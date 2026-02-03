Gold-Prognose 2026

Die Deutsche Bank hat die Gold-Prognose für Ende 2026 auf 6.000 USD pro Unze angehoben und diese Marke am 2. Februar 2026 explizit bestätigt – trotz des jüngsten Preisrückgangs.
Deutsche Bank – Details zur Prognose
- Zielpreis 2026: 6.000 USD/Unze (Hauptszenario, Year-End oder im Verlauf)
- Bull-Case: bis zu 6.900 USD/Unze möglich
- Aktualisierung: Erhöhung Ende Januar 2026 (von ~5.500 USD), Wiederholung/Bestätigung am 2. Februar 2026
Begründung (Michael Hsueh, Head of Metals Research):
- Strukturelle Zentralbank-Nachfrage (Diversifikation weg vom USD)
- Starke institutionelle & private Käufe (v.a. China)
- Geopolitische Risiken, Inflationshedge, schwächerer USD
- Jüngster Rücksetzer als „Buy the Dip“-Gelegenheit gesehen
Vergleich mit anderen großen Banken/Analysten (Stand 2. Februar 2026)
|Bank/Analyst
|Prognose 2026 (USD/Unze)
|Bemerkung / Aktualisierung
|Deutsche Bank
|6.000 (bis 6.900)
|2. Feb. 2026 – bestätigt
|J.P. Morgan
|6.300
|2. Feb. 2026 – von 5.055 erhöht
|UBS
|6.200 (Höhepunkt), dann ~5.900
|Ende Jan. 2026
|Societe Generale
|6.000
|Jan. 2026 – konservativ
|Goldman Sachs
|5.400 (mit Upside)
|Jan./Feb. 2026 – von 4.900 erhöht
|HSBC
|~5.000
|Q4 2026 – konservativ
|Citi
|~5.000
|Kurzfristig (0–3 Monate)
Die 6.000-USD-Marke der Deutschen Bank ist real, hochaktuell und eine der bullischsten Prognosen großer Institute. Viele Häuser haben ihre Targets in den letzten Wochen massiv nach oben revidiert, da der Gold-Boom 2026 (Allzeithoch >5.500 USD im Januar) die alten Schätzungen bereits überholt hat.