Silber: 117 dann Absturz - Bricht jetzt die Fahnenstange?

Silber: Gestern war ein Tag für die Ewigkeit – und eine brutale Lektion. Das Edelmetall explodierte auf 117 US-Dollar pro Unze, um dann abzustürzen. - Geht die Rallye trotzdem weiter?
Der Silberpreis (XAG/USD) schoss intraday auf über 117 USD – neues absolutes Allzeithoch, parabolisch, RSI jenseits von 85, Volumen-Explosion, FOMO pur. Die Charts sahen aus wie eine Mondrakete.
Und dann – BAMM – der freie Fall.
Innerhalb weniger Stunden sackte der Preis um 5–8 % vom Hoch ab. Aktuell (Stand 26. Januar 2026, späte Stunden) pendelt Silber um 109–110 USD. Das war kein Pullback. Das war ein klassischer Blow-off-Top mit Capitulation.
Was ist gerade passiert?
1. Parabolische Übertreibung & Short-Squeeze-Erschöpfung
Getrieben von:
- anhaltender physischer Knappheit (COMEX-Lager fast leer)
- extremer Retail-FOMO (WallStreetSilver, Reddit, X)
- massivem Short Covering durch Banken & Commercials
- geopolitischer Panik (Trump-Tarife, China-Exportstopps)
Doch je höher es ging, desto mehr Profit-Taker, Margin-Calls und Zwangsverkäufe. Der Squeeze war ausgepowert.
2. Technische Warnsignale schrien laut
- RSI (14) > 85 → massiv überkauft
- MACD-Divergenz (Preis hoch, Momentum schwach)
- Volumen-Spike am Hoch → Exhaustion-Bar
- Gold/Silber-Ratio unter 45 → historisch extrem
Solche Setups enden fast immer mit einem harten Shakeout.
3. Fundamentale Realität vs. kurzfristiger Hype
Das Defizit bleibt real (Industrie saugt alles auf, Minen hinken hinterher).
Zentralbanken & Staaten kaufen weiter ein.
Aber: Der Markt ist jetzt extrem gehebelt. Viele sitzen auf 10–20x Leverage. Ein kleiner Trigger reicht für Korrektur.
Was kommt jetzt?
Kurzfristig (Tage bis 1–2 Wochen):
Hohe Volatilität. Mögliche Ausweitung des Absturzes als Shakeout.
Wichtige Unterstützungen: 105–108 USD → 100 USD → 95 USD.
Re-Test von 100 USD sehr wahrscheinlich.
Mittelfristig:
Der Bull ist nicht tot. Das war eine gesunde (wenn auch brutale) Korrektur in einem Superzyklus.
Viele Experten sehen Silber weiter bei 120–150+ USD – aber nicht ohne 20–30 % Rücksetzer.
Langfristig:
Physisches Silber bleibt King. Der echte Supply-Demand-Imbalance ändert sich nicht. Der Papier-Markt ist das Casino – der physische Markt diktiert langfristig.
Die Lektion des Tages
In Parabeln stirbt man nicht langsam. Man stirbt schnell und spektakulär.
Wer bei 117 in Panik-FOMO gekauft hat → schmerzhafte Erfahrung.
Wer bei 105–108 nachgekauft hat → potenziell genialer Einstieg.
Silber bricht nicht die Fahnenstange – er testet gerade, wie stabil die Masten wirklich sind.