     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold- und Silberkorrektur nähert sich dem Ende

    Sowohl die EZB als auch die Fed haben bereits Staatsanleihen in Billionenhöhe mit neu geschaffenem Geld gekauft, und die erste größere Inflationswelle haben Sie in den Jahren 2022 und 2023 schon erlebt. Weitere werden folgen.

    Von Claus Vogt

    Der Goldpreis befindet sich in einer starken Hausse, deren Triebfedern weiterhin und sogar stärker als je zuvor vorhanden sind. Was jeder schon lange weiß, der irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten einen Blick auf die Bevölkerungspyramide Deutschlands und zahlreicher anderer Länder geworfen hat, sorgt jetzt für Schlagzeilen und politische Spannungen: Das Rentensystem ist unbezahlbar.

    Für andere Teile des riesigen Wohlfahrtsstaats, der von gewissenlosen Politikern in allen westlichen Ländern aufgebaut wurde, gilt diese Feststellung ebenfalls. Dennoch sind unsere Politiker noch immer nicht bereit, die eigentlich notwendigen, aber kurzfristig schmerzhaften Weichenstellungen vorzunehmen.

    Das ist allerdings keine Überraschung, sondern der Normalfall. Zu dieser ernüchternden Erkenntnis muss man jedenfalls kommen, wenn man die Geschichte von Aufstieg und Niedergang kennt. Wie diese zeigt, leben fast alle Regierungen über ihre Verhältnisse, wenn man sie nicht daran hindert. Genau das ist in den vergangenen Jahrzehnten in Europa und den USA geschehen. Jetzt nähern wir uns dem Punkt, an dem nach und nach die Rechnungen dieser verfehlten Politik fällig werden und nicht mehr beglichen werden können.

    Inflation ist der einfachste Weg

    Wenn Sie als Privatmann oder Unternehmer an diesen Punkt der Überschuldung und sich abzeichnenden Zahlungsunfähigkeit kommen, folgt zwingend der Gang zum Konkursrichter. Im Prinzip gilt das auch für Staaten, die von Politikern in die Schuldenfalle manövriert wurden. Auch sie müssten eigentlich den Staatsbankrott verkünden, ihre Schuldscheine in Form von Staatsanleihen als wertlos erklären und die zahlreichen Zahlungsverpflichtungen der Sozial- und Rentensysteme drastisch kürzen. 

    Ein Staat, der eine Währung geschaffen hat, die sich beliebig vermehren lässt, hat aber noch eine andere Wahl: Er kann per Knopfdruck der Zentralbank Geld erzeugen, mit dem Staatsanleihen gekauft und Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden, er kann also inflationieren. Da dieser Weg des verdeckten Staatsbankrotts aus Sicht eines Politikers viel einfacher ist als die Verkündung des offenen Staatsbankrotts, ist er verständlicherweise das Mittel der Wahl.

    Tatsächlich hat dieser Prozess längst begonnen. Sowohl die EZB als auch die Fed haben bereits Staatsanleihen in Billionenhöhe mit dafür neu geschaffenem Geld gekauft, und die erste größere Inflationswelle haben Sie in den Jahren 2022 und 2023 schon erlebt. Weitere werden folgen.

    Mit Gold und Minenaktien schützen Sie sich

    Der hier skizzierte Zusammenhang ist einer der wichtigsten Gründe, warum Roland Leuschel und ich schon seit langem einen hohen Goldanteil von 25% bis 35% empfehlen. Mit Gold schützen Sie Ihr Vermögen vor der staatlichen Wohlstandsvernichtung per Inflation. 

    Tatsächlich hat die Kursentwicklung von Gold in den vergangenen 2 und 5 und 10 und sogar 25 Jahren bessere Ergebnisse geliefert als die Aktienmärkte. Da letztere fundamental extrem überbewertet sind und sich in einer riesigen Spekulationsblase befinden, wird das sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren so bleiben.

    Ein gesunder Aufwärtstrend

    Der folgende Chart zeigt Ihnen die Entwicklung des Goldpreises seit 2023. Was Sie hier sehen, ist ein starker und gleichzeitig sehr geordneter Aufwärtstrend, bei dem sich Aufwärtswellen und Konsolidierungsphasen abwechseln. Im Moment befinden wir uns in einer dieser Konsolidierungsphasen, die vor rund fünf Wochen begonnen hat. 

    Goldpreis pro Unze in $, 2023 bis 2025

    Die vor fünf Wochen begonnene harmlose Korrektur des Goldpreises nähert sich ihrem Ende. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

    Unsere Indikatoren geben jetzt erste Signale, die das Ende der Konsolidierung und den Beginn der nächsten Aufwärtswelle ankündigen. Deshalb empfehlen wir den Lesern unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren in der gerade erschienenen Monatsausgabe Dezember 2025 den Kauf zweier Edelmetallaktien, die wir in Erwartung einer Konsolidierung in unserer Themenschwerpunkt-Ausgabe Goldminenaktien: „Kleine Minen und Explorer – Aussichtsreiche Nebenwerte des Edelmetallsektors“ schon vorgestellt hatten.

    Zwei Silberminenaktien: Steigen Sie jetzt ein

    Zögern auch Sie jetzt nicht. Nutzen Sie die laufende Korrektur und nehmen Sie jetzt erste Käufe vor, um von der nächsten Aufwärtswelle des Edelmetallsektors zu profitieren, die bei den Minenaktien hohe zweistellige Kursgewinne – und mehr – verspricht. 

    Welche Gold- und Silberminenaktien wir jetzt empfehlen, lesen Sie in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos zum Kennenlernen.  

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Champions League: BVB und Leverkusen siegreich

    Der 5. Gruppenspieltag in der Champions League ist am Dienstag für die deutschen Mannschaften erfolgreich verlaufen. Borussia Dortmund gewann gegen Villarreal 4:0, Bayer Leverkusen bei Manchester City [ ... ]

    "Koalition der Willigen" sieht "Fortschritte" bei Ukraine-Poker

    Die sogenannte "Koalition der Willigen" sieht die laufenden Verhandlungen um ein Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auf einem guten Weg. "In den letzten Tagen und Stunden haben wir solide [ ... ]

    Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nächsten Jahr

    Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer Amtsübernahme im Oktober vielfach bemühte "Sofortprogramm" für den Staatskonzern. Ein solches solle im Januar [ ... ]

    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (25.11.2025)

    In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 1, 23, 30, 35, 46, die beiden "Eurozahlen" sind die 4 und 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die [ ... ]

    Deutsche in EU-Institutionen immer stärker unterrepräsentiert

    In den EU-Institutionen ist die Zahl der deutschen Mitarbeiter unterrepräsentiert. Laut einer Auswertung der EU-Kommission verschärft sich das Problem aktuell auch noch deutlich. Der Grund: Von [ ... ]

    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhängiger werden

    Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhängiger werden zu wollen - und haben nach einem Treffen am Dienstag ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht. "Unternehmen [ ... ]

    Ukraine-Verhandlungen gehen weiter - Ausgang weiter offen

    Der Poker um die Beendigung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine geht weiter - viele Details sind aber weiterhin öffentlich nicht bekannt. Das Weiße Haus erklärte, es seien weitere [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.