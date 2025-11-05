     

    Gold-Korrektur als große Chance

    Nun ist sie da, die von vielen in teilweise fast panischer Furcht erwartete Korrektur des Goldpreises. Sie kam auch für unsere Redaktion nicht überraschend und ist bisher wie von uns erwartet sehr harmlos verlaufen.

    Von Claus Vogt

    Das Edelmetall gönnte sich nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Monate eine Verschnaufpause und notiert jetzt 8% unter seinem vor zwei Wochen erreichten Höchstkurs – harmlos. 

    Dennoch ist bei manchen Analysten und Anlegern nun vom Ende des Bullenmarktes die Rede, und einige unserer Sentimentindikatoren sind nun schon auf Werte gesunken, die gewöhnlich mit dem Ende einer Korrektur einhergehen. Vorsicht und Skepsis sind im Edelmetallsektor also erstaunlich groß. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, in was für gigantischen Spekulationsblasen wir uns in anderen Sektoren befinden, die von größter Euphorie begleitet werden. Dieses Sentiment passt zu unseren Analysen und Erwartungen und verstärkt unsere Überzeugung, dass wir uns immer noch in einer relativ frühen Phase eines langen Gold-Bullenmarktes befinden.

    Eine Frage der Perspektive

    Viele Goldanleger fragen sich nun, wie groß die Korrektur ausfällt, und ob es sich sogar lohnt, Verkäufe vorzunehmen und Gewinne zu realisieren. Wie groß genau die Korrektur beim Goldpreis und den von uns empfohlenen Minenaktien ausfallen wird, können auch wir nicht auf den Punkt genau prognostizieren. Darum haben wir uns und unsere Lesen für die Szenarien, die wir für realistisch halten, hervorragend positioniert. 

    Fällt die Korrektur wie von uns prognostiziert gering aus oder ist sogar schon vorüber, ist die Gewichtung des Edelmetallsektors in unseren Depots für unsere Leser zufriedenstellend groß, gemessen am Standard der Finanzindustrie sogar extrem groß. Da die von uns zu einem sehr günstigen Kaufzeitpunkt empfohlenen Minenaktien mit teilweise über 1.000% im Plus liegen, also sehr zufriedenstellende Ergebnisse geliefert haben, arbeiten wir für unsere Leser mit einer disziplinierten Stop-Loss-Strategie. Die taktischen Verkaufszeitpunkte basieren auf einem Modell, welches ich noch als Analyst bei verschiedenen Banken ausgearbeitet und perfektioniert habe. So können sich unsere Leser sicher sein, sogar in einem sehr unwahrscheinlichen Worst-Case-Szenario noch stattliche Gewinne einzufahren.

    Kaufliste ausgewählter Unternehmen

    Fällt die Korrektur hingegen größer aus als unsere Analysen prognostizieren, dann sehen wir darin kein beängstigendes Szenario, sondern eine hervorragende Kaufgelegenheit für kluge Goldanleger. In unserer aktuellen Themenschwerpunkt-Ausgabe stellen wir eine Kaufliste ausgewählter Minenunternehmen vor. Dabei handelt es sich um Nebenwerte und Explorer, also Unternehmen, welche zum Teil gerade erst im Aufbauprozess ihrer Gold- und Silberminen stehen.

    Bei einer größeren Korrektur des Goldpreises würde sich in diesem Bereich ein exzellentes Chance-Risiko Verhältnis ergeben bezogen auf einen strategisch klugen Einstiegszeitpunkt bei eben diesen Werten. Wenn auch Sie den weiteren Kursverlauf der nächsten Wochen entspannt verfolgen wollen, wohlwissend, dass Sie vorbereitet sind, dann lesen Sie unseren Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos. 

     

