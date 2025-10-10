Gold-Alarm: Die Gründe der Kurs-Explosion!

Von Rekord zu Rekord: Kursfeuerwerk bei Gold + Silber. Was steckt dahinter? Droht eine neue Finanzkrise? Neuer Rekord auch bei den Weltschulden! Treibt die Politik die Welt in den Abgrund?

Gold hat die $4.000-Marke geknackt, Silber rast auf $50 zu – ein Wahnsinns-Jahr für Edelmetalle! Obwohl es im Verlauf der letzten Handelstunden zu einer Korrektur kam. Von Januar bis jetzt: Gold +51 %, Silber +71 %. Es ist der perfekte Sturm aus Unsicherheit, Gier und Realität.

Warum der Boom 2025?

- Zentralbanken hamstern: 900 Tonnen Gold-Käufe prognostiziert, getrieben von China und Co. – weg von Dollar-Risiken. Silber profitiert mit, als "Gold-Light".

- Fed lockert auf: Zinssenkungen schwächen den Dollar, machen Metalle attraktiv. Stagflation und Rezessionsängste pushen den Safe-Haven-Status.

- Geopolitik & Shutdown-Chaos: Nahost-Kriege, Trump-Tarife und US-Regierungsstillstand verzögern Daten – Investoren fliehen in Gold/Silber.

- Industrie-Hunger für Silber: Solarpaneele, EVs und Elektronik fressen Nachfrage – Rekordverbrauch 2024, Supply sinkt seit 2010.

- Retail-FOMO: Privatanleger (besonders in Asien) und ETFs pumpen Milliarden rein – "Fear of Missing Out" treibt Preise.

Kurz: Inflation frisst Fiat-Geld, Metalle glänzen als Hedge.

Warum die Rallye weitergeht?

Experten sind einig: Das ist kein Peak, das ist der Start. Gold auf $4.200 bis Jahresende (UBS), $4.000 bis 2026-Mitte (JPM). Silber? $46–$56 (ChatGPT), $50+ (InvestingHaven) – sogar $100 nicht unmöglich bei Supply-Krise. Gründe:

- Starke Nachfrage: CBs +900t Gold, industrielle Silber-Boom (Grün-Tech).

- US-Politik-Chaos: Tarife, Defizite, Wahlen – Debasement-Risiken pushen Hedges.

- Technik & Retail: ETFs fluten, RSI überkauft? Egal, Momentum siegt.

Bis 2030? Gold $5.150, Silber $88+ – wenn Inflation tobt.