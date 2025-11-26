Gold- und Silberkorrektur nähert sich dem Ende

Von Claus Vogt

Der Goldpreis befindet sich in einer starken Hausse, deren Triebfedern weiterhin und sogar stärker als je zuvor vorhanden sind. Was jeder schon lange weiß, der irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten einen Blick auf die Bevölkerungspyramide Deutschlands und zahlreicher anderer Länder geworfen hat, sorgt jetzt für Schlagzeilen und politische Spannungen: Das Rentensystem ist unbezahlbar.

Für andere Teile des riesigen Wohlfahrtsstaats, der von gewissenlosen Politikern in allen westlichen Ländern aufgebaut wurde, gilt diese Feststellung ebenfalls. Dennoch sind unsere Politiker noch immer nicht bereit, die eigentlich notwendigen, aber kurzfristig schmerzhaften Weichenstellungen vorzunehmen.

Das ist allerdings keine Überraschung, sondern der Normalfall. Zu dieser ernüchternden Erkenntnis muss man jedenfalls kommen, wenn man die Geschichte von Aufstieg und Niedergang kennt. Wie diese zeigt, leben fast alle Regierungen über ihre Verhältnisse, wenn man sie nicht daran hindert. Genau das ist in den vergangenen Jahrzehnten in Europa und den USA geschehen. Jetzt nähern wir uns dem Punkt, an dem nach und nach die Rechnungen dieser verfehlten Politik fällig werden und nicht mehr beglichen werden können.

Inflation ist der einfachste Weg

Wenn Sie als Privatmann oder Unternehmer an diesen Punkt der Überschuldung und sich abzeichnenden Zahlungsunfähigkeit kommen, folgt zwingend der Gang zum Konkursrichter. Im Prinzip gilt das auch für Staaten, die von Politikern in die Schuldenfalle manövriert wurden. Auch sie müssten eigentlich den Staatsbankrott verkünden, ihre Schuldscheine in Form von Staatsanleihen als wertlos erklären und die zahlreichen Zahlungsverpflichtungen der Sozial- und Rentensysteme drastisch kürzen.

Ein Staat, der eine Währung geschaffen hat, die sich beliebig vermehren lässt, hat aber noch eine andere Wahl: Er kann per Knopfdruck der Zentralbank Geld erzeugen, mit dem Staatsanleihen gekauft und Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden, er kann also inflationieren. Da dieser Weg des verdeckten Staatsbankrotts aus Sicht eines Politikers viel einfacher ist als die Verkündung des offenen Staatsbankrotts, ist er verständlicherweise das Mittel der Wahl.

Tatsächlich hat dieser Prozess längst begonnen. Sowohl die EZB als auch die Fed haben bereits Staatsanleihen in Billionenhöhe mit dafür neu geschaffenem Geld gekauft, und die erste größere Inflationswelle haben Sie in den Jahren 2022 und 2023 schon erlebt. Weitere werden folgen.

Mit Gold und Minenaktien schützen Sie sich

Der hier skizzierte Zusammenhang ist einer der wichtigsten Gründe, warum Roland Leuschel und ich schon seit langem einen hohen Goldanteil von 25% bis 35% empfehlen. Mit Gold schützen Sie Ihr Vermögen vor der staatlichen Wohlstandsvernichtung per Inflation.

Tatsächlich hat die Kursentwicklung von Gold in den vergangenen 2 und 5 und 10 und sogar 25 Jahren bessere Ergebnisse geliefert als die Aktienmärkte. Da letztere fundamental extrem überbewertet sind und sich in einer riesigen Spekulationsblase befinden, wird das sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Ein gesunder Aufwärtstrend

Der folgende Chart zeigt Ihnen die Entwicklung des Goldpreises seit 2023. Was Sie hier sehen, ist ein starker und gleichzeitig sehr geordneter Aufwärtstrend, bei dem sich Aufwärtswellen und Konsolidierungsphasen abwechseln. Im Moment befinden wir uns in einer dieser Konsolidierungsphasen, die vor rund fünf Wochen begonnen hat.

Goldpreis pro Unze in $, 2023 bis 2025

Die vor fünf Wochen begonnene harmlose Korrektur des Goldpreises nähert sich ihrem Ende. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Unsere Indikatoren geben jetzt erste Signale, die das Ende der Konsolidierung und den Beginn der nächsten Aufwärtswelle ankündigen.

Zwei Silberminenaktien: Steigen Sie jetzt ein

Die laufende Korrektur bietet eine Gelegenheit für erste Käufe, um von der nächsten Aufwärtswelle des Edelmetallsektors zu profitieren, die bei den Minenaktien hohe zweistellige Kursgewinne – und mehr – verspricht.

