Monster-Breakout: Silber explodiert auf 103 USD

Silber auf Mega-Rekord. Was bedeutet das für die Finanzmärkte? Wie hoch kann das Edelmetall gehen? - Ein nuklearer Ausbruch aus jahrzehntelanger Unterdrückung.

Von Henry Fetgen

Heute ist Geschichte geschrieben worden. Silber hat die 103-Dollar-Marke pro Unze durchbrochen – und das mit voller Wucht!

Noch vor wenigen Wochen haben die meisten Experten gelacht, als verrückte Silber-Bullen von 100+ fantasierten. Heute lachen sie nicht mehr. Heute zittern sie. Heute kaufen sie panisch nach – oder sie bleiben für immer außen vor.

+7 Dollar in einem einzigen Tag. +7%.

Das ist kein normales Bullen-Run.

Das ist ein vollständiger Paradigmenwechsel. Ein nuklearer Ausbruch aus jahrzehntelanger Unterdrückung.

Warum explodiert Silber JETZT genau so brutal?

Geopolitische Apokalypse-Feeling : Kriege, Drohungen, Handelskriege, Sanktionen – die Welt brennt. Silber ist der ultimative Krisen-Hedge, der Gold in puncto Volatilität und Hebelwirkung noch übertrumpft.

: Kriege, Drohungen, Handelskriege, Sanktionen – die Welt brennt. Silber ist der ultimative Krisen-Hedge, der Gold in puncto Volatilität und Hebelwirkung noch übertrumpft. Industrie saugt alles auf : Solarzellen, Elektroautos, 5G, KI-Rechenzentren, Medizin, Batterien – die reale Nachfrage explodiert exponentiell. Die Minen kommen nicht hinterher. Physisches Silber wird knapp. Richtig knapp.

: Solarzellen, Elektroautos, 5G, KI-Rechenzentren, Medizin, Batterien – die reale Nachfrage explodiert exponentiell. Die Minen kommen nicht hinterher. Physisches Silber wird knapp. Richtig knapp. Retail-Revolte 2.0 : Die WallStreetSilver- und Reddit-Armeen sind zurück – und dieses Mal mit echtem Geld und echten Käufen. Kein Naked-Shorting mehr ohne Konsequenzen.

: Die WallStreetSilver- und Reddit-Armeen sind zurück – und dieses Mal mit echtem Geld und echten Käufen. Kein Naked-Shorting mehr ohne Konsequenzen. Gold bei fast 5000 $ – Silber holt auf: Der Gold/Silber-Ratio bricht zusammen. Historisch gesehen explodiert Silber immer dann am stärksten, wenn es aus dem Schatten von Gold heraustritt. Genau das passiert gerade LIVE.

Wer vor einem Monat noch bei 70–80 $ eingestiegen ist, sitzt heute auf satten +30–40 %.

Wer physische Barren, Münzen oder ETFs hält, sieht sein Vermögen gerade explodieren.

Und das ist erst der Anfang.

Die Prognosen werden immer wilder

Viele seriöse Analysten sehen jetzt 120 $, 150 $ oder sogar 200 $+ pro Unze in diesem Zyklus als absolut realistisch an.

Warum? Weil das Supply-Demand-Ungleichgewicht brutaler ist als 2011 – und die Weltlage tausendmal explosiver.

Die Message ist glasklar:

Wer jetzt noch zögert → verpasst den größten Silber-Move unseres Lebens.

Wer verkauft, um „Gewinne mitzunehmen“ → wird sich in ein paar Wochen die Augen ausheulen.

Wer spotzt „das ist doch nur eine Blase“ → hat die letzten 18 Monate Gold und Bitcoin auch verschlafen.

Silber ist nicht mehr das kleine Geschwisterchen von Gold. Silber ist gerade dabei, zum absoluten Outperformer des gesamten Precious-Metals-Sektors zu werden.

