Silber: Kommt jetzt der Durchbruch?

Für Investoren bleibt Silber ein faszinierendes Asset, das in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft spielen könnte. Doch die Mengen sind begrenzt, und die Nachfrage steigt. Diese Kombination könnte zu stark steigenden Preisen führen.

Warum ist Silber knapp?

Begrenztes natürliches Angebot

Silber ist ein Edelmetall, das in der Erdkruste nur in begrenzten Mengen vorkommt. Der Großteil des abgebauten Silbers stammt aus Minen, in denen Silber ein Nebenprodukt der Förderung anderer Metalle wie Kupfer, Blei oder Zink ist. Da leicht zugängliche Lagerstätten zunehmend erschöpft sind, steigen die Förderkosten, was das Angebot einschränkt. Laut Daten des USGS (United States Geological Survey) lag die weltweite Silberförderung im Jahr 2024 bei etwa 26.000 Tonnen, doch Prognosen deuten darauf hin, dass sie in den kommenden Jahren aufgrund fehlender neuer, großer Vorkommen zurückgehen könnte.

Steigende industrielle Nachfrage

Silber ist ein unverzichtbares Material in zahlreichen Industrien, darunter Elektronik, erneuerbare Energien, Medizin und Automobilbau. Insbesondere der Sektor der erneuerbaren Energien, wie die Produktion von Solarmodulen, treibt die Nachfrage nach Silber stark an. Solarmodule benötigen Silberpaste für die Herstellung von Photovoltaikzellen, und mit dem globalen Ausbau der Solarenergie steigt der Bedarf exponentiell. Auch in der Elektronik, beispielsweise für Leiterplatten und Batterien, ist Silber aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit unverzichtbar.

Investitionsnachfrage und Lagerung

Neben der industriellen Nutzung wächst die Nachfrage nach Silber als Anlageobjekt. Investoren kaufen physisches Silber in Form von Münzen, Barren oder ETFs, um sich gegen Inflation oder wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Ein Großteil dieses Silbers wird in Tresoren gelagert und steht dem Markt nicht mehr zur Verfügung, was die Verknappung zusätzlich verschärft.