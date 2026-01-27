     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Silber: 117 dann Absturz - Bricht jetzt die Fahnenstange?

    Silber: Gestern war ein Tag für die Ewigkeit – und eine brutale Lektion. Das Edelmetall explodierte auf 117 US-Dollar pro Unze, um dann abzustürzen. - Geht die Rallye trotzdem weiter?

    Der Silberpreis (XAG/USD) schoss intraday auf über 117 USD – neues absolutes Allzeithoch, parabolisch, RSI jenseits von 85, Volumen-Explosion, FOMO pur. Die Charts sahen aus wie eine Mondrakete.

    Und dann – BAMM – der freie Fall.

    Innerhalb weniger Stunden sackte der Preis um 5–8 % vom Hoch ab. Aktuell (Stand 26. Januar 2026, späte Stunden) pendelt Silber um 109–110 USD. Das war kein Pullback. Das war ein klassischer Blow-off-Top mit Capitulation.

    Was ist gerade passiert?

    1. Parabolische Übertreibung & Short-Squeeze-Erschöpfung
    Getrieben von:

    • anhaltender physischer Knappheit (COMEX-Lager fast leer)
    • extremer Retail-FOMO (WallStreetSilver, Reddit, X)
    • massivem Short Covering durch Banken & Commercials
    • geopolitischer Panik (Trump-Tarife, China-Exportstopps)

    Doch je höher es ging, desto mehr Profit-Taker, Margin-Calls und Zwangsverkäufe. Der Squeeze war ausgepowert.

    2. Technische Warnsignale schrien laut
    - RSI (14) > 85 → massiv überkauft
    - MACD-Divergenz (Preis hoch, Momentum schwach)
    - Volumen-Spike am Hoch → Exhaustion-Bar
    - Gold/Silber-Ratio unter 45 → historisch extrem

    Solche Setups enden fast immer mit einem harten Shakeout.

    3. Fundamentale Realität vs. kurzfristiger Hype
    Das Defizit bleibt real (Industrie saugt alles auf, Minen hinken hinterher).
    Zentralbanken & Staaten kaufen weiter ein.
    Aber: Der Markt ist jetzt extrem gehebelt. Viele sitzen auf 10–20x Leverage. Ein kleiner Trigger reicht für Korrektur.

    Was kommt jetzt?

    Kurzfristig (Tage bis 1–2 Wochen):
    Hohe Volatilität. Mögliche Ausweitung des Absturzes als Shakeout.
    Wichtige Unterstützungen: 105–108 USD → 100 USD → 95 USD.
    Re-Test von 100 USD sehr wahrscheinlich.

    Mittelfristig:
    Der Bull ist nicht tot. Das war eine gesunde (wenn auch brutale) Korrektur in einem Superzyklus.
    Viele Experten sehen Silber weiter bei 120–150+ USD – aber nicht ohne 20–30 % Rücksetzer.

    Langfristig:
    Physisches Silber bleibt King. Der echte Supply-Demand-Imbalance ändert sich nicht. Der Papier-Markt ist das Casino – der physische Markt diktiert langfristig.

    Die Lektion des Tages

    In Parabeln stirbt man nicht langsam. Man stirbt schnell und spektakulär.

    Wer bei 117 in Panik-FOMO gekauft hat → schmerzhafte Erfahrung.
    Wer bei 105–108 nachgekauft hat → potenziell genialer Einstieg.

    Silber bricht nicht die Fahnenstange – er testet gerade, wie stabil die Masten wirklich sind.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Studie: EU-Indien-Abkommen kurbelt EU-Wirtschaft um Milliarden an

    Das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte zu deutlichen Wohlfahrtsgewinnen führen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, über [ ... ]

    Union und SPD lehnen Boykott der WM in den USA ab
    Union und SPD lehnen Boykott der WM in den USA ab

    Union und SPD wollen die WM in den USA nicht boykottieren. "Ein WM-Boykott ist eine Schnapsidee", sagte der CDU-Politiker Christoph Ploß dem "Spiegel". "Dieser würde nicht nur die Spieler bestrafen, [ ... ]

    Autoclub glaubt nicht an sinkende Preise für Führerscheine

    Der "Auto Club Europa" (ACE) geht nicht davon aus, dass die geplanten Maßnahmen von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder den Führerscheinerwerb günstiger machen. "Dass die Kosten spürbar [ ... ]

    DIHK befürwortet Abschaffung von beitragsfreier Mitversicherung

    Der Präsident der deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, fordert die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung für nichtarbeitende [ ... ]

    Günther zeigt sich offen für Debatte um Teilzeitarbeit

    Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat sich offen für eine Diskussion über eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit gezeigt. "Die Lage ist [ ... ]

    Regierungskommission will Bürgergeld und Wohngeld zusammenlegen

    Bund, Länder und Kommunen wollen das Bürgergeld, den Kinderzuschlag und das Wohngeld zu einer Hilfe zusammenlegen. Das geht aus dem Bericht der Regierungskommission zur Sozialstaatsreform hervor, [ ... ]

    Hamburg-Erklärung: Nordsee-Staaten wollen neues Energie-Drehkreuz

    Die Staats- und Regierungschefs mehrerer Anrainerstaaten haben sich beim dritten Nordsee-Gipfel in Hamburg auf eine engere Zusammenarbeit beim Ausbau der Offshore-Energie verständigt.

    Mit der sogenannten [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.