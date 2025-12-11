Gold nimmt Anlauf, Silber legt vor

Gold, Silber: Von Übertreibungen kann keine Rede sein, und in den Medien und den Berichten der Großbanken wird Gold zwar langsam zum Thema, ist aber immer noch eine Randnotiz.

Von Claus Vogt

Vor sieben Wochen begann der Goldpreis leicht zu korrigieren und fiel in der Spitze um 11,3%. Zahlreiche Analysten und Journalisten des Finanzsektors verfielen daraufhin in einen regelrecht panischen Pessimismus. Positionen wurden geschlossen, das Ende der Hausse stand quasi schon fest. Inzwischen notiert der Goldpreis nur noch 4,3% unter seinem bisherigen Jahreshoch und zeichnet ein bullishes Chartbild.

Unsere ausdrückliche Empfehlung, Gold- und Goldminen-Positionen zu halten, nicht auszusteigen und die Korrektur für Zukäufe zu nutzen, hat sich also als richtig erwiesen. Einige der von uns empfohlenen Goldminenaktien sind inzwischen schon auf neue Jahreshochs gestiegen.

Goldhausse geht weiter

Nun könnte die Frage aufkommen, warum viele Anleger was Gold betrifft so ängstlich sind. Denn dies ist ja umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, welche spekulativen Exzesse sich seit vielen Monaten in anderen Sektoren abspielen. Wir betrachten dieses skeptische Verhalten gegenüber dem Edelmetallsektor als deutliches Zeichen, dass sich die Goldhausse noch in einem relativ frühen Stadium befindet.

Aufgrund unserer bewährten Prognosemodelle und Indikatoren rechnen wir fest mit einer Fortsetzung der Edelmetallhausse. Unsere langfristigen makroökonomischen Argumente für Gold haben nach wie vor Bestand, und unsere für eine kurz- bis mittelfristige Betrachtung des Marktgeschehens geeigneten Modelle zeigen grünes Licht. Auch 2026 wird ein Goldjahr werden und so manchen Zweifler zum Umlenken bewegen.

Silber mit Kurssprung

Mit einem Kursanstieg von 13% in nur drei Tagen legte Silber am Freitag letzter Woche eine phänomenale Performance hin. Im Verlauf des Jahres 2025 stieg der Kurs dieses unterschätzten Edelmetalls um über 100%, verdoppelte sich also in relativ kurzer Zeit.

Silberpreis pro Unze in $, 2024 bis 2025

Seit Anfang des Jahres hat sich der Silberpreis verdoppelt. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Unsere Leser können mit dieser Entwicklung mehr als zufrieden sein, denn in unseren Depots befinden sich neben zahlreichen exzellenten Goldminenaktien auch hochwertige Silberminen, die mit beachtlichen Kursgewinnen zu Buche schlagen.

