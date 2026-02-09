Silber: Droht ein COMEX-Schock im März?

Der Silbermarkt steht im Zentrum globaler Spekulationen. Investoren schauen besonders auf den März-Kontrakt an der COMEX, der traditionell zu den wichtigsten Lieferterminen im Jahr zählt.

Von Redaktion

Der März-2026-Silber-Futures-Kontrakt (SIH26) zeigt weiterhin starke Spannungen: Hohes Open Interest bei sinkendem registriertem (deliverable) Inventar. Die Diskussion um Lieferprobleme ("Delivery Crisis" oder "Default Risk") eskaliert in alternativen Medien und Analysten-Communities.

Schlüsselzahlen (Stand Anfang Februar 2026, neueste Reports)

Metrik Wert (ca.) Erläuterung Open Interest März-Kontrakt (SIH26) 80.502 – 91.000 Kontrakte

(ca. 402–455 Mio. Unzen) Mehrere Quellen berichten 429 Mio. Unzen als Hotspot; CME-Daten zeigen Rückgang durch Rollover/Liquidationen, bleibt aber extrem hoch. Registriertes Inventar (deliverable) 103–113 Mio. Unzen

(neueste: ~103,5 Mio. Unzen per 6. Feb.) Direkt lieferbar; Coverage nur ~24 % des OI bei 429 Mio. oz. Gesamtes Inventar (inkl. eligible) 403–411 Mio. Unzen Mehrheit "eligible" → nicht sofort lieferbar; Rückgänge durch Withdrawals (Januar: -33 Mio. oz in einer Woche). Jüngste Lieferungen Februar 2026: Hohe Rate (~98 % in frühen Tagen, 18–49 Mio. oz bereits)

Januar 2026: Rekord ~49 Mio. oz Abweichend von Norm (5–20 %); Backwardation und frühe Stand-for-Delivery-Signale deuten auf physische Knappheit hin.

Neueste Entwicklungen & News (Februar 2026)

Hohe Delivery-Raten: Februar zeigt ungewöhnlich hohe physische Abnahmen (bis 98 % in Teilen); Januar-Lieferungen explodierten auf Rekordniveau (+300 % YoY).

Februar zeigt ungewöhnlich hohe physische Abnahmen (bis 98 % in Teilen); Januar-Lieferungen explodierten auf Rekordniveau (+300 % YoY). Preisvolatilität: Futures fielen stark (8–9 % in Phasen durch Margin-Calls), dann Rebounds; Spot-Preise um 70–78 USD.

Futures fielen stark (8–9 % in Phasen durch Margin-Calls), dann Rebounds; Spot-Preise um 70–78 USD. Alarm-Szenarien: Analysten warnen vor "March Crisis" ab First Notice Day (27. Feb. 2026). Bei 25 % Delivery-Demand → 107+ Mio. oz benötigt vs. ~103 Mio. verfügbar → potenzieller Shortfall/Default-Risiko.

Analysten warnen vor "March Crisis" ab First Notice Day (27. Feb. 2026). Bei 25 % Delivery-Demand → 107+ Mio. oz benötigt vs. ~103 Mio. verfügbar → potenzieller Shortfall/Default-Risiko. Gegenposition: Mainstream (z. B. Seeking Alpha) sieht 0 % Default-Chance: Historisch rollen/schließen die meisten Kontrakte cash; Inventar passt sich an (Vergleich 2011).

Mainstream (z. B. Seeking Alpha) sieht 0 % Default-Chance: Historisch rollen/schließen die meisten Kontrakte cash; Inventar passt sich an (Vergleich 2011). Weitere Faktoren: Industrielle Nachfrage (Solar/Elektronik), China-Exportrestriktionen, Shanghai-Preis-Premium → globale Fragmentierung.

Kommt es zu Problemen im März 2026?

Ja – reales Risiko besteht, aber kein automatischer Kollaps:

Pro-Krise: Bei 25–50 % Stand-for-Delivery (durch physische Panik) übersteigt Demand das Inventar massiv → Force Majeure, Cash-Settlement-Zwang, Vertrauensverlust, Two-Tier-Market (Papier vs. Physisch). "COMEX Funeral" oder "System Break" in alarmistischen Kreisen.

Bei 25–50 % Stand-for-Delivery (durch physische Panik) übersteigt Demand das Inventar massiv → Force Majeure, Cash-Settlement-Zwang, Vertrauensverlust, Two-Tier-Market (Papier vs. Physisch). "COMEX Funeral" oder "System Break" in alarmistischen Kreisen. Contra: Historisch nur 2–20 % physisch; Börse hat Tools (Margin-Hikes, Position-Limits); OI sinkt oft vor Expiration; kein Default seit Jahrzehnten.

Die Situation bleibt hoch angespannt – März könnte entscheidend werden, besonders wenn Delivery-Rate wie im Februar hoch bleibt.

Kontroverse Blog- & Analyse-Artikel (polarisiert)

Alarmistisch / Pro-Squeeze: Discovery Alert: "COMEX Silver Default Risk: March 2026 Crisis Analysis" – Warnt vor strukturellem Kollaps bei 24 % Coverage. Jin Substack: "The Inventory Trap: Why Silver's Crash Failed to Resolve the March Crisis" – Crash hat Krise verschärft; Binary Outcome erwartet. KuCoin / Techflowpost: "Silver Delivery Crisis: Paper Prosperity vs. Physical Shortage" – "Funeral of COMEX" möglich. YouTube-Videos: "21 Days Until 429 Million Ounces Demand Meets 103 Million Supply" – Hohe Default-Wahrscheinlichkeit.

Skeptisch / Contra-Default: Seeking Alpha: "Silver: COMEX Inventories Won't Be Running Out" – Default-Risiko 0 %; Parallelen zu 2011 widerlegt Panik.



Die Debatte ist hochgradig polarisiert: Physisch-orientierte Communities sehen Manipulation & Kollaps, Mainstream-Finance hält es für übertrieben. Mehrere Quellen prüfen empfohlen – Daten ändern sich täglich.