Gold besteht ersten Härtetest

Gold in Dollar auf Rekord. 3000 USD pro Unze in greifbarer Nähe. Damit hat sich das Edelmetall, aber auch Silber, als gutes Krisen-Investment bewiesen. Die politischen Querelen werden die Finanzmärkte auch weiter extrem beeinflussen. Gold: Gewinner?

Von Claus Vogt

In der vergangenen Woche kannte die US-Börse nur eine Richtung: Es ging steil nach unten. In den vergangenen 15 Tagen ist der NASDAQ 100-Index um 13,7% gefallen, beim S&P 500 waren es im selben Zeitraum 10,0%. Besonders die viel gelobten und von der Wall-Street besonders angepriesenen „Magnificent Seven“-Aktien des Technologiesektors fielen stark. Wie von uns prognostiziert, gab die Nvidia-Aktie von ihrem Top inzwischen schon über 30% nach, während sich der Kurs der Tesla-Aktie seit Mitte Dezember 2024 sogar mehr als halbiert hat.

Das schwere Erbe Joe Bidens lastet auf dem jetzigen US-Präsidenten Donald Trump und der Börse. Wie von uns befürchtet, scheint sich jetzt die Rezession anzubahnen, die Biden mit gigantischen Staatsschulden immer weiter hinausgezögert hatte. So passte zum Beispiel die Federal Reserve Bank of Atlanta ihre Prognose für das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2025 an. Während dieses Modell im Februar noch ein BIP-Wachstum von 2,3% prognostizierte, zeigt es inzwischen düstere minus 2,4% an. Die ökonomische Lage spitzt sich also zu.

Längst überfällige Korrektur am Aktienmarkt

Für Börsianer, die sich in den vergangenen Jahren nicht von jeder Realität abgekoppelt haben, kommt dieser sich anbahnende Bärenmarkt nicht sonderlich überraschend. Die fundamentale Überbewertung hat, vor allem im Technologie-Sektor, historische Ausmaße angenommen. Es sollte Sie also nicht verwundern, wenn hier eine große Abwärtswelle auf die Börse zurollt.

Nehmen wir einmal den hochgelobten und gepriesenen Automobilhersteller Tesla als Beispiel: Zurzeit hat die Tesla-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 122. Volkswagen hat unterdessen ein KGV von knapp 4,5, BMW eines von 6,7 und Ford, ein anderer US-amerikanischer Autobauer, ist mit 6,5 bewertet. Spätestens wenn man sich dann noch die alte Börsenweisheit vor Augen führt, dass man Aktien im Automobilsektor aufgrund des zyklischen Geschäftsmodells nur mit einem negativen KGV kaufen sollte, muss man als Aktionär von Tesla hellhörig werden.

Gold als Fels in der Brandung

Gold und vor allem auch die Goldminenaktien zeigten sich von diesem Abwärtsschub allerdings wenig beeindruckt. Während des 15-tägigen Kursrutschs an den Aktienmärkten ging Gold lässig in die Seitwärtsbewegung, gab im gleichen Zeitraum nur knapp 1% nach. Bei den Goldminen sieht es – sehr zu unserer Freude – ganz ähnlich aus. Der Goldminen-Index HUI notiert im Moment ziemlich genau auf dem Niveau, auf dem er auch vor 15 Tagen stand.

Diese relative Stärke im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt zeigt, dass wir mit unseren Prognosen goldrichtig liegen. Wir gehen davon aus, dass der Gold-Bullenmarkt anhält, auch wenn es an der US-Börse weiter abwärts geht – worauf unsere Modelle übrigens hindeuten. Welche ausgewählten Goldminenaktien wir derzeit zum Kauf empfehlen, lesen Sie in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich. Jetzt 30 Tage kostenlos.