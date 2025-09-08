Letztes Angebot: Tausche 20 € gegen 20 € Münze mit 16,65 g Silber!

     

    Der Silberpreis steigt. Das Momentum nach oben bescheinigt sich. Höchste Zeit, Papier-Euro in Silber-Euro zu recyceln. Letzte Chance: die Bundesbank gibt am 11. September 20 € Münzen mit 16,65 g Silber aus. Es ist wohl das letzte Angebot zu diesen Konditionen.

     

    Es ist es höchste Zeit, Papier-Euro gegen Euro mit Silber zu recyceln. Die Bundesbank bietet entsprechende Silbermünzen an, die einen Silbergehalt von 16,65 g haben und aktuell mit einem Silberwert von ca. 18,70 € (Stand 8. September 2025). Jeder, der die Kaufkraft seines Geldes erhalten will, sollte diese Gelegenheit nutzen. Die Bundesbank selbst bietet diese Münzen nur in Haushaltsmengen an. Man muss zu den Filialen der Bundesbank fahren und sich stundenlang anstellen um 5 oder 10 Münzen zu bekommen.

    Erscheinungsdatum der neuen Silbermünze mit 16,65 g Silber: 11. September 2025.

    Der Anbieter intrinsor hat sich ein Kontingent gesichert, bei dem man bequem bestellen kann. Vorbestellungen für die neue Münze sind jetzt schon möglich und auch wichtig, wenn man sie erhalten will. Die letzte Charge "Chemnitz" war in kurzer Zeit ausverkauft.

    Neu: „Prägende Frauen, Elly Heuss“

    "Elly Heuss-Knapp - 75 Jahre Müttergenesungswerk - Serie Prägende Frauen"

    Auch diese Münze ist staatlich limitiert und erst am 11. September erhältlich. Sie dürfte ebenfalls kurz nach erscheinen ausverkauft sein. Deshalb jetzt schon Kontingent sichern bei intrinsor 

    Jetzt ordern, später beziehen

    Deshalb ist es wichtig, jetzt per Bestellung den Zuschlag zu sichern. Die Münze enthält 16,65 g Silber. Da der Silberpreis in Zukunft beträchtlich steigen könnte, ist dies wirklich ein besonderes Angebot. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass solche Münzen in Zukunft einen erheblichen Sammlerwert haben. Aber selbst wenn das alles nicht eintritt: die Münze wird niemals unter 20 € fallen, weil sie ein gesetzliches Zahlungsmittel, also wie Bargeld, ist.

    Preis - Ein Schnäppchen!

    Die Münze enthält 16,65 g Silber, was beim aktuellen Silberkurs rund 18,70 € entspricht (Stand 8.9.25.2025). Würde man dieses Silber roh im Laden kaufen, kämen dort noch 19 % Mehrwertsteuer drauf. Das bedeutet: die 16,65 g Silber kosten im Laden jetzt schon mindestens 22,70 Euro - während man die gleiche Menge Silber in der Münze der Bundesbank für 20 € bekommt. Es gibt jedoch ein Aufgeld, dass aber wohl zu vernachlässigen ist.

    Was sagt die Konkurrenz?

    Namhafte Anbieter bieten aktuell eine 1/2 oz. (15,5 g) Silber für 26 € an(inklusive Mehrwertsteuer). In der betroffenen Münze sind allerdings mehr als 1/2 oz., nämlich 16,65 g Silber enthalten. Dieses Angebot ist deshalb ein Schnäppchen! Hinzukommt, noch mal, dass die angebotene Münze ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, und niemals unter 20 € Wert fallen kann. Man wird sie zumindest immer zu diesem Wert bei Banken und Sparkassen, oder zuletzt bei der Bundesbank garantiert los.

    Weitere Vorteile:

    Jeder, dem der Werterhalt seines Geldes wichtig ist, sollte von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Kaufkraft des Euro wird fallen, Silber könnte in Zukunft stark steigen. Selbst wenn diese These nicht zutrifft, die 20 € bleiben, immer erhalten. Das Angebot ist also wie eine unendlich lang laufende Option auf steigende Silberpreise. Und daher ein Schnäppchen!

    Wer heute einen 20-Euro-Schein gegen eine Silbermünze tauscht, behält seine Kaufkraft – und sichert sich gleichzeitig die Chance auf Wertsteigerung. Es ist eine Entscheidung für Stabilität, Substanz und Vernunft. Außerdem könnte in Zukunft noch ein Sammlerwert hinzu kommen, was die Münze zusätzlich versteuert.

    So funktioniert der Umtausch 

    Das Angebot ist staatlich limitiert. Wer zuerst kommt, hat die größten Chancen auch größere Chargen bis 50.000 € zu erhalten. Die Münzen kommen in praktischen 500 € Rollen (je 25 Münzen a 20 Euro). Mindestabnahme, eine Rolle = 500 Euro. Ab 10 Rollen = 5000 Euro kommt das Paket in luftdicht verschweißten, so genannten "Master Packs" an.  Alles + Gebühren inkl. Versand. Das Angebot ist begrenzt, gilt bis maximal 50.000 €.

    Vorbestellung für neue Münzausgaben jederzeit möglich. Beim Kauf wird ein Aufpreis fällig, der bei steigenden Volumen abnimmt. Aber selbst mit diesem Aufpreis ist das Angebot immer noch billiger, als das Silber in einem Laden zu kaufen und 19 % Mehrwertsteuer darauf zahlen zu müssen, siehe oben.

    Die letzte Silbermünze, welche in diesem Rahmen angeboten wurde, erzielt jetzt schon bei eBay einen Kurs von 25-30 €. Es handelt sich um die Serie Chemnitz. 

    Anbieter: intrinsor

    Angebot begrenzt. Minimum 500 €, Max. 50.000€ - vor Ort in Berlin auch Cash Zahlung möglich. Ansonsten sicherer, garantierter Versand!

    Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas (ausverkauft)

    Die Münze wird jetzt schon bei eBay über über 25-30 € gehandelt. 

     

    Angebot begrenzt, Minimum 500 € Maximum 50.000 € Infos: intrinsor

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

