Silber: 117 dann Absturz - Bricht jetzt die Fahnenstange?

Silber: Gestern war ein Tag für die Ewigkeit – und eine brutale Lektion. Das Edelmetall explodierte auf 117 US-Dollar pro Unze, um dann abzustürzen. - Geht die Rallye trotzdem weiter?

Der Silberpreis (XAG/USD) schoss intraday auf über 117 USD – neues absolutes Allzeithoch, parabolisch, RSI jenseits von 85, Volumen-Explosion, FOMO pur. Die Charts sahen aus wie eine Mondrakete.

Und dann – BAMM – der freie Fall.

Innerhalb weniger Stunden sackte der Preis um 5–8 % vom Hoch ab. Aktuell (Stand 26. Januar 2026, späte Stunden) pendelt Silber um 109–110 USD. Das war kein Pullback. Das war ein klassischer Blow-off-Top mit Capitulation.

Was ist gerade passiert?

1. Parabolische Übertreibung & Short-Squeeze-Erschöpfung

Getrieben von:

anhaltender physischer Knappheit (COMEX-Lager fast leer)

extremer Retail-FOMO (WallStreetSilver, Reddit, X)

massivem Short Covering durch Banken & Commercials

geopolitischer Panik (Trump-Tarife, China-Exportstopps)

Doch je höher es ging, desto mehr Profit-Taker, Margin-Calls und Zwangsverkäufe. Der Squeeze war ausgepowert.

2. Technische Warnsignale schrien laut

- RSI (14) > 85 → massiv überkauft

- MACD-Divergenz (Preis hoch, Momentum schwach)

- Volumen-Spike am Hoch → Exhaustion-Bar

- Gold/Silber-Ratio unter 45 → historisch extrem

Solche Setups enden fast immer mit einem harten Shakeout.

3. Fundamentale Realität vs. kurzfristiger Hype

Das Defizit bleibt real (Industrie saugt alles auf, Minen hinken hinterher).

Zentralbanken & Staaten kaufen weiter ein.

Aber: Der Markt ist jetzt extrem gehebelt. Viele sitzen auf 10–20x Leverage. Ein kleiner Trigger reicht für Korrektur.

Was kommt jetzt?

Kurzfristig (Tage bis 1–2 Wochen):

Hohe Volatilität. Mögliche Ausweitung des Absturzes als Shakeout.

Wichtige Unterstützungen: 105–108 USD → 100 USD → 95 USD.

Re-Test von 100 USD sehr wahrscheinlich.

Mittelfristig:

Der Bull ist nicht tot. Das war eine gesunde (wenn auch brutale) Korrektur in einem Superzyklus.

Viele Experten sehen Silber weiter bei 120–150+ USD – aber nicht ohne 20–30 % Rücksetzer.

Langfristig:

Physisches Silber bleibt King. Der echte Supply-Demand-Imbalance ändert sich nicht. Der Papier-Markt ist das Casino – der physische Markt diktiert langfristig.

Die Lektion des Tages

In Parabeln stirbt man nicht langsam. Man stirbt schnell und spektakulär.

Wer bei 117 in Panik-FOMO gekauft hat → schmerzhafte Erfahrung.

Wer bei 105–108 nachgekauft hat → potenziell genialer Einstieg.

Silber bricht nicht die Fahnenstange – er testet gerade, wie stabil die Masten wirklich sind.