Neue Billionen-Schulden: Die Wohlstandsvernichter geben Gas

Merz hat eine alle Dimensionen sprengende Neuverschuldung des Bundes von rund 1.000 Mrd. Euro auf den Weg gebracht. Trump hat Gesetzespaket unterzeichnet, mit dem die US-Staatsverschuldung in den kommenden Jahren um mehrere Billionen Dollar zunehmen wird.

Von Claus Vogt

Wenn Sie nicht auf der Hut sind, vernichtet die Kombination aus zunehmenden Staatsschulden und einer laxen Geldpolitik ihr Vermögen. Manchmal nur schleichend durch eine relativ geringe Inflation, manchmal jedoch schneller wie nach den völlig verfehlten Corona-Maßnahmen und manchmal sogar rasend schnell in Zeiten der Hyperinflation.

Jetzt wurden sowohl in Deutschland als auch in den USA die Weichen auf eine anhaltende und zunehmende Teuerung gestellt. Ihr Vermögen ist also in großer Gefahr. Lassen Sie sich von den verantwortlichen Politikern nicht täuschen, sondern schützen Sie sich.

Intrigante Staatsschuldenmacher in Aktion

Sowohl Bundeskanzler Merz als auch US-Präsident Trump sind im Wahlkampf mit dem Versprechen angetreten, die Staatsverschuldung zu verringern. Vielleicht wurden sie deshalb sogar gewählt.

Auf bisher einmalig intrigante Weise hat Merz bereits vor seiner Amtseinführung die im Grundgesetz vorgegebene Staatsschuldenbremse abgeschafft. Kurz danach hat er eine alle Dimensionen sprengende Neuverschuldung des Bundes von rund 1.000 Mrd. Euro auf den Weg gebracht.

Auch Trump hat sein diesbezügliches Wahlversprechen gebrochen. Er hat ein umfangreiches Gesetzespaket vorgelegt und unterzeichnet, mit dem die US-Staatsverschuldung in den kommenden Jahren um mehrere Billionen Dollar zunehmen wird.

Kleines Einmaleins der Geldentwertung

Alle großen Inflationen sind mit hohen und zunehmenden Staatsschulden einhergegangen, die überwiegend von Zentralbanken ermöglicht und finanziert werden. Genau diese Konstellation liegt nun schon seit Jahren vor, und Politiker wie Merz und Trump – und natürlich auch von der Leyen – sorgen dafür, dass das so bleibt.

Deshalb müssen Sie handeln, wenn Sie Ihr Vermögen nicht den egomanischen Ambitionen solcher fragwürdigen Gestalten opfern möchten. Vorausschauende Anleger beherzigen diesen Rat schon seit geraumer Zeit und kaufen Gold, Silber und Edelmetallaktien. Wie richtig das bisher schon gewesen ist, sehen Sie auf dem folgenden Chart, der Ihnen die Kursentwicklung von Gold (oben) und Silber (unten) zeigt.

Goldpreis pro Unze in $ (oben), Silberpreis pro Unze in $ (unten), 2023 bis 2025

Angetrieben durch politische Fehlentscheidungen, die auch Ihr Vermögen bedrohen, nimmt die Edelmetallhausse ihren Lauf. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Verdienen Sie an dieser außergewöhnlichen Aktie

Wie wir Ihnen anhand unserer bewährten Prognosemodelle und Indikatoren in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren zeigen, spricht weiterhin alles für eine Fortsetzung der Edelmetallhausse. Es sind weder Schwächezeichen erkennbar, noch spekulative Übertreibungen. Ganz im Gegenteil. Deshalb raten wir Ihnen weiterhin zum Kauf von Gold, Silber und ausgewählten Minenaktien.

Die Aktie eines besonders aussichtsreichen Bergbauunternehmens mit Alleinstellungsmerkmal, das neben Gold das kritische Metall Antimon produzieren wird, stellen wir Ihnen in unserer am 29. Juli 2025 erscheinenden neuen Monatsausgabe vor. Das Unternehmen hat gerade die Genehmigungen zum Bau der Mine in den USA erhalten. Diese seltene Kaufgelegenheit sollten Sie wahrnehmen.

Welche weiteren Aktien aus dem Edelmetallsektor und anderen Bereichen jetzt besonders große Kursgewinne versprechen erfahren Sie in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich. Jetzt 30 Tage kostenlos.