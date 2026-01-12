     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Venezuela und der Ölpreis: unsere Einschätzung

    Der Ölpreis befindet sich seit fast 4 Jahren in einem Abwärtstrend. Hier bahnt sich in den kommenden Monaten eine Kaufgelegenheit bei ausgewählten Aktien des Energiesektors an. / Brandheißes Signal bei Silber.

    Von Claus Vogt

    In den vergangenen Tagen seit Weihnachten, die ich eigentlich mit der Familie und Freunden zubringen wollte, zog es mich als ambitionierten Finanzanalysten dann doch an den Schreibtisch. Bei den großen Aktienindizes hat sich zwar nicht viel bewegt und klare Hinweise auf die weiteren Kursverläufe sind an dieser Stelle bisher ausgeblieben. Bei Edelmetallen und Rohstoffen ist die Lage aber jetzt schon so spannend wie seit Jahren nicht mehr. 

    Meiner Meinung nach steht uns ein turbulentes Börsenjahr 2026 voller großartiger Chancen und dramatisch unterschätzter Risiken bevor. Ich und mein Team werden unsere Krisensicher Investieren-Leser nach einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr mit sehr hohen Kursgewinnen auch durch 2026 begleiten und dabei weiterhin auf unsere erprobten und bewährten Prognosemodelle und Indikatoren vertrauen.

    Venezuela und der Ölpreis: unsere Einschätzung

    Der Überfall der USA auf Venezuela sorgt nun schon seit Tagen für Schlagzeilen. An der moralischen Debatte beteiligen wir uns als Finanzanalysten nicht. Unsere Aufgabe ist es, auch auf derartige politische Entwicklungen mit kühlem Kopf zu reagieren, ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu analysieren und unsere Investmentstrategien entsprechend anzupassen. 

    Eine Aufhebung der Sanktionen gegen Venezuela würde zu einem steigenden Ölangebot des Landes führen, daran besteht kein Zweifel. Deshalb erwarten viele Analysten, die sich zu diesem Thema lautstark geäußert haben, einen fallenden Ölpreis. Dabei übersehen sie aber einen sehr wichtigen Faktor: Die Ölproduktion der USA hat ihren Zenit inzwischen überschritten und einen Abwärtstrend begonnen, der schnell Fahrt aufnehmen kann. 

    Ein dauerhafter Rückgang des Ölpreises, den viele Analysten jetzt prognostizieren, ist also alles andere als in Stein gemeißelt. Vor diesem Hintergrund wäre ein weiter fallender Ölpreis vermutlich nur kurzfristiger Natur und für Investoren, die nach aussichtsreichen unterbewerteten Sektoren Ausschau halten, von großem Interesse. 

    Wir beobachten den Energiesektor schon seit langem und können in unserer Performance der vergangenen Jahre zahlreiche erfolgreiche Trades mit Ölaktien vorweisen. Ich kenne die Unternehmen dieses Marktsegments also sehr gut und verfolge zahlreiche Aktien des Sektors, bei denen ich nur noch auf Kaufsignale warte, die mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis einhergehen, also auf den idealen Einstiegszeitpunkt. 

    Welche Werte ich präferiere, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren. Falls die Marktlage schnelles Handeln erfordert, werden Sie als Leser per Ad-hoc-Meldung via E-Mail sofort informiert. Darüber hinaus hält Sie unser jeden Samstag erscheinendes Wochenupdate zuverlässig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. 

    Ölpreis pro Barrel in $, 2020 bis 2026

    Der Ölpreis befindet sich seit fast 4 Jahren in einem Abwärtstrend. Hier bahnt sich in den kommenden Monaten eine Kaufgelegenheit bei ausgewählten Aktien des Energiesektors an. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

    Brandheißes Signal bei Silber

    Wenn Sie meine Arbeit schon etwas länger verfolgen, wissen Sie, dass unsere Modelle für das Jahr 2025 eine Fortsetzung der Goldhausse und außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten ausgewählter Minenaktien prognostiziert haben. Daran hat sich für 2026 bisher nichts geändert. 

    Auch von dem steilen Anstieg des Silberpreises um 143% in den vergangenen vier Monaten haben unsere Leser von Anfang an stark profitiert. Nun haben wir am Freitag, den 26. Dezember 2025 ein wichtiges Signal für Silber erhalten, über das wir unsere Leser natürlich umgehend in Kenntnis gesetzt haben. Wie Sie die Weichen als Silberanleger jetzt unbedingt stellen sollten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren. 

     

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    CDU-Haushälter pochen auf Strukturreformen und Kürzungen

    Haushaltspolitiker der Union im Bundestag fordern Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit Blick auf den Bundeshaushalt 2027 zu Strukturreformen und milliardenschweren Kürzungen auf.

    Wie die "Bild" [ ... ]

    ZDH-Präsident pocht auf weniger Nachweise

    Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, fordert die Bundesregierung eindringlich auf, den versprochenen Bürokratieabbau zügig umzusetzen und aus [ ... ]

    Hardt drängt auf Terrorlistung der iranischen Revolutionsgarden

    Zur Unterstützung der aktuellen Proteste gegen das Regime im Iran fordert der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, einen neuen Anlauf zur Einstufung der iranischen [ ... ]

    SPD will mit "Deutschland-Korb" Lebensmittelpreise senken

    Die SPD will mit einem Aktionsplan die stark gestiegenen Lebensmittelpreise in Deutschland senken. Wie die "Rheinische Post" (Montagsausgabe) berichtet, ist dabei auch die Einführung eines "Deutschland-Korbs" [ ... ]

    Länder wollen Aus für "Blitzerwarnapps"

    Die Bundesländer wollen die bei Autofahrern beliebten "Blitzerwarnapps" gänzlich verbieten. Wie die "Rheinische Post" (Montagsausgabe) berichtet, soll nach dem Willen der Länder das bereits [ ... ]

    CDU-Politiker bringt europäischen Atomschirm ins Spiel

    Wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump gibt es in der CDU Überlegungen, dass Deutschland sich an der Finanzierung eigener Atomwaffen beteiligen könnte.

    "Deutschland könnte sich [ ... ]

    Grüne deuten mögliche Unterstützung für Bundeswehr in der Ukraine an
    Grüne deuten mögliche Unterstützung für Bundeswehr in der Ukraine an

    Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner deutet die Zustimmung ihrer Partei zu einem möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine an.

    "Wenn es den Waffenstillstand gibt und die Ukraine es will, [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.