    Silber, Gold: Manipulation im Morgengrauen

    Silber: Brutaler Crash am 5. Februar Um 3:00 Uhr europäischer Zeit von 92 auf 75 Dollar enttarnt! Schwacher Handel, nur wenige 1000 Futures haben den Silberpreis um 17 USD nach unten gedrückt. Wer verkauft um diese Zeit? Und warum? Und wie ging es dann weiter?

    Von Edelmetall-Enthüller

    Stellen Sie sich vor: Es ist 3:00 Uhr morgens in Europa, die Welt schläft, der Handel ist dünn, Volumen fast null – der perfekte Zeitpunkt für die Schatten der Wall Street! Plötzlich kracht der Silberpreis von 92 Dollar auf 75 Dollar pro Unze – ein Absturz von über 18 % in wenigen Stunden! Zufall? Oder die neueste Episode der berüchtigten Morgen-Manipulation an der COMEX? Wir legen die schmutzigen Tricks der Banken-Kartelle offen – mit dem frischen Schock-Beispiel vom 5. Februar 2026!

    Der Nacht-Terror: Warum Silber immer in der Dunkelheit attackiert wird!

    Silber-Halter kennen das Muster: Der Preis wird nicht frei gehandelt – er wird gesteuert! Klassische Zeitpunkte für die Attacken:

    • Frühe Morgenstunden europäischer Zeit (Asien schließt, New York schläft noch)
    • Genau bei COMEX-Öffnung (8:25 Uhr EST / 14:25 Uhr CET)

    Warum? Weil das Volumen dann am niedrigsten ist – ideal für Flash-Crashes durch massive Short-Dumps! Bullion-Banken wie JPMorgan überschwemmen den Markt mit Papier-Kontrakten, drücken den Preis brutal runter, liquidieren schwache Longs und decken ihre eigenen Shorts zum Spottpreis. Ergebnis: Milliarden-Verluste für Privatanleger, während die Großen kassieren.

    Der 5. Februar-Schock: Von 92 auf 75 Dollar – mitten in der Nacht!

    Am 5. Februar 2026, gegen 3:00 Uhr CET (21:00 Uhr EST am 4. Feb.), notierte Silber noch stabil bei 92 Dollar – eine leichte Erholung vom Januar-Chaos. Dann: Flash-Dump! Innerhalb weniger Stunden sackt der Preis auf 75 Dollar ab – 18 % Verlust bei extrem schwachem Volumen. Keine News, keine fundamentalen Gründe – nur dünner Handel und plötzliche Verkaufsflut.

    Was wirklich geschah? Berichte aus Shanghai deuten auf abnormale Trading-Aktivitäten: Sechs Account-Gruppen überschritten Volumen-Limits – klare Koordination! JPMorgan wieder im Fokus: Hunderte Delivery Notices genau im Dip issued, während physische Prämien in Asien explodierten (bis +42 % über Papierpreis). Und die CME? Erhöhte Margins erneut und zwang leveraged Longs zur Liquidation – das bekannte Manipulations-Muster!

    Auf X explodiert die Community: „JP Morgan Just Took 3.1M oz at $78“ – perfektes Timing! „Der größte Raub der Finanzgeschichte!“

    Die dunkle Agenda: Warum die Banken Silber hassen und zerstören wollen

    Silber ist nicht nur ein Metall – es ist ein Kriegsschauplatz! Industrielle Nachfrage (Solar, E-Autos, Tech) explodiert, Zentralbanken und Retail kaufen physisch massiv. Aber die Papier-Kartelle (COMEX, LBMA) halten den Preis künstlich niedrig, um einen echten physischen Squeeze zu verhindern. Taktik: Nacht- oder Eröffnungs-Raids bei dünnem Volumen, um Panik zu schüren und Longs rauszuschmeißen.

    Am 5. Februar: Während Europa schlief, nutzten die Banker den „Shanghai-Effekt“ – Warnungen vor übermäßigem Trading, aber der Crash kam aus dem Nichts. Physisch in Shanghai? Immer noch bei 123 Dollar – der Gap wächst! Das ist kein Markt – das ist Betrug!

    Weckruf

    Der Crash vom 5. Februar ist der ultimative Weckruf: Silber wird manipuliert, um euch fernzuhalten! Aber die Knappheit ist real – Inventare leer, Nachfrage boomt. Bald bricht der Papier-Damm, und Silber schießt auf 200+ Dollar! Ignoriert die Morgen-Attacken, stackt physisch (z. B. WisdomTree Core Physical Silver) und lacht die Banker aus.

