     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold-Alarm: Die Gründe der Kurs-Explosion!

    Von Rekord zu Rekord: Kursfeuerwerk bei Gold + Silber. Was steckt dahinter? Droht eine neue Finanzkrise? Neuer Rekord auch bei den Weltschulden! Treibt die Politik die Welt in den Abgrund? 

     

    Gold hat die $4.000-Marke geknackt, Silber rast auf $50 zu – ein Wahnsinns-Jahr für Edelmetalle! Obwohl es im Verlauf der letzten Handelstunden zu einer Korrektur kam. Von Januar bis jetzt: Gold +51 %, Silber +71 %. Es ist der perfekte Sturm aus Unsicherheit, Gier und Realität. 

    Warum der Boom 2025?

    - Zentralbanken hamstern: 900 Tonnen Gold-Käufe prognostiziert, getrieben von China und Co. – weg von Dollar-Risiken. Silber profitiert mit, als "Gold-Light".

    - Fed lockert auf: Zinssenkungen schwächen den Dollar, machen Metalle attraktiv. Stagflation und Rezessionsängste pushen den Safe-Haven-Status.

    - Geopolitik & Shutdown-Chaos: Nahost-Kriege, Trump-Tarife und US-Regierungsstillstand verzögern Daten – Investoren fliehen in Gold/Silber.

    - Industrie-Hunger für Silber: Solarpaneele, EVs und Elektronik fressen Nachfrage – Rekordverbrauch 2024, Supply sinkt seit 2010.

    - Retail-FOMO: Privatanleger (besonders in Asien) und ETFs pumpen Milliarden rein – "Fear of Missing Out" treibt Preise.

    Kurz: Inflation frisst Fiat-Geld, Metalle glänzen als Hedge.

    Warum die Rallye weitergeht?

    Experten sind einig: Das ist kein Peak, das ist der Start. Gold auf $4.200 bis Jahresende (UBS), $4.000 bis 2026-Mitte (JPM). Silber? $46–$56 (ChatGPT), $50+ (InvestingHaven) – sogar $100 nicht unmöglich bei Supply-Krise. Gründe:

    - Starke Nachfrage: CBs +900t Gold, industrielle Silber-Boom (Grün-Tech).

    - US-Politik-Chaos: Tarife, Defizite, Wahlen – Debasement-Risiken pushen Hedges.

    - Technik & Retail: ETFs fluten, RSI überkauft? Egal, Momentum siegt.

    Bis 2030? Gold $5.150, Silber $88+ – wenn Inflation tobt.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Warken will Zugang zu Behandlung psychischer Erkrankungen stärken

    Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit an diesem Freitag hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigt, Prävention und den Zugang zur Behandlung psychischer Erkrankungen [ ... ]

    Bericht: AfD plant Bundesparteitag Anfang Juli 2026 in Erfurt

    Die AfD plant ihren nächsten Bundesparteitag offenbar am ersten Juliwochenende 2026 in Erfurt. Dann steht turnusgemäß die Wahl der Parteiführung an. Die Messe Erfurt bestätigte [ ... ]

    Verdi fürchtet Stellungstreichungen bei Wasserstraßenverwaltung
    Verdi fürchtet Stellungstreichungen bei Wasserstraßenverwaltung

    Die Vize-Chefin der Gewerkschaft Verdi warnt dringend davor, in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes weiter Personal abzubauen. "Jetzt schon sind bei vielen Anlagen kaum der Betrieb [ ... ]

    Grüne und Union kritisieren "Bau-Turbo"

    Der baupolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Kassem Taher Saleh, hat das am Donnerstag im Bundestag verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung [ ... ]

    Wadephul schließt deutsche Beteiligung an Gaza-Friedenstruppe aus
    Wadephul schließt deutsche Beteiligung an Gaza-Friedenstruppe aus

    Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) will keine deutschen Soldaten nach Gaza schicken. An einer möglichen Friedenstruppe wolle sich Deutschland nicht beteiligen, denn das wäre "sehr [ ... ]

    CSU besteht auf "Aus von starrem Verbrenner-Aus"
    CSU besteht auf

    Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder besteht auf der Aufhebung des Verkaufsverbots von Neuwagen in der EU mit Verbrenner-Motoren ab 2035. "Es braucht ein Aus von diesem [ ... ]

    Söder stellt Klimaziel 2045 infrage

    Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erwägt offenbar, das Ziel der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 abzuschwächen. Söder stimmte den Ministerpräsidenten-Kollegen [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.