat Vorwürfe zurückgewiesen, auf der Plattform "The European" Texte von namhaften Politikern ohne deren Erlaubnis [ ... ]

    Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis der USA

    Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Austin gewonnen. Der Niederländer holte sich am Sonntag den dritten Sieg aus den letzten vier Rennen und setzte sich vor Lando Norris (2, McLaren) [ ... ]

    Cem Özdemir: Verbrenner-Aus 2035 "nicht umsetzbar"

    Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat sich von der Grünen-Fraktion im Bundestag distanziert. Eine Forderung seiner Berliner Parteikollegen, [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.