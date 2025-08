Gold: Kaufsignal der Nummer eins

Vertrauen Sie Ihr finanzielles Wohlergehen nicht dem Staat und der Regierung an. Schützen Sie sich stattdessen durch sinnvolle Weichenstellungen vor den Folgen dieser verfehlten und kurzsichtigen Politik, deren Ende nicht absehbar ist.

Von Claus Vogt

Die Rahmenbedingungen für Gold sind besser denn je, auch in Europa, wo Schuldenkanzler Merz (CDU) die Weichen auf eine unbegrenzt steigende Staatsverschuldung gestellt hat und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (CDU) nicht müde wird, die Aufnahme von EU-Schulden zu fordern. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihre systematische Wohlstandsvernichtung fort, indem sie mit einer laxen Geldpolitik für Geldentwertung sorgt.

Die Renten sind also alles andere als sicher. Dafür sorgen die hier skizzierten politischen Rahmenbedingungen, die auch das Wirtschaftswachstum hemmen und auf Kosten zukünftiger Generationen gehen. Was verantwortungsvolle Eltern ihren Kindern niemals antun würden, praktiziert der Staat in großem Umfang.

Steigen Sie ein

Vertrauen Sie Ihr finanzielles Wohlergehen nicht dem Staat und der Regierung an. Schützen Sie sich stattdessen durch sinnvolle Weichenstellungen vor den Folgen dieser verfehlten und kurzsichtigen Politik, deren Ende nicht absehbar ist. Eine dieser Weichenstellungen ist der Kauf von Gold, den wir in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren schon seit Jahren empfehlen – mit einer in der Finanzindustrie ungewöhnlich hohen Gewichtung von 25% bis 35%.

Unsere lang- und mittelfristig orientierten Prognosemodelle und Indikatoren sind weiterhin eindeutig bullish für Gold. Sie zeigen sogar an, dass wir uns erst am Beginn der zweiten von typischerweise drei Phasen einer Hausse befinden. Deshalb erwarte ich in den kommenden Monaten und vermutlich sogar Jahren nicht nur eine Fortsetzung der Goldhausse, sondern erheblich höhere Kurse.

Newmont signalisiert neuen Aufwärtstrend

Neben Gold empfehlen wir Ihnen ausdrücklich den Kauf von ausgewählten Goldminenaktien, die günstig bewertet sind und überproportional von einem steigenden Goldpreis profitieren. Der XAU Goldminen Index hat bereits im April dieses Jahres ein starkes Kaufsignal gegeben, worüber ich hier im Mai berichtet habe. Jetzt hat auch Newmont – weltweit die Nummer eins des Sektors nach Marktkapitalisierung und produzierter Goldmenge – ein starkes Kaufsignal gegeben. Das sehen Sie auf dem folgenden Chart.

Der Chart zeigt Ihnen den Kursverlauf der Newmont-Aktie in Dollar. Wie Sie sehen, hat sich bei dieser Aktie in den vergangenen drei Jahren eine außergewöhnlich große Bodenformation gebildet. Diese Formation wurde jetzt mit einem dynamischen Ausbruch nach oben beendet. Damit wurde ein starkes charttechnisches Kaufsignal gegeben, das den Beginn eines langen und starken Aufwärtstrends ankündigt.

Newmont in $, 2022 bis 2025

Die mächtige Bodenbildung, die Sie hier sehen, wurde mit einem Anstieg über ihre obere Begrenzung (blaue Linie) beendet. Das damit gegebene Kaufsignal lässt einen starken Aufwärtstrend erwarten. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Große Gewinne mit Goldminenaktien

Diese Entwicklung der Nummer eins der Goldproduzenten passt perfekt zu unseren sehr bullishen Prognosemodellen für Gold und dem Kaufsignal, das der XAU Goldminen Index bereits erzeugt hat. Wenn Sie die Newmont-Aktie, die wir in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren bereits im Mai 2024 empfohlen haben, noch nicht gekauft haben, dann sollten Sie das jetzt tun, um sich für die kommenden großen Kursgewinne zu positionieren.

Welche weiteren Aktien aus dem Edelmetallsektor und anderen Bereichen jetzt besonders große Kursgewinne versprechen, erfahren Sie in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich. Jetzt 30 Tage kostenlos.