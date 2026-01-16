     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Edelmetalle: Stehen wir vor einem Paradigmenwechsel?

    Wer physische Edelmetalle hält, sitzt derzeit nicht nur auf einer Versicherung gegen Inflation oder Crash – sondern potenziell auf einem Baustein der nächsten monetären Ordnung.

     

    Von Chris Steinwers

    Das Jahr 2025 war für Gold, Silber & Co. ein historisches Comeback-Jahr – und 2026 scheint nahtlos anzuknüpfen. Rekordpreise, massive Zentralbankkäufe, strukturelle Knappheiten und die beschleunigte De-Dollarisierung zeichnen ein Bild, das weit über eine normale Rohstoff-Rallye hinausgeht. Viele Beobachter sprechen bereits von einem fundamentalen Paradigmenwechsel: Edelmetalle kehren von der reinen „Krisenversicherung“ zurück in die Rolle eines zentralen Elements des globalen Finanzsystems.

    2025 in Zahlen: Der bisherige Höhepunkt

    Gold: Von ca. 2,800 USD Anfang 2025 auf Höchststände um 4,635 USD – Jahresplus von rund 65 % (in Euro ca. +50 %). Aktuell (Mitte Januar 2026) pendelt der Preis um 4,616–4,631 USD.

    Silber: Die mit Abstand spektakulärste Performance – bis zu +149–170 % je nach Quelle, mit Spitzen über 92–93 USD pro Unze. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt zeitweise bei ca. 1:50 (historisch oft 1:15–1:50 als „fair“ gesehen).

    Platin & Palladium: Platin legte teils +122 % zu (auf ca. 2,400–2,424 USD) und wird für 2026 als potenzieller „Comeback-Kandidat“ gehandelt. Palladium stieg um +72–100 % (auf ca. 1,823–1,920 USD). 

    Diese Zahlen sind kein Zufall. Sie resultieren aus einem Mix aus klassischen und neuen Treibern.

    Die Treiber des Wandels – Warum es diesmal anders ist

    1. Zentralbanken als Super-Käufer BRICS-Staaten (erweitert um Ägypten, Äthiopien, Iran, UAE, Indonesien) haben 2025 fast 800 Tonnen Gold hinzugefügt – die kombinierten Reserven liegen nun bei über 6.000 Tonnen. Russland und China kaufen seit Jahren systematisch, Indien und Brasilien verstärken das Tempo. Gold wird nicht mehr nur als Diversifikation gesehen, sondern als neutrale Reservewährung ohne Gegenparteirisiko in einer multipolaren Welt.

    2. De-Dollarisierung wird konkret BRICS Pay und vergleichbare Systeme reduzieren den Dollar-Anteil im Intra-Block-Handel bereits um bis zu zwei Drittel. Pilotprojekt „The Unit“ (seit Ende 2025): Eine gold-gestützte Settlement-Einheit (40 % Gold, 60 % BRICS-Währungskorb) wird 2026 ausgeweitet. Ziel: Weniger Abhängigkeit vom US-Dollar als Abrechnungs- und Reservewährung. Das stärkt langfristig die Nachfrage nach physischem Gold als Brücken-Asset.

    3. Strukturelle Knappheit – vor allem bei Silber Silber leidet seit 8 Jahren unter Angebotsdefiziten. Ca. 70 % der Nachfrage kommen aus Industrie & Zukunftstechnologien (Solar, Elektronik, Batterien, KI-Hardware). Zentralbanken (Russland, Saudi-Arabien) kaufen neuerdings auch Silber – ein echter Paradigmenwechsel, da Silber jahrzehntelang fast ausschließlich als Industriemetall galt.

    4. Geopolitik & Misstrauen gegenüber Fiat-Geld Geopolitische Krisen (USA–Venezuela, Taiwan-Spannungen, Nahost), anhaltende Überschuldung westlicher Staaten und sinkendes Vertrauen in die Unabhängigkeit der Fed treiben Investoren und Staaten gleichermaßen in „harte Assets“.

    2026-Ausblick: Weiterer Anstieg oder Konsolidierung?

    Die meisten großen Institute (JPMorgan, Goldman Sachs, diverse Rohstoff-Analysten) sehen Gold Ende 2026 deutlich über den aktuellen Niveaus – häufig genannte Ziele: 4,400–4,600+ USD. Silber könnte bei anhaltender Knappheit und Industrie-Boom sogar Gold outperformen. Platin/Palladium profitieren potenziell von einer Erholung in Auto- & Wasserstoff-Sektoren. [](grok_render_citation_card_json={"cardIds":["dc4d14"]})

    Risiken bleiben:

    Starke Zinssenkungen der Fed → kurzfristig weniger Druck in „sichere Häfen“. Wirtschaftliche Erholung → mehr Risikoappetit → Abfluss aus Edelmetallen in Aktien. Regulierungs- oder Steuermaßnahmen (besonders in den USA).

    Trotzdem: Die strukturellen Treiber (De-Dollarisierung, Zentralbankkäufe, physische Knappheit) sprechen für einen längerfristigen secular Bull-Market, nicht nur für einen zyklischen Aufschwung.

    Zurück ins Zentrum des Systems?

    Wir erleben möglicherweise den Beginn einer neuen Ära, in der Edelmetalle – allen voran Gold – wieder als fundamentaler Anker des Finanzsystems wahrgenommen werden, ähnlich wie vor 1971 (Ende Bretton Woods). Silber könnte dabei vom „vergessenen Bruder“ zum strategisch unverzichtbaren Asset aufsteigen.

    Wer physische Edelmetalle hält, sitzt derzeit nicht nur auf einer Versicherung gegen Inflation oder Crash – sondern potenziell auf einem Baustein der nächsten monetären Ordnung.

    Die entscheidende Frage für 2026 lautet daher nicht „ob“, sondern „wie schnell und wie weit“ dieser Paradigmenwechsel voranschreitet.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Schneider: E-Auto-Förderung soll für 800.000 Fahrzeuge reichen

    Beim E-Autoförderprogramm der Bundesregierung für Privatpersonen sollen je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße Fördermittel von 1.500 bis 6.000 Euro beantragt werden können. [ ... ]

    Stegner kritisiert Bundeswehrmission in Grönland als "Symbolpolitik"

    Vor dem Abflug deutscher Soldaten nach Grönland hat der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner die Beteiligung der Bundeswehr an der Erkundungsmission als "Symbolpolitik" bezeichnet.

    "Es ist etwas schräg, [ ... ]

    Apotheker rufen trotz Engpass zum Impfen gegen Influenza auf

    Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, ruft zum Impfen gegen Influenza auf.

    "In der aktuellen Saison wurden bisher 225 Todesfälle gemeldet, 95 Prozent [ ... ]

    Grüne wollen härteres Vorgehen gegen Schrottimmobilien
    Grüne wollen härteres Vorgehen gegen Schrottimmobilien

    Die Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, gegen sogenannte Schrottimmobilien vorzugehen. "Wenn Eigentümer ihre Immobilien systematisch verkommen lassen, sind die Folgen für die Mieter [ ... ]

    Ministerium: Rechtsextremisten besitzen Tausende legale Waffen

    Rechtsextremisten, Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter verfügten zuletzt über mehr als 4.000 legale Waffen. Das ergibt sich aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine [ ... ]

    Finanzierung von Luftverkehrssteuer-Senkung weiter ungeklärt
    Finanzierung von Luftverkehrssteuer-Senkung weiter ungeklärt

    Die Finanzierung der versprochenen Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli ist weiterhin nicht gesichert. Nach wie vor gibt es zwischen dem Verkehrs- und dem Finanzministerium keine Einigung über [ ... ]

    DStGB will kommunales Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen

    Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) will ein kommunales Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen.

    Das Vorkaufsrecht sei "aktuell in der Zwangsversteigerung und bei Insolvenzverfahren nicht [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.