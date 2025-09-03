Gold und Silber: Explosion

Bei den Gold- und Silberpreisen geht es ruckartig nach oben. Zentralbanken treten offenbar als Käufer auf. Die steigenden Edelmetallpreise sind auch Ausdruck eines schwindenden Vertrauens in den US-Dollar.

Die Preise für Gold und Silber haben neue Höhen erreicht, die Investoren weltweit in Atem halten. Stand 2. September 2025 steht Gold bei einem beeindruckenden neuen Rekord von 3.512 USD pro Unze, während Silber ein 14-Jahres-Hoch von 40,7 USD pro Unze markiert. Untermauert wird die Aufwärtsbewegung durch starke Käufe entsprechender ETFs beziehungsweise ETCs.

Hintergründe des Preisanstiegs

Der jüngste Preissprung von Gold und Silber ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, die sich gegenseitig verstärken:

Geopolitische Spannungen : Eskalierende Konflikte, etwa im Nahen Osten und der Ukraine, treiben Anleger in sichere Häfen wie Gold und Silber, die in unsicheren Zeiten als Schutz gelten.

De-Dollarisierung : Länder wie China und Russland diversifizieren ihre Reserven, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Chinas Zentralbank kaufte 2023 beispielsweise 215,9 Tonnen Gold.

Silber als neuer Fokus : Seit Ende 2024 zeigen Zentralbanken wie Russland und Saudi-Arabien Interesse an Silber, getrieben durch ein günstiges Gold-Silber-Verhältnis (aktuell ca. 86) und die industrielle Nachfrage. Wirtschaftliche Unsicherheiten : Eine anhaltende Inflation (über 3 % in vielen Ländern) und die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im September 2025 machen Edelmetalle attraktiv, da sie vor Währungsabwertung schützen und bei niedrigen Realzinsen profitieren.

Industrielle Nachfrage nach Silber : Die steigende Nachfrage nach Silber in der Solar- und Elektroautoindustrie, kombiniert mit einem begrenzten Angebot, schafft ein strukturelles Defizit, das den Preis antreibt.

Zentralbankbewegungen: Berichte über Käufe von Silber durch Zentralbanken wie die Saudi-Arabische signalisieren einen Paradigmenwechsel und verstärken die bullische Stimmung am Markt.

Fakten und Zahlen

Aktuelle Preise Gold notiert bei 3.512 USD (neuer Rekord, Stand 02. September 2025), während Silber bei 40,7 USD ein 14-Jahres-Hoch erreicht hat.

Gold notiert bei 3.512 USD (neuer Rekord, Stand 02. September 2025), während Silber bei 40,7 USD ein 14-Jahres-Hoch erreicht hat. Jährliche Entwicklung Gold ist seit Anfang 2025 um etwa 35 % gestiegen, Silber um über 25 %, angetrieben durch Zinssenkungserwartungen und einen schwachen US-Dollar.

Gold ist seit Anfang 2025 um etwa 35 % gestiegen, Silber um über 25 %, angetrieben durch Zinssenkungserwartungen und einen schwachen US-Dollar. Gold-Silber-Ratio Mit einem aktuellen Verhältnis von etwa 86 könnte Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet sein, was Spekulationen auf weitere Preisanstiege nährt.

Mit einem aktuellen Verhältnis von etwa 86 könnte Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet sein, was Spekulationen auf weitere Preisanstiege nährt. Marktdefizit Für 2025 wird ein Silberdefizit von etwa 118 Millionen Unzen prognostiziert, was die Knappheit unterstreicht.

Prognosen

Die Aussichten für Gold und Silber bleiben vielversprechend, jedoch mit Unsicherheiten:

Experten sehen Goldpotenzial bis 3.700-3.900 USD bis Jahresende, gestützt durch die erwartete Fed-Zinssenkung. Silber könnte 42-50 USD erreichen, besonders wenn die industrielle Nachfrage weiter steigt.

Langfristige Schätzungen reichen von 5.000-7.000 USD für Gold und 50-70 USD für Silber, angetrieben durch Inflation, demografische Trends und den Status als sicherer Hafen.