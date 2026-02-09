Silber: Droht ein COMEX-Schock im März?

Der Silbermarkt steht im Zentrum globaler Spekulationen. Investoren schauen besonders auf den März-Kontrakt an der COMEX, der traditionell zu den wichtigsten Lieferterminen im Jahr zählt.
Der März-2026-Silber-Futures-Kontrakt (SIH26) zeigt weiterhin starke Spannungen: Hohes Open Interest bei sinkendem registriertem (deliverable) Inventar. Die Diskussion um Lieferprobleme ("Delivery Crisis" oder "Default Risk") eskaliert in alternativen Medien und Analysten-Communities.
Schlüsselzahlen (Stand Anfang Februar 2026, neueste Reports)
|Metrik
|Wert (ca.)
|Erläuterung
|Open Interest März-Kontrakt (SIH26)
|
80.502 – 91.000 Kontrakte
(ca. 402–455 Mio. Unzen)
|Mehrere Quellen berichten 429 Mio. Unzen als Hotspot; CME-Daten zeigen Rückgang durch Rollover/Liquidationen, bleibt aber extrem hoch.
|Registriertes Inventar (deliverable)
|
103–113 Mio. Unzen
(neueste: ~103,5 Mio. Unzen per 6. Feb.)
|Direkt lieferbar; Coverage nur ~24 % des OI bei 429 Mio. oz.
|Gesamtes Inventar (inkl. eligible)
|403–411 Mio. Unzen
|Mehrheit "eligible" → nicht sofort lieferbar; Rückgänge durch Withdrawals (Januar: -33 Mio. oz in einer Woche).
|Jüngste Lieferungen
|
Februar 2026: Hohe Rate (~98 % in frühen Tagen, 18–49 Mio. oz bereits)
Januar 2026: Rekord ~49 Mio. oz
|Abweichend von Norm (5–20 %); Backwardation und frühe Stand-for-Delivery-Signale deuten auf physische Knappheit hin.
Neueste Entwicklungen & News (Februar 2026)
- Hohe Delivery-Raten: Februar zeigt ungewöhnlich hohe physische Abnahmen (bis 98 % in Teilen); Januar-Lieferungen explodierten auf Rekordniveau (+300 % YoY).
- Preisvolatilität: Futures fielen stark (8–9 % in Phasen durch Margin-Calls), dann Rebounds; Spot-Preise um 70–78 USD.
- Alarm-Szenarien: Analysten warnen vor "March Crisis" ab First Notice Day (27. Feb. 2026). Bei 25 % Delivery-Demand → 107+ Mio. oz benötigt vs. ~103 Mio. verfügbar → potenzieller Shortfall/Default-Risiko.
- Gegenposition: Mainstream (z. B. Seeking Alpha) sieht 0 % Default-Chance: Historisch rollen/schließen die meisten Kontrakte cash; Inventar passt sich an (Vergleich 2011).
- Weitere Faktoren: Industrielle Nachfrage (Solar/Elektronik), China-Exportrestriktionen, Shanghai-Preis-Premium → globale Fragmentierung.
Kommt es zu Problemen im März 2026?
Ja – reales Risiko besteht, aber kein automatischer Kollaps:
- Pro-Krise: Bei 25–50 % Stand-for-Delivery (durch physische Panik) übersteigt Demand das Inventar massiv → Force Majeure, Cash-Settlement-Zwang, Vertrauensverlust, Two-Tier-Market (Papier vs. Physisch). "COMEX Funeral" oder "System Break" in alarmistischen Kreisen.
- Contra: Historisch nur 2–20 % physisch; Börse hat Tools (Margin-Hikes, Position-Limits); OI sinkt oft vor Expiration; kein Default seit Jahrzehnten.
Die Situation bleibt hoch angespannt – März könnte entscheidend werden, besonders wenn Delivery-Rate wie im Februar hoch bleibt.
Kontroverse Blog- & Analyse-Artikel (polarisiert)
-
Alarmistisch / Pro-Squeeze:
- Discovery Alert: "COMEX Silver Default Risk: March 2026 Crisis Analysis" – Warnt vor strukturellem Kollaps bei 24 % Coverage.
- Jin Substack: "The Inventory Trap: Why Silver's Crash Failed to Resolve the March Crisis" – Crash hat Krise verschärft; Binary Outcome erwartet.
- KuCoin / Techflowpost: "Silver Delivery Crisis: Paper Prosperity vs. Physical Shortage" – "Funeral of COMEX" möglich.
- YouTube-Videos: "21 Days Until 429 Million Ounces Demand Meets 103 Million Supply" – Hohe Default-Wahrscheinlichkeit.
-
Skeptisch / Contra-Default:
- Seeking Alpha: "Silver: COMEX Inventories Won't Be Running Out" – Default-Risiko 0 %; Parallelen zu 2011 widerlegt Panik.
Die Debatte ist hochgradig polarisiert: Physisch-orientierte Communities sehen Manipulation & Kollaps, Mainstream-Finance hält es für übertrieben. Mehrere Quellen prüfen empfohlen – Daten ändern sich täglich.