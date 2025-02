Edelmetallaktien: Der Lockruf des Goldes

Goldminen reagierten bisher sehr zurückhaltend auf die Rekordrally im Edelmetall. Das ist sehr ungewöhnlich. Jetzt deuten Prognosemodelle und Indikatoren auf einen starken Anstieg der fundamental sehr günstig bewerteten Edelmetallaktien hin.

Von Claus Vogt

Gold befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, und dafür gibt es gute Gründe. Kurz vor Weihnachten 2017 haben wir in einer Themenschwerpunkt-Ausgabe unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren 27 Argumente aufgeführt, die damals für einen Anstieg des Goldpreises sprachen. Unsere Empfehlung lautete, Gold mit 25% bis 35% des Depotwertes zu gewichten.

Gold kostete damals 1.067 Euro pro Unze. Aktuell sind es 2.828 Euro. Der Goldpreis ist in diesen sieben Jahren also um 165% gestiegen. Ich hoffe, Sie konnten von dieser Hausse bereits angemessen profitieren. Nebenbei bemerkt ging es mit dem DAX im gleichen Zeitraum unter sehr viel stärkeren Schwankungen nur um 70% nach oben.

Starke Argumente sprechen für Gold

Interessanterweise gelten die meisten dieser 27 Argumente für Gold auch heute noch. Einige besonders wichtige sind sogar noch stärker geworden.

Goldpreis in Euro pro Unze (in hundert Euro), 2019 bis 2025

Im hier gezeigten Euro gerechnet – und in allen anderen wichtigen Währungen – befindet sich der Goldpreis in einem sehr geordneten Aufwärtstrend mit starken Signalen für weitere Kursgewinne. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Gold- und Silberminenaktien vor Hausseschub

2024 war ein sehr gutes Jahr für Goldanleger. In Euro gerechnet durften sie sich über ein Plus von 35,9% freuen. Trotz dieses starken Kursanstiegs legte der XAU Goldminen Index – ebenfalls in Euro gerechnet – mit 16,3% etwas weniger als die Hälfte zu. Unser Krisensicher Investieren Goldminen-Depot schnitt mit einem Plus von 31,0% erheblich besser ab.

Dass der Goldminen Index weniger steigt als der Goldpreis, ist sehr ungewöhnlich. Jetzt deuten unsere Prognosemodelle und Indikatoren auf einen starken Anstieg der fundamental sehr günstig bewerteten Edelmetallaktien hin. 2025 verspricht also ein weiteres sehr gutes Jahr für Goldanleger zu werden mit überproportionalen Kursgewinnen ausgewählter Gold- und Silberminenaktien.

