     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold und Silber korrigieren

    Bereits im Vorfeld dieser Korrektur war die Unruhe bei zahlreichen Goldanlegern groß. Es ist ein gutes Zeichen, wenn starke Kursgewinne keine euphorischen Reaktionen auslösen, sondern von Skepsis begleitet werden.

    Von Claus Vogt

    Der Goldpreis ist seit Ende August dieses Jahres in der Spitze um 33% gestiegen und der Silberpreis um 45%. Dann setzte vorigen Freitag eine Korrektur ein, die für erheblich mehr Schlagzeilen gesorgt hat als der vorangegangene Kursanstieg. Angst, ja Panik liegen in der Luft, nachdem der Goldpreis dann am Dienstag, den 21. Oktober einen Tagesverlust von 5,3% erlebte. 

    Bereits im Vorfeld dieser Korrektur war die Unruhe bei zahlreichen Goldanlegern groß. Es ist ein gutes Zeichen, wenn starke Kursgewinne keine euphorischen Reaktionen auslösen, sondern von Skepsis begleitet werden. Euphorie ist charakteristisch für einen Markt, der sich in der Nähe seines Tops befindet; Skepsis und Zurückhaltung sind hingegen typisch für eine gesunde Hausse, deren Ende noch nicht absehbar ist.

    Schnelle Korrekturen sind nicht ungewöhnlich

    Bei Edelmetallen und Rohstoffen verlaufen Korrekturen gewöhnlich schnell und heftig. Das heißt, die Tiefs der Korrektur werden oft schon nach wenigen Tagen auf relativ spektakuläre Weise erreicht. Dann folgt ein längeres Auspendeln der Kurse. Dieses Muster sehen Sie beispielhaft auf dem folgenden Goldchart, bei dem wir die etwas größeren Korrekturen blaugestrichelt gekennzeichnet haben. 

    Von seinem Höchstkurs aus gerechnet ist der Goldpreis bisher nur um 6,7% gefallen. Das ist weniger als in den anderen vier Korrekturen, die wir auf diesem Chart hervorgehoben haben. Und mehr als eine weitere harmlose Korrektur auf dem Weg nach oben erwarten wir aufgrund unserer weiterhin bullishen langfristigen Prognosemodelle und Indikatoren auch dieses Mal nicht.

    Goldpreis pro Unze in $, 2023 bis 2025

    Von seinem Höchstkurs ist der Goldpreis bisher nur um 6,7% zurückgekommen. Damit hat eine weitere harmlose Korrektur im Aufwärtstrend begonnen. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

    Nutzen Sie die Kaufgelegenheit

    Dass es auf dem Weg nach oben kleinere und manchmal sogar größere Korrekturen gibt, ist an der Börse völlig normal. Bisher gehört die aktuelle Korrektur noch zu den kleineren. Das kann sich in den kommenden Tagen zwar noch ändern, unsere Indikatoren sprechen jedoch dagegen, und wir werden die Korrektur wie angekündigt als Kaufgelegenheit nutzen.

    Mit ausdrücklichem Hinweis auf eine früher oder später beginnende Korrektur haben wir in unserer aktuellen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe „Goldminenaktien: Kleine Minen und Explorer – Aussichtsreiche Nebenwerte des Edelmetallsektors“ bereits einige potenzielle Kaufkandidaten vorgestellt und zu Ihrer Orientierung eine kleine Liste früherer Korrekturen des Goldpreises und des XAU Gold- und Silberminen Index zusammengestellt. Schließlich sollten Sie als Aktionär eine Vorstellung von der Dauer und dem Ausmaß einer typischen Korrektur eines Sektors haben, in dem Sie investieren. 

    Damit Sie nichts versäumen, lesen Sie Monat für Monat unseren Börsenbrief Krisensicher Investieren und das dazugehörige Wochenupdate – jetzt 30 Tage kostenlos zum Kennenlernen.  

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Hilfsorganisationen fordern besseren Zugang nach Gaza

    Deutsche Hilfsorganisationen fordern einen besseren Zugang zu den hilfsbedürftigen Menschen im Gazastreifen. "Das Gesundheitssystem im Gazastreifen ist kollabiert. Es braucht jetzt dringend die Zustimmung [ ... ]

    Hilfsorganisationen fordern besseren Zugang zum Gazastreifen

    Deutsche Hilfsorganisationen fordern einen besseren Zugang zu hilfsbedürftigen Menschen im Gazastreifen. "Das Gesundheitssystem im Gazastreifen ist kollabiert. Es braucht jetzt dringend die Zustimmung [ ... ]

    SPD fordert gerechtere Erbschaftssteuer

    Nach monatelangen Debatten über Einsparungen beim Bürgergeld drängt die SPD nun flügelübergreifend darauf, die Reichen stärker zu besteuern. Sowohl die eher linken Jusos als [ ... ]

    Nach Bürgergeld-Debatte: SPD will jetzt Reiche zur Kasse bitten

    Nach monatelangen Debatten über Einsparungen beim Bürgergeld drängt die SPD nun flügelübergreifend darauf, die Reichen stärken zu besteuern. Sowohl die linken Jusos als auch [ ... ]

    Evonik fordert Abschaffung des Emissionshandels

    Der Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik, Christian Kullmann, fordert eine Abschaffung oder eine deutliche Reform des europäischen Emissionshandels. "Wir haben das weltweit schärfste CO₂-Gebührenregime, [ ... ]

    Formel 1: Norris gewinnt Großen Preis von Mexiko

    Lando Norris hat den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Der McLaren-Pilot fuhr am Sonntag einen souveränen Start-Ziel-Sieg und kam vor Leclerc (Ferrari) und Verstappen (Red Bull) über die [ ... ]

    Spahn spricht in Stadtbild-Debatte von "Empörungszirkus"

    Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) in der laufenden "Stadtbild"-Debatte gegen Kritik verteidigt. Im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin" sagte Spahn, Merz spreche aus, [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.