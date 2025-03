Ausbruch des XAU Gold- und Silberminen Index

Kommen jetzt die Goldminen? Aus fundamentaler Sicher hat dieser attraktiv bewertete Sektor erheblichen Nachholbedarf, und die Charttechnik lässt ebenfalls sehr viel höhere Kurse erwarten.

Von Claus Vogt

In einer Edelmetallhausse steigen die Aktienkurse von Goldminen gewöhnlich deutlich stärker als der Goldpreis. Im vergangenen Jahr sind die Kurse der Minenaktien jedoch hinter dem Goldpreisanstieg von 27,5% im Dollar und 35,9% im Euro zurückgeblieben.

Da die von uns favorisierten Goldproduzenten ihre Gewinne deutlich steigern konnten, besteht hier erheblicher Nachholbedarf, von dem Sie als Anleger profitieren können. Bezogen auf den stark gestiegenen Goldpreis sind zahlreiche Goldproduzenten sehr günstig bewertet und bieten ein entsprechend gutes Chance-Risiko-Verhältnis.

Sehr bullishe Charttechnik

Bestätigt wird diese fundamentalanalytische Beobachtung durch die Charttechnik. Das sehen Sie auf dem folgenden Monatschart des XAU Gold- und Silberminen Index, der die 40 wichtigsten Aktien des Edelmetallsektors umfasst.

Im April 2020 sind die Kurse über die blaugestrichelte Begrenzung einer mehrjährigen Bodenformation nach oben ausgebrochen. Damit wurde der Beginn einer langfristigen Hausse angekündigt. Seither wurde die Ausbruchslinie noch drei Mal getestet, und auf dem Chart ist eine durch blaue Linien gekennzeichnete Dreiecksformation entstanden.

In der Charttechnik gelten Dreiecke als trendbestätigende Formationen. Da sich der XAU Index schon seit 2016 in einem Aufwärtstrend befindet – die Kurse haben sich seither verdreifacht – signalisiert die Formation also eine Fortsetzung der Hausse.

XAU Gold- und Silberminen Index, 2006 bis 2025

Die durch blaue Linien gekennzeichnete Dreiecksformation signalisiert eine Fortsetzung der Hausse und den baldigen Beginn der nächsten großen Aufwärtswelle. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Profitieren Sie von der nächsten Aufwärtswelle

Unsere Prognosemodelle deuten darauf hin, dass der Ausbruch aus dieser großen Dreiecksformation bald stattfinden wird und damit die nächste große Aufwärtswelle der Minenaktien beginnt. Das kurzfristige charttechnische Minimumkursziel ist der Bereich der Hochs des Jahres 2011, was einem Kursgewinn von rund 50% entspricht. Im großen Bild der Edelmetallhausse sehen wir darin aber nur eine Etappe auf dem Weg zu erheblich höheren Kursen.

