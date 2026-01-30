     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Gold, Silber: Achterbahn: Kommt neue Welle nach oben?

    Das Geschehen an den Edelmetallmärkten: brutal, unberechenbar und atemberaubend. Gold und Silber liefern die wildeste Fahrt seit Jahren: neue Allzeithochs, parabolische Spitzen, dann freier Fall und wilde Rebounds.

     

    Gold (Spot XAU/USD):
    - Intraday-Hoch: 5.626–5.650 USD pro Unze (neues absolutes Weltrekord!)
    - Tief nach Crash: 5.080–5.150 USD
    - Aktuell: 5.380–5.420 USD
    → Tagesschwankung: über 8 % – das ist kein normaler Tag, das ist Panik & Gier pur!

    Silber (Spot XAG/USD):
    - Intraday-Hoch: 121–122 USD pro Unze (historisches Allzeithoch!)
    - Tief nach Absturz: 105–108 USD
    - Aktuell: 114–117 USD
    → Monatsplus Januar 2026: +65–70 % – Silber outperformt Gold wie verrückt!

    Warum diese irre Achterbahn genau heute?

    • Parabolischer Overkill & brutales Profit-Taking
      Geopolitik, schwacher Dollar, Zentralbank-Käufe und Industrie-Hunger trieben alles nach oben. Dann: Massen-Exit – Fonds, Daytrader und Hebel-Zocker nahmen Gewinne mit. Margin-Calls und Stop-Loss-Kaskaden taten den Rest.
    • Technische Warnlampen auf Rot
      - RSI Gold & Silber jenseits 85–92 → extrem überkauft
      - Volumen-Explosion am Hoch → klassische Exhaustion
      - Gold/Silber-Ratio bei 45–47:1 → historisch tief, Silber war „zu stark“
      Solche Charts enden fast immer mit einem harten Shakeout.
    • Fundamentale Bombe vs. kurzfristiger Irrsinn
      Das echte Defizit bleibt: Silber-Nachfrage explodiert (Solar, EVs, KI, 5G), Gold als ultimativer Krisen-Hedge. Aber der Markt ist extrem gehebelt und überhitzt. Ein kleiner Funke reicht für Panikverkäufe.

    Was kommt jetzt? Die Achterbahn geht weiter!

    Kurzfristig (nächste 3–7 Tage):
    Pure Volatilität! Gold testet wahrscheinlich 5.200–5.300 USD, Silber 108–112 USD. Mögliche weitere Shakeouts – schwache Hände fliegen raus. Wer Panik verkauft, verliert. Wer den Dip kauft, könnte genial liegen.

    Mittelfristig (Monate):
    Der Superzyklus lebt! Viele Analysten sehen Gold bei 6.000–6.500 USD, Silber bei 150–200+ USD. Das war kein finales Top, sondern eine brutale, aber gesunde Korrektur in einem Jahrhundert-Bullenmarkt.

    Langfristig:
    Physisch halten = die Gewinner-Strategie. Der echte Mangel an physischem Metall und das wachsende Misstrauen in Fiat-Währungen treiben weiter. Der Papier-Markt ist das Casino – der physische Markt diktiert die Wahrheit.

    Die klare Botschaft des Tages

    Das ist kein Markt für schwache Nerven. Gold & Silber liefern die wildeste Achterbahnfahrt der Moderne: Loopings nach oben, freier Fall, dann wieder hoch. Wer bei den Hochs in FOMO gekauft hat, leidet. Wer den Dip kaltblütig nutzt, könnte historisch gewinnen.

    Die Rakete zündet, bremst, crasht – und startet neu. Immer wieder. Der Superzyklus ist noch lange nicht vorbei – aber die Fahrt wird immer verrückter!

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Medico International fürchtet neuen Bürgerkrieg in Syrien

    Vor dem Hintergrund der Offensive der syrischen Regierung im kurdisch dominierten Nordosten des Landes hat die Hilfsorganisation Medico International vor einem möglichen Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs [ ... ]

    Union dämpft Erwartungen an Long-Covid-Forschungsförderung

    Der forschungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Florian Müller (CDU), hat vor zu hohen Erwartungen an die 500 Millionen Euro umfassende Forschungsförderung für postinfektiöse [ ... ]

    Justizministerin erteilt Einsatz von Palantir auf Bundesebene Absage

    Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dem Einsatz von Software des US-Konzerns Palantir für Sicherheitsbehörden des Bundes eine Absage erteilt. "Ich sehe es nicht, dass die Software [ ... ]

    Junge Union setzt CDU Frist zur Einführung der Wehrpflicht

    Die Junge Union hat der CDU eine Frist zur Einführung der Wehrpflicht gesetzt. In einem Antrag für den CDU-Parteitag, über den der "Focus" berichtet, fordert der Parteinachwuchs eine Wehrpflicht [ ... ]

    Bundesliga: Stuttgart siegt spät - Freiburg verliert in Lille

    Der VfB Stuttgart hat sich am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase mit einem 3:2-Sieg gegen den BSC Young Boys durchgesetzt, während der SC Freiburg bei Lille OSC spät mit 0:1 verloren [ ... ]

    Telefonat: Selenskyj dankt Merz für Winterhilfe

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit. Selenskyj [ ... ]

    Regierung sieht hohe Risiken durch US-Sanktionen gegen Rosneft

    Die Bundesregierung fürchtet Versorgungsrisiken mit Öl und Raffinerieprodukten, sollten die aktuell ausgesetzten US-Sanktionen für die deutschen Rosneft-Töchter erneut greifen. Das berichtet [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.