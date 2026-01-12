Venezuela und der Ölpreis: unsere Einschätzung

Von Claus Vogt

In den vergangenen Tagen seit Weihnachten, die ich eigentlich mit der Familie und Freunden zubringen wollte, zog es mich als ambitionierten Finanzanalysten dann doch an den Schreibtisch. Bei den großen Aktienindizes hat sich zwar nicht viel bewegt und klare Hinweise auf die weiteren Kursverläufe sind an dieser Stelle bisher ausgeblieben. Bei Edelmetallen und Rohstoffen ist die Lage aber jetzt schon so spannend wie seit Jahren nicht mehr.

Meiner Meinung nach steht uns ein turbulentes Börsenjahr 2026 voller großartiger Chancen und dramatisch unterschätzter Risiken bevor. Ich und mein Team werden unsere Krisensicher Investieren-Leser nach einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr mit sehr hohen Kursgewinnen auch durch 2026 begleiten und dabei weiterhin auf unsere erprobten und bewährten Prognosemodelle und Indikatoren vertrauen.

Der Überfall der USA auf Venezuela sorgt nun schon seit Tagen für Schlagzeilen. An der moralischen Debatte beteiligen wir uns als Finanzanalysten nicht. Unsere Aufgabe ist es, auch auf derartige politische Entwicklungen mit kühlem Kopf zu reagieren, ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu analysieren und unsere Investmentstrategien entsprechend anzupassen.

Eine Aufhebung der Sanktionen gegen Venezuela würde zu einem steigenden Ölangebot des Landes führen, daran besteht kein Zweifel. Deshalb erwarten viele Analysten, die sich zu diesem Thema lautstark geäußert haben, einen fallenden Ölpreis. Dabei übersehen sie aber einen sehr wichtigen Faktor: Die Ölproduktion der USA hat ihren Zenit inzwischen überschritten und einen Abwärtstrend begonnen, der schnell Fahrt aufnehmen kann.

Ein dauerhafter Rückgang des Ölpreises, den viele Analysten jetzt prognostizieren, ist also alles andere als in Stein gemeißelt. Vor diesem Hintergrund wäre ein weiter fallender Ölpreis vermutlich nur kurzfristiger Natur und für Investoren, die nach aussichtsreichen unterbewerteten Sektoren Ausschau halten, von großem Interesse.

Wir beobachten den Energiesektor schon seit langem und können in unserer Performance der vergangenen Jahre zahlreiche erfolgreiche Trades mit Ölaktien vorweisen. Ich kenne die Unternehmen dieses Marktsegments also sehr gut und verfolge zahlreiche Aktien des Sektors, bei denen ich nur noch auf Kaufsignale warte, die mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis einhergehen, also auf den idealen Einstiegszeitpunkt.

Welche Werte ich präferiere, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren.

Ölpreis pro Barrel in $, 2020 bis 2026

Der Ölpreis befindet sich seit fast 4 Jahren in einem Abwärtstrend. Hier bahnt sich in den kommenden Monaten eine Kaufgelegenheit bei ausgewählten Aktien des Energiesektors an. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Brandheißes Signal bei Silber

Wenn Sie meine Arbeit schon etwas länger verfolgen, wissen Sie, dass unsere Modelle für das Jahr 2025 eine Fortsetzung der Goldhausse und außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten ausgewählter Minenaktien prognostiziert haben. Daran hat sich für 2026 bisher nichts geändert.

Auch von dem steilen Anstieg des Silberpreises um 143% in den vergangenen vier Monaten haben unsere Leser von Anfang an stark profitiert. Nun haben wir am Freitag, den 26. Dezember 2025 ein wichtiges Signal für Silber erhalten, über das wir unsere Leser natürlich umgehend in Kenntnis gesetzt haben.