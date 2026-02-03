Gold-Prognose 2026

Die Deutsche Bank hat die Gold-Prognose für Ende 2026 auf 6.000 USD pro Unze angehoben und diese Marke am 2. Februar 2026 explizit bestätigt – trotz des jüngsten Preisrückgangs.

Deutsche Bank – Details zur Prognose

Zielpreis 2026 : 6.000 USD/Unze (Hauptszenario, Year-End oder im Verlauf)

: 6.000 USD/Unze (Hauptszenario, Year-End oder im Verlauf) Bull-Case : bis zu 6.900 USD/Unze möglich

: bis zu 6.900 USD/Unze möglich Aktualisierung : Erhöhung Ende Januar 2026 (von ~5.500 USD), Wiederholung/Bestätigung am 2. Februar 2026

: Erhöhung Ende Januar 2026 (von ~5.500 USD), Wiederholung/Bestätigung am 2. Februar 2026 Begründung (Michael Hsueh, Head of Metals Research): Strukturelle Zentralbank-Nachfrage (Diversifikation weg vom USD) Starke institutionelle & private Käufe (v.a. China) Geopolitische Risiken, Inflationshedge, schwächerer USD Jüngster Rücksetzer als „Buy the Dip“-Gelegenheit gesehen

(Michael Hsueh, Head of Metals Research):

Vergleich mit anderen großen Banken/Analysten (Stand 2. Februar 2026)

Bank/Analyst Prognose 2026 (USD/Unze) Bemerkung / Aktualisierung Deutsche Bank 6.000 (bis 6.900) 2. Feb. 2026 – bestätigt J.P. Morgan 6.300 2. Feb. 2026 – von 5.055 erhöht UBS 6.200 (Höhepunkt), dann ~5.900 Ende Jan. 2026 Societe Generale 6.000 Jan. 2026 – konservativ Goldman Sachs 5.400 (mit Upside) Jan./Feb. 2026 – von 4.900 erhöht HSBC ~5.000 Q4 2026 – konservativ Citi ~5.000 Kurzfristig (0–3 Monate)

Die 6.000-USD-Marke der Deutschen Bank ist real, hochaktuell und eine der bullischsten Prognosen großer Institute. Viele Häuser haben ihre Targets in den letzten Wochen massiv nach oben revidiert, da der Gold-Boom 2026 (Allzeithoch >5.500 USD im Januar) die alten Schätzungen bereits überholt hat.