     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold + Silber: Das sind die neuen Kursziele

    Gold und Silber profitieren 2025 von einer Welt in Aufruhr: Zinssenkungen, Geopolitik und Zentralbankkäufe treiben die Preise in die Höhe. Doch die atemberaubende Rallye ist noch nicht vorbei. Die Prognosen bleiben positiv.

     

    Von Michael Mross

    Gold und Silber erleben 2025 eine atemberaubende Rallye: Der Goldpreis hat seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent zugelegt und schloss am Freitag, den 20. September, bei 3.684 US-Dollar pro Unze, während Silber mit einem Plus von 49 Prozent auf 43 US-Dollar pro Unze seinen höchsten Stand seit 2011 erreichte. Was treibt diese Preisentwicklung an?

    Die Treiber hinter dem Preisanstieg: Unsicherheit als Booster

    Der Surge bei Gold und Silber ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer perfekten Mischung aus makroökonomischen und geopolitischen Faktoren. Zunächst die wirtschaftliche Lage: Die Federal Reserve hat eine Zinswende eingeleitet. Niedrigere Zinsen machen zinstragende Anlagen weniger attraktiv, während Gold und Silber als Inflationsschutz glänzen. Anhaltende Inflationsängste, getrieben durch Trumps Zollpläne und steigende Staatsverschuldung, verstärken diesen Effekt. Der US-Dollar schwächelt – und da Gold in Dollar notiert, steigt sein Preis automatisch, wenn der Greenback fällt.

    Geopolitik heizt das Feuer an: Der Ukraine-Krieg, Spannungen im Nahen Osten und Trumps protektionistische Politik schaffen Unsicherheit, die Investoren in Safe-Haven-Assets wie Gold treibt. Zentralbanken spielen eine Schlüsselrolle: Sie haben 2025 bereits Hunderte Tonnen Gold gekauft, mit Prognosen von 900 Tonnen für das ganze Jahr – ein Rekordhoch. ETFs und Investoren in China und Indien folgen: Gold-ETFs haben Zuflüsse von Milliarden gesehen, was die Preise weiter antreibt.

    Bei Silber kommt der industrielle Bedarf hinzu: Als Schlüsselmetall für Solarpaneele, E-Autos und Elektronik profitiert es von der Grünen Transformation. Der globale Silberdefizit – Nachfrage übersteigt Angebot um 15 Prozent – verstärkt den Druck. Zusammen mit dem Gold-Faktor (hohes Gold-Silber-Verhältnis von 86:1 signalisiert Unterbewertung) ergibt das eine explosive Mischung.

    Was sagen die Analysten?

    Die Expertenwelt ist einhellig: Die Rallye hat noch nicht ihr Ende erreicht. J.P. Morgan sieht Gold als "optimalen Hedge gegen Stagflation, Rezession und US-Politikrisiken" und prognostiziert anhaltende Zentralbankkäufe sowie ETF-Zuflüsse. Gregory Shearer, Head of Precious Metals Strategy, betont: "Zentralbanken sind noch nicht fertig mit Gold – politische Unsicherheit treibt den Kaufrausch 2025 weiter."

    Goldman Sachs hebt die Konkurrenz um physisches Gold hervor: "Zentralbanken und ETFs konkurrieren um dasselbe Metall, was Preise weiter treibt." Lina Thomas warnt jedoch vor Abwärtsrisiken: Weniger Zinssenkungen könnten den Schwung bremsen, doch Upside durch Schuldenängste überwiegt.

    Bei Silber sind die Stimmen noch bullisher: Sprott's Maria Smirnova hebt den industriellen Boom (Solar, EVs) und Lieferdefizite hervor: "Silber wird 2025 Gold überholen." UBS' Joni Teves sieht einen "gravitativen Pull" durch Gold und geopolitische Risiken. InvestingHaven warnt vor Volatilität, prognostiziert aber Allzeithöchststände: "Silber ist unterbewertet – der Ratio-Squeeze kommt."

    Kritische Nuancen: Einige wie HSBC betonen, dass Silbers Rallye "mehr vom Gold abhängt als von Fundamentals", und warnen vor Korrekturen bei abklingender Unsicherheit. Dennoch: Der Konsens ist bullish, mit Fokus auf De-Dollarisierung und grüne Tech.

    Kursziele bis Ende 2025: Höhenflug oder Korrektur?

    Die Prognosen für Jahresende sind ambitioniert. Für Gold rechnen Analysten mit weiteren Rekorden:

    Institution Gold-Ziel (Ende 2025) Begründung
    Goldman Sachs 3.700 USD/oz Zentralbankkäufe + ETF-Zuflüsse
    J.P. Morgan 3.675 USD/oz Politische Unsicherheit + Diversifikation
    InvestingHaven 3.800 USD/oz Bullenmarkt-Fortsetzung
    UBS 3.800 USD/oz Tarife + De-Dollarisierung
    BullionVault (User-Konsens) 3.070 USD/oz Moderate Steigerung

    Durchschnittlich: Rund 3.500–3.700 USD/oz, mit Upside-Potenzial auf 4.000 bei Eskalationen.

    Für Silber sind die Ziele explosiver, dank industrieller Nachfrage:

    Institution Silber-Ziel (Ende 2025) Begründung
    ChatGPT-4 (AI) 46–56 USD/oz Hohe Nachfrage + Defizit
    InvestingHaven 50 USD/oz ATH-Test + Ratio-Squeeze
    HSBC 35 USD/oz (Durchschnitt) Gold-Pull + Geopolitik
    WisdomTree +23% (ca. 45–50 USD/oz) Industrielle Nachfrage
    First Majestic 100 USD/oz (langfristig) Supply-Defizit

    Durchschnittlich: 40–50 USD/oz, mit Potenzial für 50+ bei anhaltendem Boom. Langfristig sehen Optimisten wie Keith Neumeyer (First Majestic) sogar 100 USD, getrieben durch Defizite.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Net-Tipps

    Alternativer Newsticker

    Bitcoin News
    Top Videos
    Podcast Max & Mross
    Videos: Relax-Kanal

    Kleinanzeigen:

    Italien Spitzen-Balsamico
    Original, der Beste, 25 Jahre
    https://balsamico.shop/de/

     

    WERBEN auf MMnews

     

    Aktuelle Presse
    Jugendschutz-Expertenkommission geht Ende September an den Start

    Die Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" will Ende dieses Monats an den Start gehen. "Die Expertenkommission wird am 30. September zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen", [ ... ]

    Bas will zügig Vorschläge gegen Sozialbetrug vorlegen

    Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will zügig ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung von Sozialbetrug vorlegen. Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte Bas: "Ein hartes Vorgehen gegen Sozialleistungsbetrug [ ... ]

    Pro Schiene: Bahnstrategie soll auf Rendite durchs Netz verzichten

    Das Bahn-Bündnis "Allianz pro Schiene" fordert, dass die angekündigte neue Bahnstrategie des Bundes auf Rendite durch das Schienennetz verzichtet. "Bislang trägt die DB InfraGo Gemeinwohlorientierung [ ... ]

    Pro Bahn und GDL begrüßen Nominierung von Palla als Bahn-Chefin

    Die Nominierung von Evelyn Palla zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn stößt bei Fahrgastvertretern und Gewerkschaften auf Zustimmung. Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte Detlef Neuß, [ ... ]

    Brantner kritisiert Fehlen von Merz bei UN-Versammlung

    Das Fehlen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der diesjährigen UN-Generalversammlung und einer vorgeschalteten Konferenz zum Nahost-Konflikt an diesem Montag stößt auf Kritik der [ ... ]

    Drohendes Sparpaket bei Krankenkassen: SPD zieht rote Linien

    Nachdem Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kurzfristige Sparmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht ausgeschlossen hat, zieht die SPD-Fraktion rote Linien, was mit ihr nicht [ ... ]

    Steinmeier reist zum Papst

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntagabend zu einem Kurztrip nach Italien und in den Vatikan gestartet. Dort hat er am Montagvormittag zunächst eine etwa einstündige Privataudienz [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.