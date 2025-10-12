     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold gab ich für Eisen

    Kommt die „Gold gab ich für Eisen“-Zwangssteuer wieder? Der Staat griff schon zweimal nach dem Gold seiner Bürger. Wird es ein drittes Mal geben? Denn ein Krieg frisst Geld schneller, als ein Finanzminister drucken kann. 

    Von Meinrad Müller

    Die finanzielle Logik des Krieges

    Die Bundeswehr bekommt jetzt schon kaum genug Munition. Doch im Krieg steigen die Kosten ins Bodenlose: Millionen Kampfuniformen für den Einsatz. Dazu Sonntagsausgehuniformen für Paraden und Propaganda. Genäht in Spezialbetrieben. Genau wie früher im Dritten Reich bei Hugo Boss. Dann kommt Waffentechnik in unvorstellbarer Menge. Wenn diese zu Friedenszeiten schon kaum zu bezahlen ist, wie soll dann ein großer Krieg finanziert werden? Ein echter Krieg verhundertfacht die Ausgaben. Da reichen weder Steuern noch neue Schulden. Der Staat greift dorthin, wo noch Vermögen liegt: zum Bürger. Zu seinen Goldketten, Ohrringen, Eheringen, Münzen und Barren.

    Kriege werden mit Geld gewonnen

    Kriege werden nicht mit Mut gewonnen, sondern mit Geld. Die Schlacht wird von der Heimat finanziert. Ein Heer braucht ständig neue Waffen, Kleidung, Versorgung und Ersatz. Fabriken laufen Tag und Nacht. Die Kosten wachsen schneller, als man sie zählen kann. Wenn die Staatskasse leer ist, sucht der Staat nach neuen Quellen. Die Geschichte zeigt: Er sucht nach Sachwerten, das versteckte Gold ist das erste Opfer.

    Die Kampagne von 1813

    So geschah es 1813 in Preußen. Nach den Demütigungen durch Napoleon war das Land ruiniert. König Friedrich Wilhelm III. rief zum Befreiungskrieg auf. Doch es fehlte an allem. Waffen, Pferde, Kleidung, Geld. Die Staatskasse war leer. Also wandte man sich an das Volk. Die Kampagne „Gold gab ich für Eisen“ begann. Vor allem Frauen wurden aufgefordert, ihren Goldschmuck zu spenden. Wer ihn abgab, erhielt zum Dank einen Ring aus Eisen mit der Gravur „Gold gab ich für Eisen“. Der Eisenring am Finger wurde zum Zeichen des Patriotismus. Wer ihn trug, galt als staatstreu. Wer weiter Gold trug, galt als egoistisch oder illoyal. Aus einem freiwilligen Opfer wurde sozialer Druck. Viele gaben nicht aus Begeisterung, sondern aus Angst vor Spott.

    Goldabgabe im Ersten Weltkrieg

    Ein Jahrhundert später wiederholte sich alles. 1914 begann der Erste Weltkrieg. Erneut rief der Staat zur Abgabe von Gold auf. Wieder wurden Sammelstellen eingerichtet. Wieder gab es eiserne Ringe mit der Gravur „Gold gab ich für Eisen“. Wieder galt: Wer Gold behielt, stellte sich gegen die Gemeinschaft. Die Propaganda sprach von Ehre und Vaterland. In Wahrheit brauchte der Staat Geld für Kanonen, Uniformen und Sold. Die Kampagne war offiziell freiwillig, aber inoffiziell verpflichtend. Niemand wollte als Drückeberger dastehen. Viele Frauen gaben den geerbten Familienschmuck her und trugen stattdessen Eisenringe. Moral wurde zur Währung.

    Die Methoden von heute

    Anonym Gold kaufen? Nur bis 1.999,99 Euro. Ab 2.000 Euro muss der Käufer seinen Ausweis zeigen. Händler und Banken dokumentieren jede größere Transaktion. Diese Daten bleiben gespeichert. Bei Verdacht werden sie an das Zollkriminalamt gemeldet. Der Staat weiß also in vielen Fällen, wer Gold besitzt und in welchem Umfang. Und während darüber diskutiert wird, ob Goldbesitz künftig eingeschränkt oder sogar verboten werden könnte, wächst die Versuchung des Staates, im Ernstfall darauf zuzugreifen.

    Ein drittes Mal?

    Der Staat griff schon zweimal nach dem Gold seiner Bürger. Wenn die Not groß genug wird, wird er es wieder tun. Dann klingeln sie morgens um sechs. Höflich. In schöner Uniform. And bitten um die milde Gabe. Und eines wird anders sein als 1813 und 1914: Diese Männer bringen wahrscheinlich keine eisernen Ringe mehr mit der Gravur „Gold gab ich für Eisen“ zum Dank vorbei.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Insa: Merz stoppt Negativtrend bei Zufriedenheit

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legt wieder leicht in der Beliebtheit bei den Bürgern zu. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sind laut einer neuen Insa-Erhebung derzeit 27 Prozent der Befragten [ ... ]

    Arbeitsministerin Bas will Quadratmeterdeckel gegen Sozialbetrug
    Arbeitsministerin Bas will Quadratmeterdeckel gegen Sozialbetrug

    Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will mit einem kommunalen Quadratmeterdeckel den Sozialbetrug mit Schrottimmobilien bekämpfen. Bas kündigte in "Bild am Sonntag" an: "Wir wollen die [ ... ]

    Umfrage: Härtere Grundsicherungs-Sanktionen stoßen auf Zustimmung

    Die geplanten härteren Sanktionsmöglichkeiten bei der neuen Grundsicherung stoßen auf Zustimmung bei den Bürgern. 68 Prozent finden es laut einer Insa-Umfrage für die "Bild am [ ... ]

    TK-Chef warnt vor stark steigenden Kassenbeiträgen

    Angesichts der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen warnt der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, vor einem deutlichen Anstieg der Beiträge für gesetzlich Versicherte [ ... ]

    SPD will Stahlindustrie notfalls durch Staatsbeteiligungen schützen
    SPD will Stahlindustrie notfalls durch Staatsbeteiligungen schützen

    Vor dem geplanten Stahlgipfel im Kanzleramt drängt die SPD-Bundestagsfraktion auf mehrere Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Stahlindustrie und will als "Ultima Ratio" auch den Staat in die [ ... ]

    Diane Keaton gestorben

    Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Los Angeles: Diane Keaton gestorben. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits. Weitere Details werden in wenigen [ ... ]

    US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben

    Die US-Schauspielerin Diane Keaton ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren, meldeten das Magazin "People" und andere Medien. International bekannt wurde Keaton durch ihre Rolle in Francis [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.