Durchbruch bei Goldminenaktien

Claus Vogt: Der Goldpreis hat den S&P 500 um Längen geschlagen, seit ich erstmals im März 2001 für Gold eine strategische Kaufempfehlung ausgesprochen habe. In Bezug auf den Goldpreis befindet sich der Goldminen Index auf einem sehr niedrigen Niveau.

Von Claus Vogt

Der Goldpreis ist in den fast 25 Jahren seit der Jahrtausendwende erheblich stärker gestiegen als der S&P 500. Das sehen Sie auf dem folgenden Chart. In den 10 Jahren seit 2015 hat Gold ebenfalls besser abgeschnitten als der US-Aktienindex. Schließlich hat der Goldpreis auch seit Anfang dieses Jahres mit einem Plus von 27% den hoch gepriesenen S&P 500 deutlich geschlagen, der nur um 9,6% zugelegt hat.

Trotz dieser klaren Ergebnisse dreht sich die Finanzberichterstattung fast ausschließlich um die Aktienmärkte. Dass die US-Börse eine rekordhohe fundamentale Überbewertung aufweist, wird allerdings sehr selten thematisiert.

Kursgewinne in Prozent seit 2001: Gold und S&P 500

Goldminen Index seit Jahresanfang schon mit 70% im Plus

Trotz dieser medialen Fokussierung auf die Börse ist auch von Goldminenaktien nur sehr selten die Rede. Deshalb wissen die meisten Anleger gar nicht, dass der XAU Goldminen Index seit Anfang des Jahres um 70% nach oben geschossen ist.

Doch das ist erst der Anfang. Basierend auf unseren Prognosemodellen und Indikatoren erwarten wir bei ausgewählten Minenaktien in den kommenden Monaten und vielleicht sogar Jahren erheblich höhere Kurse. Einen dieser Indikatoren zeigt Ihnen der folgende Chart.

Goldminen-Kennzahl dreht nach oben

Auf diesem Chart sehen Sie den XAU Goldminen Index geteilt durch den Goldpreis pro Unze in Dollar. Wenn der Index stärker steigt als der Goldpreis, dann steigt auch diese Kennzahl; wenn der Goldpreis hingegen stärker ist als der Index, dann geht es mit der Kennzahl nach unten.

Wie Sie sehen, befindet sich der Indikator seit 2013 in einem Seitwärtstrend. Der Goldpreis und die Kurse des Minenindex haben sich unter gewissen Schwankungen also im Gleichschritt bewegt. Im hier gezeigten großen Bild gesehen befindet sich der Indikator jedoch auf einem sehr tiefen Niveau. In Bezug auf den Goldpreis ist der Minenindex also sehr niedrig. Das weist auf großes Aufwärtspotenzial bei den Kursen der Minenaktien hin.

XAU Goldminen Index / Goldpreis pro Unze in $, Monatschart, 1985 bis 2025

In Bezug auf den Goldpreis befindet sich der Goldminen Index auf einem sehr niedrigen Niveau. Jetzt hat diese Kennzahl ihren langfristigen Trend gebrochen und nach oben gedreht. Damit wird ein starker Anstieg der Minenaktien angekündigt. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Darüber hinaus hat der Indikator jetzt seine langfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen (rote Ellipse). Damit wird das Ende des jahrelangen Gleichlaufs der Minenaktien mit dem Goldpreis signalisiert. Die Kurse der Minenaktien werden in den kommenden Jahren also noch sehr viel stärker steigen als der Goldpreis. Da sich letzterer in einer langfristigen Hausse befindet, die eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwarten lässt, winken Ihnen bei den Minenaktien also große Kursgewinne.

Hervorragende Einstiegschance für Sie

Vor diesem Hintergrund sollten Sie nicht untätig abwarten, sondern vorausschauend handeln, wie wir das in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren schon seit Jahren tun. Bei ausgewählten Goldminenaktien bietet sich Ihnen jetzt erneut eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, um Ihr Vermögen zu mehren und zu schützen.

