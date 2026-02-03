     

    Gold-Prognose 2026

    Die Deutsche Bank hat die Gold-Prognose für Ende 2026 auf 6.000 USD pro Unze angehoben und diese Marke am 2. Februar 2026 explizit bestätigt – trotz des jüngsten Preisrückgangs.

    Deutsche Bank – Details zur Prognose

    • Zielpreis 2026: 6.000 USD/Unze (Hauptszenario, Year-End oder im Verlauf)
    • Bull-Case: bis zu 6.900 USD/Unze möglich
    • Aktualisierung: Erhöhung Ende Januar 2026 (von ~5.500 USD), Wiederholung/Bestätigung am 2. Februar 2026
    • Begründung (Michael Hsueh, Head of Metals Research):
      • Strukturelle Zentralbank-Nachfrage (Diversifikation weg vom USD)
      • Starke institutionelle & private Käufe (v.a. China)
      • Geopolitische Risiken, Inflationshedge, schwächerer USD
      • Jüngster Rücksetzer als „Buy the Dip“-Gelegenheit gesehen

    Vergleich mit anderen großen Banken/Analysten (Stand 2. Februar 2026)

    Bank/Analyst Prognose 2026 (USD/Unze) Bemerkung / Aktualisierung
    Deutsche Bank 6.000 (bis 6.900) 2. Feb. 2026 – bestätigt
    J.P. Morgan 6.300 2. Feb. 2026 – von 5.055 erhöht
    UBS 6.200 (Höhepunkt), dann ~5.900 Ende Jan. 2026
    Societe Generale 6.000 Jan. 2026 – konservativ
    Goldman Sachs 5.400 (mit Upside) Jan./Feb. 2026 – von 4.900 erhöht
    HSBC ~5.000 Q4 2026 – konservativ
    Citi ~5.000 Kurzfristig (0–3 Monate)

     

    Die 6.000-USD-Marke der Deutschen Bank ist real, hochaktuell und eine der bullischsten Prognosen großer Institute. Viele Häuser haben ihre Targets in den letzten Wochen massiv nach oben revidiert, da der Gold-Boom 2026 (Allzeithoch >5.500 USD im Januar) die alten Schätzungen bereits überholt hat.

