LIVE CALL BÖRSE: Gold, Silber - Jetzt knallt's!

An den Edelmetallmärkten ist die Hölle los. kommt jetzt die Monsterwelle? Wie stark wird die Korrektur, welche Aktien sind jetzt wichtig? Live Call heute 14:30

Edelmetalle auf Achterbahn. Was sind die neuen Kursziele? Was tun mit den Gewinner-Aktien? - was ist mit Bitcoin, wie sieht es aus bei Uran?

Zum Live Call heute ab 14:15 diesen Link klicken:

▶▶ ZUM CALL (Zoom)

Teilnahme kostenlos. Zuschauer können Fragen stellen. Call wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MMnews-Club verfügbar.

Zur Gewinnerliste im MMnews-Club - der exklusive Börsen-Club von Michael Mross - nur noch wenige Plätze verfügbar: ▶▶ jetzt 400 Euro Vorteile sichern.