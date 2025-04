Gold – der Champion in der Krise

Unsere Prognosemodelle signalisieren eine Rezession in den USA, die wie üblich auf Europa übergreifen wird. Die chaotische Zollpolitik der Trump-Regierung hat diese Rezessionswarnung verstärkt.

Von Claus Vogt

Gestern ist der Goldpreis schon wieder auf ein neues Hoch von nunmehr über 3.300 $ pro Unze gestiegen. Seit Anfang des Jahres hat er im Dollar gerechnet um 26% zugelegt und im Euro um 14%. Die Börsenturbulenzen der vergangenen Tage haben Sie als Goldanleger also unbeschadet überstanden. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir mit unseren Prognosen eines steigenden Goldpreises und fallender Aktienkurse ins Schwarze getroffen haben.

Interessanterweise hat auch der HUI Goldminen Index ein neues Jahreshoch erreicht. Im Unterschied dazu sind die Aktien der aktuellen Börsenlieblinge Nvidia und Apple von ihren jeweiligen Hochs rund 30% gefallen. Die von uns empfohlene Diversifikation in Minenaktien hat sich also bereits ausgezahlt.

Mehr denn je stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie es von hier aus weitergehen wird.

Gold Bugs Index, 2023 bis 2025

Der Index der Goldminenaktien ist gerade auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Die Aktienbaisse läuft – handeln Sie

In den vergangenen 140 Jahren sind alle Rezessionen in den USA mit Aktienbaissen einhergegangen. Deshalb sehen wir in den bisherigen Kursrückgängen an den Börsen noch keine Kaufgelegenheit, sondern ganz im Gegenteil erst den Beginn einer Baisse. Das heißt, wir erwarten in den kommenden Monaten weitere Kursrückgänge.

Diese Prognose wird von der Markttechnik ausdrücklich bestätigt. Hier zeigen unsere Modelle und Indikatoren seit Dezember vorigen Jahres eine ganz erhebliche Verschlechterung, die jetzt Niveaus erreicht hat, die charakteristisch sind für Bärenmärkte.

Starke Argumente für Gold und Goldminenaktien

Im Gegensatz dazu sind unsere Indikatoren für Gold und ausgewählte Minenaktien weiterhin sehr bullish. In unserer aktuellen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe „Argumente für Gold – ein Update“ begründen wir ausführlich, warum wir eine Fortsetzung der Goldhausse prognostizieren und mit deutlich höheren Kursen rechnen.

Dass bei Nvidia und anderen Börsenstars des vergangenen Jahres die Party vorüber ist, haben wir hier schon vor einigen Monaten geschrieben. Wenn Sie in diesem Bereich noch investiert sind, sollten Sie sich auf weitere Turbulenzen einstellen und zumindest teilweise in Gold und Goldminenaktien umschichten. Die immer noch extrem hohe fundamentale Überbewertung der US-Aktienmärkte und allen voran des Technologiesektors deutet wie im Jahr 2000 auf kräftige Kursrückgänge hin. Damals fiel der NASDAQ 100 um über 80%.

Unsere zahlreichen Modelle prognostizieren eine gegenläufige Entwicklung zwischen den Aktienmärkten einerseits und Gold bzw. Goldminenaktien andererseits. Welche Minenaktien die größten Kursgewinne versprechen und welche Aktien derzeit weitgehend unter dem Radar laufen, aber immense Kurssprünge machen könnten, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich. Jetzt 30 Tage kostenlos.